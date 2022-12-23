Биатлонистов и зрителей во время Кубка Содружества в Рязани ждут дожди, мокрый снег и температурные качели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, какая погода будет в Рязани 24 и 25 декабря во время проведения Кубка Содружества по биатлону.

По данным синоптиков центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода будет следующая:

24 декабря, суббота

Во время мужского и женского суперспринтов ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, южный, порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха днем -2… +3 градуса.

25 декабря, воскресенье

Во время большого масс-старта ожидаются небольшой снег и сильная гололедица. Ветер южный, с переходом на северо-западный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем -3… +2 градуса. Только к вечеру возможно понижение до -7… -5 градусов.

Ранее Дмитрий Губерниев пытался преодолеть нечищеные от снега и льда дороги в центре Рязани, а потом раскритиковал городские власти. Комментатор надеется, что на биатлонном стадионе ситуация не такая плачевная.

24 и 25 декабря в Рязани пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону. Подробнее о международном турнире можно узнать из материалов КП-Рязань:

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