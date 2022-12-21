Достижения «Вакинского Агро» в 2022-м: Рост молочного производства, расширение посевных площадей и новые методы агротехники

«Вакинское Агро» поделилось достижениями уходящего 2022 года Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Свои корма - свое богатство

Уходящий год преподнес немало испытаний российской экономике, но благодаря успешному и неунывающему бизнес-сообществу удается не только держать планку, но и поднимать уровень. Одно из таких современных крупных предприятий, которое твердо следует намеченному пути, расположено в Рязанской области. У рязанцев бренд «Эковакино» за годы своего присутствия на рынке завоевал авторитет и доверие. Это современное предприятие идет в ногу со временем и не перестает развиваться, радуя покупателей новинками. В канун Нового года мы вместе с «Вакинским Агро» подвели итоги года и узнали планы на будущий.

За свою десятилетнюю историю ООО «Вакинское Агро» стало одним из ведущих хозяйств Рязанской области. Предприятие содержит современный животноводческий комплекс на 9960 голов КРС, имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштино-фризской породы, выращивает на полях кормовую базу для коров, использует передовые способы дойки, а все это для того, чтобы производить натуральную молочную продукцию под брендом «Эковакино».

Планомерно развиваясь согласно плану масштабного инвестпроекта, предприятие движется к поставленной цели - производство 148 тонн молока ежесуточно. На сегодняшний день уже работает вторая очередь животноводческого комплекса на 2300 голов и доильного аппарата типа «карусель» на 80 голов.

Для содержания такого огромного дойного стада требуется хорошая кормовая база. «Вакинское Агро» - предприятие полного цикла и полностью обеспечивает себя кормами. В этом году предприятие значительно расширило сельхозугодья, доведя посевную площадь до 17 тысяч га. В частности, до 2100 га увеличены посевы люцерны, на 800 га выросла посевная площадь ячменя, на 1000 га больше посеяли озимых.

- При таком количестве дойного стада у нас стоит задача в следующем году собирать урожай 140 тысяч тонн сенажа и силоса. И мы сделаем все возможное для достижения результата, - поделился планами директор по механизации и растениеводству Геннадий Сизов.

В 2022 году предприятие заготовило 67 тысяч тонн сенажа и 50 тысяч тонн кукурузного силоса. Излишки кормов идут на продажу.

Для достижения высоких урожаев требуется современная техника, и «Вакинское Агро» всегда уделяло этому вопросу особое внимание, потратив на автопарк только в 2022 году 300 млн рублей. В этом году предприятие приобрело четыре трактора, а в ближайших планах - закупить еще силосоуборочный комбайн.

Помимо техники важен и современный подход к растениеводству. Несмотря на общероссийский кризис кадров, «Вакинскому Агро» удалось сплотить команду профессионалов аграрного дела. Каждый год специалисты экспериментируют с новыми методами и внедряют эффективные технологии. Благодаря грамотному подходу ни холодная весна, ни аномальная летняя жара и засуха не испортили урожай.

- Мы получили очень хороший урожай пшеницы - 46 центнеров с гектара. Вместе с горохом и ячменем у нас получилась урожайность 40 центнеров с гектара. Для нас это большой показатель, тем более земли здесь серые, лесные - не самые плодородные, - отметил Геннадий Васильевич.

По его словам, на предприятии внедряют современные российские методы и применяют не только удобрения, но и листовые подкормки, стимуляторы роста и прочие современные подходы.

В павильонах нового формата удобно делать покупки. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В 1,5 раза больше молочной продукции

Параллельно с успехами в растениеводстве «Вакинское Агро» развивает животноводство. В этом году поголовье вновь было увеличено, и надои превысили 9,5 тысячи тонн молока на фуражную корову.

Технические возможности «Вакинского Агро» не имеют равных среди российских хозяйств. Только на карусельной дойке, открытой в 2021 году, удается получать 60 тонн молока в день. Кроме того, предприятие - самый крупный роботизированный комплекс в Европе с 33 роботами-доярами. При этом в агрохолдинге применяют и подход по старинке - «параллель» и «колхозную» дойку. Именно столь разноплановый подход позволяет получать высокие надои вкусного, питательного молока. А еще здесь применяют доброе отношение к животным, создавая им комфортные условия. Так, в летнюю жару-2022 было принято решение сделать приточную вентиляцию на ферме, чтобы обеспечить нужный воздухообмен животным и сохранить надои.

Сразу с фермы молоко поступает на завод-автомат, способный перерабатывать до 120 тонн молока в сутки. Ручной труд на заводе минимизирован - основную работу выполняют машины. Благодаря современным технологиям, исключающим контакт сырья и продукции с окружающей средой, выпускается продукт высочайшего качества. Рязанцы любят и ценят вкус продукции «Эковакино», а различные экспертизы регулярно подтверждают высокое качество. Так, осенняя проверка общественной организации Роскачество отметила высокие показатели качества сметаны «Эковакино» 20%-й жирности, и теперь эта продукция претендует на престижный Знак качества. При этом вся линейка, выпускаемая на заводе, уже отмечена различными наградами. Это и медали Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень», и Знак качества, и дипломы независимых экспертиз «Комсомольской правды».

В 2022 году заводу удалось в 1,5 раза увеличить объемы производства молочной продукции.

- Это и цельное молоко, и кисломолочная продукция. Особенным спросом пользуется наш кефир, мы стали выпускать его в два раза больше, - поделились на производстве.

Сейчас с конвейера выходит около 40 наименований. Это молоко различной жирности и фасовки, творог, сметана, ряженка, кефир, полезный биойогурт «Бифилайф» и многое другое. В этом году на предприятии расширилась линейка йогуртов и появились новые вкусы - черная смородина, черника, клюква.

Еще одной новинкой уходящего года стало появление у предприятия новых фирменных павильонов с зонами самообслуживания. В таких магазинчиках также представлена продукция других рязанских производителей - хлеб, выпечка, мясо, полуфабрикаты. Рязанцы всегда могут найти свежую продукцию «Эковакино» в крупных торговых сетях, фирменных павильонах, точках на рынках.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Исполнительный директор ООО «Вакинское Агро» Николай Пласкунов:

- Дорогие рязанцы, от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Желаем мира, добра, здоровья, семейного благополучия и уверенности в будущем!

Директор по механизации и растениеводству Геннадий Сизов:

- Мы нацелены на плодотворный труд в новом году и будем стараться выполнить все намеченные планы. Мы не гордимся своими достижениями, а просто добросовестно выполняем свою работу. Возможности нашего современнейшего предприятия позволяют получить высокие результаты, если трудиться с самоотдачей и душой.

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В сентябре 2022 года в «Вакинском Агро» прошел семинар при участии около 70 специалистов животноводческой отрасли, приехавших со всей России - от Владивостока до Калининграда. Его организовала компания - поставщик органических микроэлементов для скота Zinpro.

КСТАТИ

В 2022 году новый губернатор Рязанской области Павел Малков после посещения «Вакинского Агро» назвал йогурт «Эко Вакино» «самым вкусным в своей жизни». Глава региона отметил технологичность предприятия и цели руководства сделать хозяйство первым полностью цифровым, «в котором абсолютно все связано в единый программный комплекс».