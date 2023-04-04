В Рязани ищут инвестора для стартапа по восстановлению стариной мельницы в Шацком районе

Мельница в юбке

В Шацком районе в деревне Польное Конобеево до наших дней сохранилась единственная в Рязанской области старинная ветряная мельница, которая приковывает взгляды проезжающих мимо по трассе М-5 автомобилистов и случайных туристов. По одним данным, это сооружение построили еще в середине 19 века, по другим – в 1903 году. Историческая ценность этой достопримечательности в том, что она - одна единственная из восьми «шатровок» (конструкция мельницы) сохранившихся на юго-востоке страны в хорошем состоянии.

У Конобеевской 25-метровой мельницы четыре крыла и два многопудовых жернова. Как мы уже упомянули, это «шатровка» или голландка, а у таких мельниц конструкция такова, что амбар полностью окружает основную часть. Именно поэтому такие сооружения называют «мельница в юбке».

Как отмечают старожилы, раньше даже в тихую погоду крылья махали и вращали тяжелые жернова. Специально для того, чтобы поймать направление ветра, позади мельницы есть рычаги, за которые ее можно поворачивать. Конобеевскую мельницу использовали для производства муки их зерен пшеницы, ячменя и кукурузы. При хорошем ветре она была способна выдать до 400 кг муки в час.

В советские годы на жернова поставили электромотор, а в 1985 году и вовсе прекратили использовать старинное сельхозсооружение. Так и стояла она без дела, рассыпаясь от времени, пока в 2003 году власти не взялись за реставрацию. На мельнице заменили верхний купол, но функции так и не восстановили. Исторический объект оставили законсервированным, и к счастью, время пока пощадило деревянные механизмы – мельница в рабочем состоянии.

«Будем поддерживать такие проекты!»

Студентка РГУ имени Есенина Ангелина Ловкина подготовила настоящий стартап, который способен подарить вторую жизнь этой исторической достопримечательности и превратить ее в жемчужину Рязанской области. Ее проект «Создание локального бренда территории с восстановлением деревянной ветряной мельницы в селе Конобеево» получил одобрение педагогов и руководства вуза.

- Наши студенты готовят много интересных проектов. На защите дипломов чего только не предлагают сделать для развития муниципалитетов, вуза. Многие даже дипломы выполняют в виде стартапа. Важно, когда студент работает не в пустую, а создает продукт на благо региона, вуза, занимается самореализацией. Если инвестор заинтересуется проектом по восстановлению мельницы, все может получиться. А мы будем поддерживать такие проекты! - отметил и.о. ректора РГУ Игорь Мурог.

Ангелина предлагает не только преобразить облик старинного сооружения, но и вернуть ему функциональность, сделать туристической достопримечательностью. В ее проекте говорится о создании на территории действующей мельницы, кафе, музея, зоны отдыха, проведении экскурсий.

- В магазине будут продавать продукцию местных производителей, включая муку, хлеб, печенье и другие изделия, приготовленные на основе муки, полученной на мельнице, - уточняет автор.

По ее словам, основная цель проекта - развитие туристической инфраструктуры и привлечение гостей в регион.

- Для этого нужны инвестиции на реставрацию мельницы, обустройство зоны отдыха, разработку маркетинговой стратегии и рекламных материалов. Бизнес-модель проекта основывается на доходах от туристического бизнеса, а также продаже мукомольных изделий, производимых на мельнице, - отмечает Ангелина.

По мнению студентки, воскресшая мельница и новый бренд шацкой земли привлечет сотни туристов, а следовательно - инвестиции в регион. Ангелина также указывает на важность экологической ценности мельницы.

- Восстановление мельницы, работающей на ветре, является экологически чистым способом производства муки, что позволит привлечь экологически осознанных потребителей, – говорит она.

Ангелина даже подготовила скелет бизнес-модели по Остервальдору, и ждет потенциальных инвесторов.

«Важно, чтобы у мельницы появился хозяин»

У Конобеевской мельницы статус памятника русского деревянного зодчества 19 века регионального значения. С одной стороны это придает ей значимость, а с другой - может создать сложности и ограничения при проведении работ по реставрации. Однако специалисты уверяют, что при грамотном планировании проект вполне реализуем.

Заместитель председателя РРО ВОО «ВООПИиК» Игорь Кочетков отметил важность этого стартапа:

- Мы всецело поддерживаем инициативу по восстановлению мельницы! Хорошо, когда молодое поколение не равнодушно к проблеме сохранения исторического наследия. Наша задача - передать потомкам подлинные исторические объекты. Важно, чтобы у мельницы появился хозяин, который захотел бы историческим способом молоть муку и печь хлеб по старинным рецептам. Но нужен выверенный подход к сохранению объекта, чтобы не возникло новодела. Необходимо грамотно реализовать проект – разработать концепцию использования, проект приспособления и т.д. К работам нужно привлекать реставраторов-профессионалов, с советующими допусками.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Руководитель поисково-исторического клуба «Старец» Денис Шибаев:

- Конобеевскую мельницу, безусловно, надо восстанавливать. Это один из тех исторических объектов, который можно при грамотном подходе использовать в туристических целях. Примечательна она, прежде всего тем, что это единственная деревянная ветряная мельница, реально когда-то работавшая, на территории Рязанской области, дожившая до наших дней. Например, старинных водяных мельниц у нас, к большому сожалению, на сегодняшний момент уже не сохранилось. Очень не хотелось бы потерять и последнюю ветряную. Надо беречь свое прошлое и с уважением к нему относиться!