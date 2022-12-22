Рязанский спецназовец погиб, когда боевики прятались за детьми. Его друг, когда спасал товарища. Два подвига лучших друзей

Два друга - Андрей Чирихин (слева) и Виктор Дудкин. Погибли оба, с разницей в четыре года.

Однажды на сводный отряд спецназовцев из группы «Вымпел» наткнулись боевики. Бойцы оказались внизу, в распадке, а боевики – и слева, и справа. Что делать? От одного из офицеров поступило предложение: «до темноты еще два-три часа, поэтому занимаем круговую оборону и принимаем бой. А как стемнеет, попытаемся уйти. Все мы в одном положении, если кому-то не повезет, то такова судьба».

Должен быть Героем России, но не вышло

Не согласился с таким вариантом майор Андрей Чирихин, родом из Рязани. Как заметил однажды один из друзей Андрея: «Мне нравилось, как он думал. Стоит неподалеку с ухмылочкой, слушает, потом – все, решено. И все были уверены, что это единственный верный вариант».

Тогда Чирихин рассчитал просто: в его варианте мог погибнуть только он один, а значит, остальные бойцы выполнили бы основное задание. Все согласились, оставили ему несколько автоматов и гранатомет под валунами. Андрей залег, а группа ушла.

– Через несколько минут после нашего ухода начался бой. Длился он минут пятнадцать, - вспоминает один из участников тех событий. - Мы остановились, помолчали – Андрюхе вечная память. Потихоньку продолжили уходить. Прошли еще минут пять, снова бой начался – жив Андрюха. Бои прекращались и возобновлялись… Потом мы ушли так далеко, что уже ничего не было слышно.

Когда отряд пришел на базу, делать ничего не хотелось. Ходили все, как чумные, не разговаривали. Момент для доклада в Москву откладывали…

А с рассветом пришел Чирихин – весь мокрый, грязный, маскировочный халат изорван, а камуфляж пробит в нескольких местах, еще сантиметр-полтора, и все… На чумазом лице – широкая улыбка.

У него не было никаких шансов выжить – чистая случайность. Несколько выстрелов – и быстро под другой валун. И так несколько часов. Как вспоминал тогда сам майор, боевики уже со второго боя поняли, что воюет с ними только один боец. Видимо, решили, что терять несколько человек из-за одного – слишком большая цена. Постреляли еще немного для острастки и затихли. А как стемнело, Андрей стал уходить к своим.

Все те, кто работал вместе с Андреем, сходятся в одном – он должен быть Героем России, но этого не произошло.

Вся грудь - одна сплошная рана

Погиб Андрей Чирихин 28 августа 2000 года в селении Центарой, в Чечне. Агенты донесли о группе боевиков, которые минируют машины и дороги. Под видом проверки паспортного режима группа сотрудников ФСБ выехала на задание. Боевиков решили брать мягко, поскольку повсюду были женщины и дети. Информация подтвердилась.

Вот как вспоминают участники тех событий: «… Ходили, осматривали комнаты одну за другой. Там были женщины, дети, старики. И в последней комнате дверь распахнулась, там двое маленьких детей и из-за них – очередь из автомата. Андрей Чирихин падает».

«… вытащили раненого Андрея. Он уже был смертельно бледен, вся грудь – сплошная рана. Когда привезли в госпиталь, нас встретил начмед. Осмотрел, сказал, что шансов выжить – ноль. Из всей очереди, что бандит дал по Андрею, попала одна пуля, но прошла через всю грудь».

Андрей Чирихин перед очередной командировкой. Фото: школа №39 Рязани. Именно там учился Андрей.

Первый на отчисление

На фотографии справа от Андрея Чирихина его подчиненный Виктор Дудкин. В «Вымпеле» очень строгий отбор, и Виктор был хорош во всех отношениях: умный, коммуникабельный, но была у него одна беда – не получались прыжки из вертолета. Именно это и послужило тому, что Дудкин стал кандидатом на отчисление. Но парень хотел служить и мечтал служить именно в «Вымпеле».

Тогда командир группы Андрей Чирихин обратился к начальнику Центра со словами, что таких как Дудкин, отчислять нельзя. Оставили под ответственность майора Чирихина.

В течение года Андрей был у Виктора Дудкина «дядькой». Они занимались все свободное время, усиленно отрабатывали то, что не всегда получалось, и вскоре стали большими друзьями.

Два друга - Андрей Чирихин (слева) и Виктор Дудкин. Погибли оба, с разницей в четыре года.

Сослуживцы вспоминают, что если ехали в командировку двое – Андрюха и Виктор, – то командировка обязательно удастся…

Виктор Дудкин погиб через четыре года после своего командира. И тоже в звании майора.

В 2004 году, в Ингушетии, он со своей группой попал в засаду боевиков. Получил ранение, но продолжал командовать подчиненными, лично уничтожив несколько боевиков, а потом вынес одного из раненых офицеров ФСБ под огнем боевиков в укрытие. Сам при этом получив смертельную рану. Так и скончался на месте боя. Через два месяца Виктору Дудкину присвоили звания Героя России, посмертно.

Более подробно в материале: Рязанский спецназовец не раз спасал от смерти боевых товарищей и стал легендой при жизни