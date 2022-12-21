Альфонс-абьюзер вытянул из жертвы более пяти миллионов рублей и бросил ее с ребенком

Женщина при деньгах связалась с наркоманом. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Зачастую мы не видим истинное положение дел за пеленой чувств и эмоций. Любовная тема романтизировалась завсегда и всюду: в кинематографе, литературе и самой жизни. Самоотверженность женщины и малый вклад мужчины в отношения стали основной проблематикой рязанской истории про Павла и Марию (имена изменены).

«Дневник баскетболиста» или история спортсмена, ставшего наркоманом

Павел – простой рязанский парень 27 лет, в прошлом – профессиональный спортсмен. Когда-то он был морально сильным, целеустремленным человеком, душой компании. Около трех лет назад житель Рязани подсел на наркотики, и все его положительные качества сошли на нет. Как это бывает в случае наркотической зависимости, он стал лгать всем по любому поводу, сменил окружение спортсменов на общество наркоманов, погряз в долгах и криминале, потеряв любые нравственные ориентиры в своей жизни. Казалось бы, все потеряно. Но однажды ему «повезло» - он встретил Марию.

Дочь богатых родителей находит «мужчину мечты»

35-летняя Мария безработная и ничем не занимается. Встает вопрос – откуда столько денег у молодой девушки без постоянного места работы. Ответ довольно очевидный: богатые родители. Отец владеет строительной фирмой в городе-миллионнике и не жалеет денег на родную дочку. А мама занята в сфере продаж.

Павел и Мария познакомились в интернете. Москвичке приглянулся молодой человек. В виртуальном мире он предстал в образе идеального парня: статный, высокий, сильный, веселый.

В общении Павел казался ей самым интересным и добрым человеком – рассказывал истории, в которых он всегда представал героем и высоконравственным человеком. Однако вот что происходило на самом деле…

Бабочки в животе из-за денег

Как только Павел узнал, что его новая знакомая имеет большое состояние, он сразу решил уцепиться за эту возможность. Впечатление того, что женщина довольно обеспеченная, создавалось не просто так: она дарила возлюбленному дорогостоящие подарки, оплачивала путевки на совместный отдых в других странах, делала покупки в торговых центрах, а также переводила на его банковскую карточку солидные суммы. Все полученные деньги рязанец, увы, тратил на наркотики, других девушек и алкоголь.

Девушка-москвичка на самом деле Павлу была не мила. Сам он не раз признавался друзьям, что стыдится ее и встречается параллельно с другими дамами.

А так все хорошо начиналось

Сначала все было складно. Павел умел расположить к себе и признавался ей в «чистой» любви. Мария предложила переехать ему в Москву. Так, они стали жить вместе. История эмоционального насилия развивалась постепенно: сначала он запретил девушке встречаться с подругами. Затем, почувствовав власть, он начал оскорблять и пренебрежительно относиться к гражданской жене.

«Кому ты такая нужна, кроме меня?», - запугивал он Машу. Жертва вовсе потеряла свою индивидуальность, стала зависима от этих болезненных отношений. Ему же нужны были только деньги, из-за них он был согласен на самые низкие поступки. Например, придумывал истории с болезнями своих родственников, которым он якобы оказывал материальную поддержку.

Когда девушка забеременела, он заставил ее пойти на аборт. Но убийства ребенка не случилось. На такой шаг для Мария пойти не смогла. В первый раз альфонс «пошел навстречу», смирился с ее выбором.

Все тайное становится явным

Сейчас пара рассталась и живет порознь. Марии удалось выйти из созависимых отношений, спустя пару лет поняв, кем она являлась для рязанца. Видеться с ребенком мужчина не желает.

Мария рассказывает, как тяжело ей было «открыть глаза» на жестокую реальность. Последней каплей стала измена Павла, которая раскрылась, благодаря любовнице мужчины – та решила сообщить несчастной избраннице абьюзера о похождениях ее молодого «принца».

Теперь девушка-москвичка вынуждена ходить к психологу и всеми силами пытается забыть эту историю ненастоящей любви.