«И пчел разводит, и деньги зарабатывает…» Под Рязанью инвалид убил более успешного инвалида из черной зависти

Убийство таксиста в Чучковском районе раскрыли, дело передали в суд.

11 декабря 2021 года в полицию обратились родные 62-летнего таксиста из Чучковского района Рязанской области. Они сообщили, что их муж и отец днем выехал на автомобиле Renault Kaptur, кого-то привез на электричку, а потом исчез. На телефонные звонки не отвечал.

Оперативники выяснили, что сам таксист проживал с женой в квартире, но у него был еще дом, где он держал подсобное хозяйство, разводил пчел. У этого дома на снегу они и нашли лужу крови, а от нее следы волочения в сторону дороги. Машины не было.

Позже по следам протектора следователи наткнулись на машину таксиста. Неизвестные убийцы бросили иномарку в овраге. Все заднее сиденье было залито кровью… Еще через несколько часов на несанкционированной свалке обнаружили труп. Тело мужчины было обложено автомобильными покрышками, а сам труп сильно обгорел.

С другой жизненной философией

Раскрыть дело сразу не удалось, рассматривалось множество версий, одна из которых – случайные попутчики, позарившиеся на выручку таксиста. Но несколько месяцев плотной работы оперативников угрозыска и следователей привели к единственному подозреваемому... соседу убитого мужчины.

Погибшего таксиста уважали в районе. Номер его телефона был у многих жителей. Мужчина был очень аккуратным, порядочным, не пил. Люди звонили ему, заказывали поездки, он и возил их по району, области, в том числе и в Москву. Несмотря на вторую группу инвалидности, мужчина и не думал отчаиваться, он радовался жизни: зарабатывал деньги, разводил пчел и продавал мед, держал подсобное хозяйство. А в свободное время еще и таксовал.

Его сосед – тоже инвалид, но жизненную философию он избрал иную: вечные кляузы, жалобы на здоровье, недовольство всеми вокруг. Успешный таксист-инвалид его порядком выводил из себя. Он очень сильно завидовал ему и постоянно искал малейший повод, чтобы придраться. То пчелы ему мешали жить, то не слишком высокий забор. А за месяц до убийства он украл у таксиста колеса с прицепа. Они ему были не нужны, но чтобы насолить соседу, почему бы и нет.

Признает все, кроме убийства

На первых допросах в качестве подозреваемого сосед полностью отрицал вину, несмотря на серьезные доказательства (информация большей частью оперативная, конкретизировать не будем – Ред.). Но когда у него дома во время обыска нашли те самые украденные колеса, завистливый сосед поплыл.

По его словам, 10 декабря он пошел прогуляться по поселку. Когда мимо проехал таксист и посигналил ему, сосед воспринял это как агрессию. Чуть позже они встретились, таксист якобы стал его оскорблять и они сцепились.

- Несмотря на возраст и хронические заболевания, наш обвиняемый был очень крепким. В процессе борьбы он ударил потерпевшего головой о промерзшую землю, и тот скончался. Опять же, это по словам обвиняемого, - рассказывает руководитель Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Минашкин.

Когда из карманов погибшего вывалились ключи от машины, сосед затащил таксиста в салон на заднее сиденье и отвез тело на свалку. Предварительно захватив из дома два литра бензина. Там он обложил тело шинами и поджег. Автомобиль скинул в овраг, а сам пешком отправился домой, как ни в чем не бывало.

- Сейчас он признает все, кроме убийства, - продолжает руководитель Шиловского МСО. - Мол, это был несчастный случай. А от трупа избавился, потому что боялся, что его обвинят в убийстве. Но в деле очень много нюансов, вопросов, на которые обвиняемый не может ни ответить, ни пояснить.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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