Самое страшное небесное столкновение в истории России: вспоминаем трагедию рейса Каунас-Рязань

Ан-12 один из самых распространенных военно-транспортных самолетов бывшего Союза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 июня 1969 года… Ил-14 компании «Аэрофлот» рейса 831 Москва – Чернигов – Симферополь готовится к взлету в подмосковном аэропорте Быково: на борту 19 пассажиров и пятеро членов экипажа.

В это же время с авиабазы Кедайняй под Каунасом один за другим взлетали четыре военно-транспортных самолета Ан-12 и брали курс на Рязань. В двух первых «Антоновых» транспортировали боевую технику, на третьем-четвертом – личный состав 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 13.25 по московскому времени замыкающий Ан-12БП, на борту которого находились пять членов экипажа и 91 десантник, поднялся в небо.

Голубые береты на боевых машинах десанта должны были продемонстрировать свои умения на всесоюзных учениях министру оборону, маршалу СССР, дважды Герою Советского Союза Андрею Гречко.

Тем временем в 14.07 в подмосковном Быкове Ил-14 оторвался от земли, набрал высоту и, заняв предписанный эшелон 2700, направился на юго-запад.

Спустя 33 минуты – в 14.40 – командир пассажирского воздушного судна запросил у диспетчера разрешение подняться на эшелон 3300, поскольку на предписанной высоте была сильная турбулентность и нулевая видимость. Диспетчер ответил отказом. Он знал, что на встречном курсе всего в трехстах метрах выше прямо над верхним краем облаков следует в пункт назначения военно-транспортный Ан-12. В 14.50 командир «Антонова» в свою очередь вышел на связь. Внизу остался позади город Юхнов Калужской области, впереди ждал рязанский аэродром Дягилево. Диспетчер предписал экипажу Ан-12 продолжать движение на эшелоне 3000.

Как рассказал КП-Рязань авиационный историк Виктор Пахомов, радары в то время устанавливали только на боевых самолетах-перехватчиках, на Ил-14 и Ан-12 подобных систем не было. У диспетчеров наземных служб на радарах высоты движения самолетов не отображались – только фактическое место положения. На земле были уверены, что курсы самолетов пересекутся на разных эшелонах, но…

В 14.52 юго-восточнее Юхнова Ан-12 на скорости около пятисот километров в час налетел на Ил-14 «либо винтом, либо килем вспоров его брюхо»… После столкновения оба самолета, потеряв управление, свалились в штопор. Военный Ан-12 рухнул в поле неподалеку от деревни Выползово Юхновского района Калужской области, Ил-14 упал в окрестностях деревни Троица. Расстояние на земле между машинами составило порядка 3800 метров.

Так вспоминал эту трагедию заместитель командующего ВДВ СССР, генерал-лейтенант Чаплыгин:

«Место катастрофы представляло собой удручающее зрелище. Поваленные деревья, догорающее пламя, обломки самолета, разбросанные в радиусе примерно 100 - 120 метров... И среди этих кусков раскаленного металла - тела погибших. Даже мне, прошедшему всю войну «от звонка до звонка», было тяжело видеть это человеческое месиво».

В катастрофе погибли все члены экипажей и все пассажиры обоих воздушных судов – 120 человек (по некоторым данным 121 человек – на борту, возможно, находился четырехлетний ребенок одного из военнослужащих).

Расследование причин столкновения самолетов показало, что удар произошел на высоте 2910-2960 метров в условиях сильной облачности. Был сделан вывод, что оба пилота нарушили высоты следования.

На сегодняшний день трагедия с самолетом Каунас-Рязань остается самым крупным и самым страшным небесным столкновение над территорией современной России.