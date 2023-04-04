Половодье в Рязани 2023: до шести метров над нулевой отметкой осталось всего 20 сантиметров

Подъем Трубежа у Рязанского кремля вызвал подтопления на Острове.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

4 апреля уровень воды в Оке в очередной раз повысился на всем течении в пределах нашего региона. При этом отметим, что в верховьях реки (Московская, Калужская области) на всех гидрологических постах второй день отмечена убыль воды. Можно сделать выводы, что подниматься Ока у Рязани больше не будет или возможен минимальный подъем воды еще в течении одного дня.

За сутки у областного центра главная водная артерия региона поднялась на 11 сантиметров. Нулевая отметки гидропоста превышена на 5 метров 80 сантиметров. Это вызвало подтопление территории Торгового городка. Движение по Окскому проезду по-прежнему перекрыто. В Рязани и окрестностях, по официальным данным, затоплено 114 приусадебных участков. Еще часть территорий – например на Острове у Рязанского кремля – в этот список не попали.

Наибольший суточный прирост в пределах Рязанской области зафиксирован у Старой Рязани – плюс 20 сантиметров. Нулевая отметка гидропоста превышена здесь на 5 метров 87 сантиметров.

Продолжается подъем Мокши в Сасовском и Кадомском районах – плюс 4 и плюс 6 сантиметров соответственно. В Кадоме по-прежнему затоплены 11 приусадебных участков.

Положительная динамика зафиксирована также на мещерской реке Пре у села Борисково – плюс 5 сантиметра. Отметка гидропоста превышена на 283 сантиметра. Неожиданно на 1 сантиметр повысился уровень в реке Верда в Скопине (149 см над нулевой отметкой гидропоста).

На всех остальных гидропостах Рязанской области отмечена убыль воды. За вторую половину дня 3 апреля и первую половину дня 4 апреля из водного плена освобождены пять низководных мостов: Кипчаково (Кораблинский район), Черняевка (Путятинский район), Валищево (Рыбновский район), Летники (Путятинский район), Скит Свято-Данилова монастыря (Сапожковский район).

Вместе с тем, под водой в Рязанской области остаются 5 низководных мостов и шесть участков автодорог (две дороги в районе Заокское-Шумашь, дорога к населенному пункту Сенин Пчельник Ермишинского района, Окский проезд в Рязани, дороги к населенным пунктам Пески и Маяк Спасского района). Также затоплены 114 приусадебных участков. От большой земли отрезаны 6 населенных пунктов.

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