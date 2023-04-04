На шоу Евгения Плющенко в Рязани 20 апреля ожидаются сюрпризы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Шоу Евгения Плющенко в Рязани состоится 20 апреля во Дворце спорта «Олимпийский». Многочисленные поклонники смогут увидеть новый сезон шоу Союза Чемпионов – «Русские сезоны», который объединяет на льду лучших представителей и триумфаторов фигурного катания.
Кто конкретно, приедет в Рязань в качестве участников шоу, организаторы не сообщают, но, например, в Туле 1 апреля перед зрителями кроме самого Евгения Плющенко выступили Александра Трусова, Марк Кондратюк и другие известные фигуристы.
Александра Трусова и Марк Кондратюк - участники шоу Евгения Плющенко.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ледовое шоу Плющенко Союз Чемпионов - «Русские Сезоны» продолжает традиции русского сценического искусства, соединяя постановку на льду и классический и современный балет в одном пространстве.
В шоу будет звучать музыка великих русских композиторов – Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова и других.
Организаторы шоу Евгения Плющенко в Рязани обещают сюрпризы и премьеры.
Начало представления в 19:30.
Стоимость билетов – от 1,2 до 5 тысяч рублей. Купить билеты на шоу Евгения Плющенко в Рязани можно на портале артзвезды.
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