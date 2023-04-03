Благоустройство Черезовских прудов в Рязани подорожало почти на 8 млн рублей

Благоустраивать будут территорию возле водоема на улице Новоселов со стороны горбольницы №11.

Почти на 8 млн рублей подорожало благоустройство Черезовских прудов в Рязани. Администрация города увеличила существующий контракт и объявила новую закупку.

Ранее по итогам электронного аукциона, объявленного в феврале, подряд на 28,6 млн рублей получило ООО «Промо». Эта фирма, как оказалось, будет работать на трех из четырех объектов 2023 года по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Более подробно о первой закупке - в материале КП-Рязань.

30 марта между Управлением благоустройства города и ООО «Промо» заключено дополнительное соглашение об изменении объемов работ по муниципальному контракту, в связи с чем их стоимость увеличилась на 1 951 218,24 рублей. Согласно этому документу, корректировки внесены в три раздела сметы: демонтажные работы, вертикальная планировка и устройство покрытий. Однако сметную документацию с изменениями на странице соответствующей госзакупки (по состоянию на 3 апреля) заказчик не опубликовал, поэтому невозможно понять, какие именно работы в нее внесены и внесены ли.

Как итог: цена закупки составила 30,6 млн рублей и превысила установленную изначально в качестве максимальной - ту, с которой начались торги (29 млн рублей). Никаких дополнительных конкурентных процедур после пересмотра объемов работ по данному муниципальному контракту не проводилось.

При этом теперь горадминистрация намерена заключить еще один контракт на благоустройство Черезовских прудов. Новая закупка появилась 31 марта. Она предполагает установку 18 стальных скамеек со спинками и такого же количества урн, высадку деревьев и кустарников, укрепление откосов. На это планируется потратить не более 6 млн рублей.