Половодье в Рязани 2023: Ока на пиковых показателях, под воду уходят все новые территории

Посмотреть на затопленный Лесопарк приходят сотни горожан.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

3 апреля уровень воды в Оке вновь повысился на всем течении в пределах нашего региона. При этом отметим, что в верховьях реки (Московская, Калужская области) на всех гидрологических постах отмечена убыль воды. Можно сделать выводы, что подниматься Ока у Рязани будет еще не более одного дня и серьезным образом ситуация с прохождением половодья не должна измениться.

За сутки у областного центра главная водная артерия региона поднялась на 15 сантиметров. Нулевая отметки гидропоста превышена на 5 метров 69 сантиметров. Это вызвало новые подтопления: вечером 2 апреля под воду ушли еще 20 приусадебных участков в Борках (Рязань) (всего здесь затоплены 48 участков), 3 апреля «затонули» четыре приусадебных участка в Полянах (Рязанский район) (всего здесь затоплены 12 участков). Власти Рязани перекрыли движение транспорта по Окскому проезду, который 2 апреля оказался частично затоплен.

Движение по Окскому проезду перекрыто.

Напомним, в этом году Ока у Рязани поднимается со значения минус 67 сантиметров от нулевой отметки гидропоста. То есть общий подъем воды составил 636 сантиметров!

Как и двумя днями ранее, наибольший суточный прирост в пределах Рязанской области зафиксирован у села Половское Спасского района – плюс 23 сантиметров. Нулевая отметка гидропоста превышена здесь на 8 метров 36 сантиметров.

Продолжается подъем Мокши в Сасовском и Кадомском районах – плюс 1 и плюс 8 сантиметров соответственно. Подъем воды в Кадоме спровоцировал подтопление еще 5 приусадебных участков (всего здесь подтоплены 11 участков).

Положительная динамика зафиксирована также на мещерской реке Пре у села Борисково – плюс 2 сантиметра. Отметка гидропоста превышена на 278 сантиметров.

На всех остальных гидропостах Рязанской области отмечена убыль воды. На реке Пара из водного плена освобождены два низководных моста у населенных пунктов Красная Яблонька и Ширино.

Вместе с тем, под водой остаются 10 низководных мостов и шесть участков автодорог (две дороги в районе Заокское-Шумашь, дорога к населенному пункту Сенин Пчельник Ермишинского района, Окский проезд в Рязани, дороги к населенным пунктам Пески и Маяк Спасского района). Под водой 114 приусадебных участков. Водой от большой земли отрезаны 10 населенных пунктов.

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