Торговка мясом с сыном попросились на ночлег, а потом вырезали семью из пяти человек. Вот о чем сожалела убийца перед своей смертью

«Когда же они улягутся спать?» Торговка мясом попросилась на ночлег с сыном, а потом вырезала всю гостеприимную семью из пяти человек. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В октябре 2012 года, десять лет назад, в Рязани произошло одно из самых резонансных смертельных ДТП. Трое молодых парней - 24-25 лет - и две девушки ехали из ночного клуба на автомобиле Audi 7. Водитель развозил всех по домам. На повороте на Ситниковской улице он не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП. Удар пришелся в правую сторону иномарки. Как позже выяснилось, ни один из ребят не был пристегнут, а подушки безопасности не сработали…

Когда квартиру вскрыли, ужаснулись

За 11 лет до трагического ДТП, в ночь на 7 августа 2001 года, в одном из домов по улице Островского в Рязани соседей разбудили истошные крики женщины и детей. Все происходило в квартире, где проживала семья предпринимателя Акопа Чалабяна...

Соседи вызвали милицию, но те не смогли попасть во внутрь - на звонки никто дверь не открывал. Оперативники выяснили, что семья Чалабян собиралась вылететь на отдых в Испанию, но билеты были только на следующую неделю. Опять же, страшные ночные крики.

Когда квартиру вскрыли, то увидели перед кухней тело убитого хозяина Акопа Чалабяна, а в ванной нашли еще четыре трупа - его жены Наринэ, ее двоюродной сестры и двух детей - 5-летнего Артура и 11-летнего Акопа. На всех телах множественные колото-резаные раны. На месте преступления остались восемь окровавленных ножей и молоток с отломанной ручкой. Из квартиры исчезли деньги и драгоценности.

Оперативники и следователи опросили всех конкурентов по бизнесу Чалабяна, родственников, знакомых семьи, но никаких зацепок не было. Однако, выяснилось, что в ночь убийства в рязанскую ОКБ поступила жительница села Заборье Мария Камнева с поврежденным позвоночником, вся ее одежда была в крови. Нашел окровавленную рязанку на улице Островского, недалеко от места убийства семьи, таксист, он и отвез женщину в больницу.

Алчная торговка мясом

«Акопу Чалабяну, переселенцу из Армении, хватило нескольких лет, чтобы организовать в Рязани фирму и купить просторную квартиру. В трех комнатах разместились глава семьи, его жена Наринэ и трое сыновей: Григорий, Артур и Акоп. Все соседи знали о доброжелательности и гостеприимности этой семьи. Они быстро обзавелись друзьями и знакомыми», - писал блогер tverdyi-znak.

Чалабяны жили благополучно, ни в чем себе не отказывая. Вот и мясо они покупали парное, деревенское. А снабжала их Мария Камнева.

Алчность затмила рассудок Камневой с первых дней знакомства с семьей Чалабян. Всё не как у всех, теплые отношения, уютный дом, ухоженные дети. А Наринэ радушно принимала деревенскую женщину дома, оставляла ночевать. А когда Камнева услышала, что Чалабян собираются уехать в Испанию отдыхать, у нее тут же созрел зверский план.

«Меня начало трясти и стала убивать»

В напарники деревенская баба взяла 17-летнего сына Ивана. Вечером 5 августа они отправились из Заборья в Рязань. Пришли к Чалобян и напросились на ночлег, сказав, что опоздали на автобус.

«Мы долго ждали, когда же они [семья Чалабян] наконец улягутся спать. А те все собирали вещи в путешествие, мечтали...» - рассказывала Камнева на следствии.

Уже глубокой ночью она вложила в руки сына молоток и отправила в спальню, куда ушел хозяин дома. Иван проник в комнату и два раза ударил молотком по голове Акопа Чалабяна, в этот момент ручка сломалась.

«На кухне я услышала крик маленького мальчика. Он звал Наринэ. Она побежала на крик и тоже стала кричать. Меня начало трясти, поэтому я взяла ножи на кухне и стала убивать», - признавалась Камнева. На допросе женщина не рассказывала подробностей, но ее сынок шаг за шагом демонстрировал, как сначала ударил хозяина, как вместе с матерью расправились с прибежавшими на шум женщинами. Как хозяин дома умолял отпустить детей... Эти крики слышали даже в соседних домах!

Последние слова убийцы

Когда в дверь квартиры стали барабанить соседи, убийцы наскоро смыли кровь, собрали деньги, драгоценности, а потом попытались по связанным простыням уйти через балкон. У сына это получилось, а под грузным телом матери ткань разошлась. Камнева рухнула с третьего этажа и повредила позвоночник. В ОКБ возле ее палаты круглосуточно дежурил милиционер - боялись самосуда.

Прокурор Железнодорожного района Рязани Александр Вилков признавался тогда, что с технической стороны раскрыть это дело было несложно, тяжело было с моральной.

- Вы бы видели страдания старшего сына, 12-летнего Григория Чалабяна. Он единственный выжил, потому что в день убийства отдыхал в Болгарии, - рассказывал Александр Вилков.

Иван Старовойтов – сын Камневой, признал вину в убийствах, но сурового наказания избежал. Судебно-психиатрическая экспертиза показала наличие у него шизофрении, и убийцу отправили на принудительное лечение. Его судьба в настоящее время неизвестна.

Мария Камнева умерла в больнице через девять дней после бойни, которую организовала. За несколько часов до смерти она сказала, что во всей этой истории жалеет лишь об одном, о своем неудачном падении...

Не смог бы с этим жить

Сотрудники ДПС и скорая помощь оперативно прибыли на улицу Ситниковскую. В машине обнаружили тела двух армянских парней – Оганеса и Эдгара. Две девушки были в тяжелом состоянии, их тут же госпитализировали. Рядом с машиной находился еще один труп… Григория Чалабяна. Именно он был за рулем Audi в ту ночь. Когда парень выбрался из машины и увидел среди искореженной груды металла тела близких друзей, он вынул травматический пистолет и выстрелил себе в голову. Как говорят приятели Гриши, однажды уже потеряв родных людей, он просто не смог бы жить с мыслью, что сам стал причиной смерти других.

В страшном ДТП погибли два человека. Григорий, увидев трупы своих друзей, застрелился.

За несколько месяцев до этой трагедии, в феврале 2012 года, в ДТП погиб сотрудник администрации Рязани, бывший прокурор, расследовавший дело об убийстве семьи Чалабян, Александр Вилков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!