Половодье в Рязани 2023: пик еще не пройден, Ока затапливает новые территории

Луга между Северным обходом и Рязанским кремлем превратились в настоящее море.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

2 апреля уровень воды в Оке вновь повысился на всем течении в пределах нашего региона.

У Рязани река поднялась еще на 16 сантиметров. Теперь нулевая отметка гидрологического поста превышена на 5 метров 54 сантиметра. Нужно не забывать, что в этом году Ока здесь поднимается со значения минус 67 сантиметров от нулевой отметки гидропоста. То есть общий подъем воды уже превысил шесть метров!

Анализируя данные из верховьев реки, можно предположить, что подъем воды сохраниться, как минимум сутки, поскольку в Кашире и Коломне продолжается фиксироваться положительная динамика.

Из-за продолжающегося подъема реки подтоплены оказались 13 приусадебных участков села Агро-Пустынь (Рязанский район). Также разлившаяся Ока вышла за территорию затопленного Лесопарка и продолжает пожирать парковочную зону перед ним.

Как и днем ранее, наибольший суточный прирост в пределах Рязанской области зафиксирован у села Половское Спасского района – 27 сантиметров. Нулевая отметка гидропоста превышена здесь на 8 метров 13 сантиметров.

Продолжается подъем Мокши в Сасовском и Кадомском районах – плюс 6 и плюс 5 сантиметров соответственно. Уровень нулевой отметки гидропоста превышен в обоих случаях более чем на 6 метров.

На двух гидропостах Пры ситуация, как и днем раньше, отличается. У Деулино река понизилась на 3 сантиметра (уровень реки 305 см над нулевой отметкой), у села Борисково повысилась на на десять (276 см над нулевой отметкой). По-прежнему поднимается река Гусь – плюс 5 сантиметров за сутки. Уровень над нулевой отметкой гидропоста составляет 351 сантиметров.

После нескольких дней понижения, обратная динамика зафиксирована на реке Пет у села Потапьево. Плюс 3 сантиметра за сутки. Нулевая отметка гидропоста превышена на 346 сантиметров.

В Кораблинском районе из-под воды освободились два низководных моста на реке Проне, а в Сасовском районе участок автомобильной дороги.

Вместе с тем, в Рязанской области по-прежнему подтопленными остаются 12 низководных мостов, 4 участка автодорог и 50 приусадебных участков.

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