Половодье в Рязани 2023: Ока стремится в ТОП-5 самых больших разливов, но…

Это не Венеция... Окрестности Рязани сейчас превратились в настоящее море.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

1 апреля, как и днем ранее, уровень воды в Оке повысился на всем течении в пределах нашего региона.

У Рязани река поднялась еще на 16 сантиметров. Теперь нулевая отметка гидрологического поста превышена на 5 метров 38 сантиметров. Отметим, что это заметно выше пика прошлого года, но до попадание в ТОП-5 самых высоких разливов Оки у Рязани еще далеко. На пятом месте находится памятный разлив 2013 года с пиком в 6 метров 19 сантиметров.

Возвращаясь к ситуации этого года, скажем, что вода продолжит прибывать, но отметку в шесть метров вряд ли преодолеет.

В верховьях Оки – Тульской и Калужской области – наблюдается спад уровня. При этом в Московской области на гидропостах по-прежнему фиксируется подъем воды.

Наибольший суточный прирост реки на рязанских гидропоста отмечен в Половском (Спасский район) – плюс 26 сантиметров за сутки. Вода здесь находится на отметке 7 метров 86 сантиметров выше нулевой отметки.

Продолжается подъем Мокши в Сасовском и Кадомском районах – плюс 10 и плюс 9 сантиметров соответственно. Уровень нулевой отметки гидропоста превышен в обоих случаях более чем на 6 метров.

На двух гидропостах Пры ситуация разная. У Деулино река понизилась на два сантиметра (уровень реки 308 см над нулевой отметкой), у села Борисково повысилась на шесть (266 см над нулевой отметкой). По-прежнему поднимается река Гусь – плюс 19 за сутки. Уровень над нулевой отметкой гидропоста составляет 346 сантиметров.

Новых подтоплений за сутки не зарегистрировано, впрочем, несмотря на отступление южных рек ситуация с затопленными мостами и участками дорог пока также не изменилась. По-прежнему под водой 14 низководных мостов, 5 участков автодорог, 37 приусадебных участков.

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