И смех, и слезы, и любовь. Таганрогский театр привез на гастроли в Рязань шесть спектаклей

Таганрогский театр представил рязанцам спектакль про отравление чиновника мышьяком Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

С 29 марта по 2 апреля в Рязань на гастроли приехал Таганрогский театр имени А.П. Чехова, чтобы представить шесть разножанровых постановок. В первый день тура художественный руководитель Таганрогского театра Игорь Герт и актриса Татьяна Алексеева встретились с рязанскими журналистами.

Четвертые гастроли в Рязани

Гости признались, что с рязанским Драмтеатром их связывает давняя дружба, и среди рязанских зрителей есть постоянные поклонники.

- С уважением отношусь к директору Рязанского драмтеатра Семену Гречке. Со знакомства с ним на Гильдии театральных менеджеров началась дружба наших театров. У меня иногда складывается ощущение, что артистов рязанской драмы мы знаем лучше и больше, чем ростовской. Рязанская труппа много раз приезжала к нам на гастроли, и мы за 11 лет уже четвертый раз приезжаем в Рязань. Мы встречаемся не только на гастролях, а часто созваниваемся и мы всегда в курсе того, что происходит в Рязани, - отметил Сергей Герт.

Татьяна Алексеева добавила, что у Таганрогского театра есть постоянные поклонники среди рязанцев:

- Рязанского зрителя мы хорошо знаем, у нас даже есть здесь свои поклонники, с которыми мы постоянно поддерживаем общение. А в целом в Рязани очень открытый, отзывчивый зритель, который готов и впитывать, и отдавать свои слезы, смех.

Таганрожцы признались, что привезли те спектакли, которые пользуются у них наибольшим спросом. Начались гастроли с комедийной постановки по пьесе современного автора Александра Коровкина «Семейка Краузе», а завершатся – музыкальным спектаклем «Небесный тихоход» по мотивам знаменитой кинокомедии.

- Наш «Небесный тихоход» - отнюдь не про войну, а спектакль для семейного просмотра. Он нравится и младшему, и старшему поколению. Это история про любовь. Каждый найдет в этом спектакле что-то для себя, - отметил худрук.

Также на гастроли театр привез авторский спектакль режиссера Анны Фекета по пьесе Генрика Ибсена «Пер Гюнт». В репертуаре есть также «Зойкина квартира» по Булгакову, комедия «Д-Р» и детская сказка «Василиса Прекрасная».

- Мы всегда за сохранение традиций, ценим старую школу. Но надо идти в ногу со временем, и спектакль «Пер Гюнт» - одна их новых форм современной драматургии, - поделилась артистка Татьяна Алексеева.

Художественный руководитель Сергей Герт и актриса Татьяна Алексеева встретились с рязанскими журналистами. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«Невозможно вычислить, когда публика засмеется»

Во время общения с журналистами Сергей Герт признался, что сложнее поставить комедию, чем трагедию:

- Природа юмора сложна. Можно всегда просчитать заранее, когда зритель заплачет. А в комедии невозможно вычислить, когда публика засмеется. Мы юмор воспринимаем по-разному. Одному будет очень смешно, а второй останется сидеть в недоумении.

К слову, о юморе. Спектакль «Семейка Краузе» рассмешил рязанских зрителей до слез, и поднял многим настроение на неделю вперед.

- История с отравлением чиновника у людей вызывает симпатию. В спектакле чиновник выжил - они живучие, - пошутил режиссер.