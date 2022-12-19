Новогодние гастроли в Рязанском цирке: русалки, морские котики и поющий Одиссей

Рязанцев ждет незабываемое погружение в мир древнегреческих мифов и огромный бассейн на манеже

Водный балет в исполнении русалок, смертельно опасные трюки, умные морские котики, мифы Древней Греции, живое пение, бассейн на манеже и много других новогодних сюрпризов ждут зрителей в Рязанском цирке. На праздничные гастроли в наш город приехала необычная программа «Новогодняя одиссея», которая удивит даже самых искушенных любителей циркового искусства. В субботу, 17 декабря, создатели новогоднего мюзикла на воде провели пресс-конференцию и рассказали журналистам об особенностях своего необычного шоу.

На репетицию представления артисты пока не надели костюмы.

«Нам есть, чем удивить рязанских зрителей»

Директор Рязанского цирка Елена Остроумова представила гостей и заверила, что прежде в нашем городе подобных постановок не было. Новая программа объединяет театр и цирк, и наполнена совершенно неожиданными решениями. Так, вместо привычного манежа зрители увидят огромный бассейн с теплой соленой водой. Именно на воде и будет разворачиваться действие двухчасовой постановки с закрученным острым сюжетом.

- Наше представление сочетает музыку, воду и мифы Древней Греции. Это не просто красиво и зрелищно, но и познавательно, - отметили артисты.

Перед открытием программы артисты провели пресс-конференцию.

Как рассказали создатели мюзикла, одним из самых удивительных сюрпризов станет… елка, «вырастающая» из воды.

- Каждый раз ближе к Новому году я задаю вопрос: «Чем будем удивлять?». И эта программа показала, что нам есть, чем удивить рязанских зрителей. В первую очередь - нашим теплом и огромным количеством воды. Будет лазерное шоу, фонтаны, дым, свет, экран, на котором проецируется часть представления, и многое другое. Вы почувствуете нашу любовь и желание по-настоящему удивить всех вас, - отметила режиссер-постановщик Виктория Коновалова.

В продолжение темы солист программы Алексей Коновалов рассказал, что в шоу задействованы несколько цирковых семей и продолжатели цирковых династий:

- Любовь – одна из составляющих, которая помогала нам создать это шоу. В нашей программе занято несколько любящих семей. Даже мы с Викторией (режиссер-постановщик шоу – прим. Ред.) создали семью во время работой над шоу. Любовь, пронизывающая артистов, помогла связать представление в одно единое представление. С помощью любви мы соединили театр и цирк, и теперь они неразлучны.

Виктория и Алексей Коноваловы во время работы над шоу создали семью.

Он также признался, что для работы над шоу ему пришлось уйти из музыкального театра, где он проработал долгие годы. Между тем, пение на арене цирка кардинально отличается от театральной сцены. Как отметил тенор, в первое время он чуть не сошел с ума от круговорота звука, эха и прочих сложностей, которые создает цирковая акустика. Однако принципиальным решением Алексея стало исполнять все номера вживую:

- Особенность пения в цирке в том, что петь приходится на манеже, где совершенно другая, нетеатральная акустика. Голос идет во все стороны, возвращается эхом, возникает роза ветров из звуков. Сначала мне было очень сложно, но я приноровился. Сейчас приспосабливаюсь к особенностям акустики Рязанского цирка.

В программе он исполняет главную роль Одиссея, который за дерзость Посейдону получает в наказание долгое путешествие. Он отправляется на поиски затонувшей амфоры, преодолевает преграды на своем пути и встречает союзников. Его ждет встреча с античным Дедом Морозом, Медузой Горгоной и ее питонами, с русалками-балеринами, и конечно «сказочными» существами – морскими котиками, шимпанзе, павианами, дикобразами, енотами, попугаями и даже крокодилом.

Одна из главных жемчужин программы – номера воздушной гимнастки Ольги Легенды

Мокрые полотна и поющие котики

Создатели мюзикла рассказали, что эта необычная идея зародилась полтора года назад, и первые гастроли прошли в Омске.

- Идея создать мюзикл на воде возникла у режиссера оперного театра Виктории. Был долгий период преодоления трудностей, поиск путей реализации. Подобного формата не существует в цирковом мире. Когда начинали, мы шли «под воду» и не понимали, выплывем ли. Спасибо Росгосцирку за доверие, за то дали нам право на ошибку и возможность рискнуть, - поделился Алексей Коновалов.

Постепенно, с каждым городом, программа оттачивалась и совершенствовалась. В Рязань артисты приехали сразу из Санкт-Петербурга, где имели огромный успех.

- С каждыми гастролями мы поднимались по спирали развития, оттачивали номера, и в Рязань мы приехали уже на вершине этой «елочки», как звезда, - поделилась Виктория Коновалова.

Одна из главных жемчужин программы – номера воздушной гимнастки Ольги Легенды. В завершении шоу она работает в паре с мужем на гимнастических ремнях.

- В представлении я играю несколько образов, в том числе богини Афины. Я выполняю трюки на полотнах, в воде. Мокрые полотна утяжеляются, поэтому нужна хорошая физическая подготовка, - поделилась гимнастка.

Номера Ольги перехватывают дыхание, и буквально смертельно опасны, ведь она выполняет их без страховки, поднимаясь под купол цирка.

Еще одни удивительные номера программы подготовил потомственный дрессировщик Дмитрий Тимченко. Их известная цирковая династия славится мягкой работой с животными, и Дмитрию удалось достичь полного взаимопонимания с морскими котиками. В постановке он играет роль бога Урана, который посылает своих подданных - морских котиков - в помощь Одиссею.

- У нас три морских котика – девочки Лора и Габи с Уругвая и мальчик Конго из Африки. Котики работают в воде, привычной для них среде, а это сложно в дрессуре. Мы будто их дразним водой, как ребенка игрушкой. Однажды они так увлеклись, что час не хотели выходить из бассейна, пришлось останавливать репетицию, - поделился Дмитрий.

Но дрессировщик нашел подход к этим умным существам, и в программе морские котики стоят на одном ласте и даже музыкально верно поют.

- Наша программа очень теплая, семейная, заставляет задуматься, дает пищу для размышлений. После представления можно обсудить с детьми увиденную историю. Рязанские зрители могут всей семьей на просто развлечься, но и узнать что-то новое и важное, - в завершении встречи поделилась Виктория Коновалова.

Рязанцев ждут на цирковой мюзикл на воде «Новогодняя Одиссея» с 24 декабря по 15 января.

Сильный Дед Мороз крутит бревна и надувает грелки.

КСТАТИ

Новогодний мюзикл необычен настолько, что даже образ Деда Мороза вызывает удивление. В «Новогодней одиссее» добрый волшебник предстает силачом, который поражает своими трюками – он с легкостью сворачивает сковородку в рулон, крутит огромным бревном, и надувает грелки.

- Этот образ мы создавали специально для Рязани. Этот удивительный персонаж - наш подарок вам! - поделился исполнитель роли Деда Мороза Сергей Соколов.