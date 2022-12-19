Праздновать Новый год в Рязани-2023 можно уже с 20 декабря: появилась программа мероприятий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Праздничные мероприятия Нового года в Рязани 2022-2023 будут носить локальный характер, но объединятся они общей концепцией – «День рождения Нового года». На нескольких рязанских площадках власти запланировали семейные представления, анимационные программы, концерты, экскурсии, выставки и ярмарки.

Стартует Новогодний марафон в Рязани 20 декабря в 19:00 на Лыбедском бульваре у елки со стороны цирка. В этот вечер на бульваре включат всю праздничную городскую иллюминацию, а рязанцам и гостям города представят все новогодние проекты.

Программа мероприятий Нового года в Рязани – 2023:

- с 20 по 29 декабря, а также со 2 по 7 января с 16:00 до 20:00 — в Лесопарке будет работать резиденция Деда Мороза. Все желающие могут написать письмо главному зимнему волшебнику, участвовать в конкурсах и получать подарки;

- с 20 декабря по 8 января, с 10:00 до 22:00 — в Торговом городке (рязанская ВДНХ) открывается ярмарка промыслов и ремесел, локальный фудкорт, а также концертные и анимационные программы;

- с 25 декабря по 8 января с 12:00 до 21:00 — выставка ледовых скульптур, фантастическая подсветка и музыка современных рязанских музыкантов на территории бывшего хлебозавода №1;

- с 25 декабря по 8 января — бесплатная работа катка на Лыбедском бульваре. Правда, записываться нужно по телефону: 8 (903) 640-56-60;

- со 2 по 6 января — фестиваль зимних туристических маршрутов «Твоя новогодняя Рязань». Пройдет фестиваль в новом формате и будет переплетен с анимационными забавами, спортивными элементами и даже дополненной реальностью;

- со 2 по 7 января с 18:00 — на улице Почтовой гостей встретит Рязанский почтальон. На новогодней театрализованной экскурсии можно узнать об истории улицы, правильно написать письмо Деду Морозу, а также весело и познавательно провести время;

- со 2 по 8 января с 15:00 до 18:00 — на Лыбедском бульваре можно перенестись

в прошлое и узнать, как отмечали Новый год в 1700 году по указу Петра I. Развлекательная программа, концерты и анимация растянутся на все праздники. Кроме того, здесь вас ждут световые инсталляции и необычные фотозоны.

Кроме того, с 20 декабря по 8 января организаторы предлагают поискать грибы – полюбившиеся рязанцам арт-объекты. Часть маршрута по обнаружению грибов стоит проехать на троллейбусе №3. Прокатиться с ветерком на рязанской «тройке», получить поздравления от артистов местных театров или послушать исторические подкасты.

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