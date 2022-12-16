«Если водкой свиристелей накачать, то такое могло быть». Орнитолог ответил на вывод главного ветеринара Рязанской области о «замерзших пьяных птицах»

Тайну гибели свиристелей в Рязани по-прежнему не могут разгадать.

В Рязани продолжают выяснять причину гибели свиристелей на нескольких улицах города. Пока готовятся токсико-химические и бактериологические исследования, специалисты высказывают свои предварительные версии.

Свиристели опьянели, потом уснули - околели

Сначала главное управление ветеринарии Рязанской области сообщило, что смерть свиристелей в Рязани наступила от остановки сердца. По словам чиновников, специалисты лаборатории продолжают исследовать образцы, которые отобрали 7 декабря на месте гибели птиц.

«На основании патологоанатомического вскрытия трупов птиц установлено, что смерть свиристелей наступила от остановки сердечной деятельности», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, результаты исследований на физико-химические и биологические показатели будут известны только 20 декабря, и только после этого можно будет сделать вывод о причинах гибели птиц.

Но вскоре начальник ГУ ветеринарии Рязанской области Михаил Балакирев в общении с журналистами из «МедиаРязань» сделал предварительный вывод – птицы умерли от переохлаждения, когда объелись забродивших ягод и захмелели.

«Одна из характерных черт свиристелей - хороший аппетит. Трупы птиц мы нашли под рябиной после сильных ночных морозов. Скорее всего, они наелись замороженных ягод, которые в это время года уже немного перебродившие. Захмелев и заснув, птицы упали с дерева и замерзли», - сказал Балакирев.

По словам чиновника, заледеневшие ягоды в зобе свиристелей способствовали их постепенному переохлаждению. Своим телом птица не может согреть лед. К тому же пернатые не понимают, что при замерзании спать нельзя. В итоге они засыпают, мерзнут, кровоток внутри них замедляется, что приводит к остановке сердца и гибели.

«У свиристелей нет зоба, это школьная программа»

Кандидат биологических наук, орнитолог Антон Барановский в разговоре с КП-Рязань категорично отверг версию о «пьяных свиристелях» и их последующей гибели от замерзания. Ученый уточнил, что среди ветеринаров в Рязани нет специалистов по птицам, кроме пары людей, которые работают в частных клиниках, но «никак не в госструктурах».

- Если водкой свиристелей накачать, то такое могло быть… А в ягодах просто не может быть нужного для этого количества спирта. Если бы такое было возможно, не было бы уже в природе свиристелей. Если даже предположить такую вероятность, там была бы вся стая, штук сто-пятьсот, а не пять птиц, ведь все ели ягоды с одного дерева. И лежали бы они не под рябиной, а под какой-нибудь соседней березой или тополем, - комментирует Антон Барановский.

Орнитолог отметил, что свиристели едят за один раз три минуты максимум. Потом птицы улетают отдыхать на самое высокое из соседних деревьев. Под ним бы они и лежали.

- Но никак не там, где кормились. А эти ветеринары даже не знают, что у свиристелей нет зоба, как нет его у всего отряда воробьинообразных. Это ведь школьная программа...

По словам ученого, самый вероятный сценарий гибели птиц – это удар об окно рядом расположенного дома.

- Кормились на рябине, на стаю бросился перепелятник, все кинулись врассыпную, и самые неуклюжие врезались в окно. Это самый вероятный сценарий, - подчеркнул Барановский.

Рассказал ученый и о процедуре, которую необходимо проводить с трупами умерших птиц, чтобы установить причину смерти.

- Сначала птицам необходимо сделать рентген, он покажет переломы, воспаление внутренних органов, наличие инородных тел, разрывы воздушных мешков (если что-то из этого было в наличии). Потом патологоанатомическое вскрытие. Мазки из зева и ануса, посев их на питательную среду и анализ на вирусы, грибки, бактерии, простейших, гельминтов. Делается это все примерно две недели. Если уж есть версия об опьянении, то нужно взять анализ крови на алкоголь. Такая вот процедура должна быть. А не просто сказать, что птицы пьяные… - пояснил кандидат биологических наук.

Трупы свиристелей находили на рязанских улицах 5, 6 и 7 декабря. Экологи-общественники традиционно связывают гибель птиц с промышленными выбросами в атмосферу.

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