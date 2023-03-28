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Общество28 марта 2023 17:17

Рекорд дальности полета на самом большом воздушном шаре в России Федору Конюхову помог установить рязанец

Знаменитый российский путешественник вместе с пилотом аэростата Иваном Меняйло преодолели 2540 км
Источник:kp.ru
Подготовка к старту сопровождалась полярным сиянием. Фото: t.me/konyukhovfedor

Подготовка к старту сопровождалась полярным сиянием. Фото: t.me/konyukhovfedor

В минувшее воскресенье, 26 марта, знаменитый путешественник Федор Конюхов вместе с президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло побили рекорд дальности беспосадочного полета на тепловом аэростате. Воздушное судно пролетело 2540 км! Это на 174 км больше, чем в 1994 году преодолел предыдущий рекордсмен - японский пилот Мичио Канда.

Иван Меняйло (слева) и Федор Конюхов (справа). Фото: t.me/konyukhovfedor

Иван Меняйло (слева) и Федор Конюхов (справа). Фото: t.me/konyukhovfedor

Есть в этом успехе и рязанская составляющая, так как участником команды Конюхова - Меняйло был метеоролог-воздухоплаватель, пилот из Рязанской области Александр Буранцев. В разговоре с КП-Рязань он заметил, что предыдущий рекорд продержался почти 30 лет, и это показывает, как непросто даются такие достижения.

“Это работа многих специалистов, лучших в своей области и на пределе своих возможностей”, - говорит Александр.

Команда, помогавшая побить рекорд. Один из ее участников - метеоролог, пилот из Рязанской области Александр Буранцев (крайний справа в нижнем ряду).

Команда, помогавшая побить рекорд. Один из ее участников - метеоролог, пилот из Рязанской области Александр Буранцев (крайний справа в нижнем ряду).

Само собой, такой рекорд невозможен без спонсорской поддержки. Благодаря ей специально для полета создан аэростат с объемом оболочки 12 тыс. куб. м.

“Это самый большой аэростат, построенный в России. Для сравнения: я сам летаю на шаре объемом 2,5 тыс. куб.м. За счет увеличенного объема у аэростата гораздо больше грузоподъемность. Во время этого полета он нес 80 баллонов с газовым топливом!” - рассказал наш собеседник.

Объем оболочки аэростата составляет 12 тыс. куб. м - в разы больше, чем у "обычных" воздушных шаров.

Объем оболочки аэростата составляет 12 тыс. куб. м - в разы больше, чем у "обычных" воздушных шаров.

Александр активно участвовал в подготовке аэростата к полету, а во время него снабжал экипаж всей необходимой метеорологической информацией. Прежде всего, предупреждал об опасных метеоявлениях и том, как будет меняться направление ветра на разных высотах. Воздушные потоки и есть главная движущая сила для воздушного шара.

“Экипажу нужно было воспользоваться струйным воздушным течением, которое находится на высоте 4-5 км. Оно несет аэростат со скоростью 100 км/ч (максимум во время полета был 109 км/ч - Ред.) У нас мало кто летал с такими скоростями. Но когда летишь в этом потоке, то скорости не замечаешь, потому что ты являешься частью этого потока. То есть ветра в корзине почти нет, но при этом очень холодно. Температура опускается ниже -30 градусов”, - отмечает рязанец.

Самый большой аэростат в России нес 80 баллонов с газовым топливом.

Самый большой аэростат в России нес 80 баллонов с газовым топливом.

Даже Федор Конюхов, привыкший к сложным условиям, после полета признался, что ему было тяжело. Да, рекордсмены были соответствующим образом экипированы, но одно дело, когда ты, например, всходишь на гору, а другое - когда в корзине ты почти статичен.

Стартовал аэростат ранним утром 24 марта из города Кировска (Мурманская область), и совершил посадку 26 марта в 03:24 по Москве на взлетно-посадочную полосу аэродрома Хатанга на Таймыре. Весь маршрут пролегал за северным Полярным кругом в коридоре 67 – 72 градусов северной широты. Дольше за Полярным кругом на аэростате никто не летал.

Старт состоялся ранним утром 24 марта из города Кировска (Мурманская область).

Старт состоялся ранним утром 24 марта из города Кировска (Мурманская область).

Кроме того, как рассказал Федор Конюхов в своем Telegram-канале, впервые полет на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского.

- Территория России вытянута с запада на восток, что способствует в установлении таких рекордов. На Земле воздушные потоки движутся именно в этом направлении. Маршрут специально выстраивался именно так. Над этими морями находятся течения, в которые мы хотели попасть. Воздушный поток над акваториями особо нечему останавливать, так как поверхность ровная, поэтому скорости больше. А еще в полярных широтах всегда низкие температуры, что позитивно сказывается на грузоподъемности - меньше надо работать горелкой, чтобы поддерживать температуру и положительную плавучесть воздушного судна. Это идеальный вариант, - пояснил Александр Буранцев.

В итоге все прошло как нельзя лучше. Но это не значит, что не приходилось преодолевать определенные трудности. В таких полетах по-другому не бывает!

“В последнюю ночь уже было тяжело с кислородом, все устали. Аэростат летел над плато Путорана, где была турбулентность, связанная с тем, что это горный массив. Приходилось бороться с воздушными потоками и обледенением: топливо почти выработано, температура в оболочке была близка к точке росы, и на стенках оболочки постоянно конденсировалась влага”, - поясняет рязанский член команды.

Воздушный шар прошел над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского. Фото: t.me/konyukhovfedor

Воздушный шар прошел над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского. Фото: t.me/konyukhovfedor

Завершился полет без преувеличения ювелирной посадкой. Гуру воздухоплавания (и наставник Александра) Иван Меняйло проявил себя как ас от мира тепловых аэростатов:

“В радиусе сотни километров не было других населенных пунктов. Обычно посадка происходит в полях, но в зимних полетах Иван этого не любит, и всегда выбирает расчищенные от снега участки. Чтобы сесть на полосу аэродрома, они спускались с четырех километров на недогруженном, можно сказать, полусдутом шаре. Во время спуска они проходили инверсионные слои, в которых возможен сдвиг ветра - смена направления на коротком участке. При этом нередко происходит турбулентность, которая может “сжать” шар, вследствии чего он может потерять свою грузоподъемность вплоть до схлопывания. А недогруженный 12-тысячный аэростат и подавно. Турбулентность безопасно нужно проходить в “надутом” состоянии. В таких условиях спуск на достаточно приличной скорости, чтобы попасть в специально расчищенную полосу аэродрома - это ювелирная работа и высочайший уровень мастерства. Разумеется, другие участники воздушного движения были об этом предупреждены”, - объяснил Александр.

Иван Меняйло во время полета. Максимально аэростат поднимался на 5820 метров. На такой высоте не обойтись без кислородной маски. Фото: t.me/konyukhovfedor

Иван Меняйло во время полета. Максимально аэростат поднимался на 5820 метров. На такой высоте не обойтись без кислородной маски. Фото: t.me/konyukhovfedor

Уровень воздухоплавательного спорта в России действительно высок. Не зря в 2018 году наша сборная выиграла командный зачет Чемпионата мира по воздухоплаванию в Австрии. Будучи метеорологом национальной команды с 2015 года, в этой победе рязанец Александр Буранцев тоже поучаствовал. А начинал наш собеседник (кстати, выпускник естественно-географического факультета РГУ им. С.А. Есенина) в 2012 году как спортивный судья на фестивале “Небо России”, проходящем в Рязани, в котором с тех пор ежегодно принимает участие.

Александр Буранцев (справа) со знаменитым путешественником Федором Конюховым.

Александр Буранцев (справа) со знаменитым путешественником Федором Конюховым.

Любопытно, что первым из воздухоплавателей на аэродроме в Хатанге, куда приземлились Конюхов и Меняйло, побывал рязанец Лев Маврин, родоначальник фестиваля “Небо России”. Отсюда в феврале 1998 года, при -43 градусах Цельсия, он взлетел на легендарном аэростате “Желтый”.

“Этот рязанский шар до сих пор способен летать, и мне даже довелось поднимать его в воздух - всё прошло идеально!” - добавил Александр Буранцев.

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