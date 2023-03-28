Рекорд дальности полета на самом большом воздушном шаре в России Федору Конюхову помог установить рязанец

Подготовка к старту сопровождалась полярным сиянием. Фото: t.me/konyukhovfedor

В минувшее воскресенье, 26 марта, знаменитый путешественник Федор Конюхов вместе с президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло побили рекорд дальности беспосадочного полета на тепловом аэростате. Воздушное судно пролетело 2540 км! Это на 174 км больше, чем в 1994 году преодолел предыдущий рекордсмен - японский пилот Мичио Канда.

Иван Меняйло (слева) и Федор Конюхов (справа). Фото: t.me/konyukhovfedor

Есть в этом успехе и рязанская составляющая, так как участником команды Конюхова - Меняйло был метеоролог-воздухоплаватель, пилот из Рязанской области Александр Буранцев. В разговоре с КП-Рязань он заметил, что предыдущий рекорд продержался почти 30 лет, и это показывает, как непросто даются такие достижения.

“Это работа многих специалистов, лучших в своей области и на пределе своих возможностей”, - говорит Александр.

Команда, помогавшая побить рекорд. Один из ее участников - метеоролог, пилот из Рязанской области Александр Буранцев (крайний справа в нижнем ряду).

Само собой, такой рекорд невозможен без спонсорской поддержки. Благодаря ей специально для полета создан аэростат с объемом оболочки 12 тыс. куб. м.

“Это самый большой аэростат, построенный в России. Для сравнения: я сам летаю на шаре объемом 2,5 тыс. куб.м. За счет увеличенного объема у аэростата гораздо больше грузоподъемность. Во время этого полета он нес 80 баллонов с газовым топливом!” - рассказал наш собеседник.

Объем оболочки аэростата составляет 12 тыс. куб. м - в разы больше, чем у "обычных" воздушных шаров.

Александр активно участвовал в подготовке аэростата к полету, а во время него снабжал экипаж всей необходимой метеорологической информацией. Прежде всего, предупреждал об опасных метеоявлениях и том, как будет меняться направление ветра на разных высотах. Воздушные потоки и есть главная движущая сила для воздушного шара.

“Экипажу нужно было воспользоваться струйным воздушным течением, которое находится на высоте 4-5 км. Оно несет аэростат со скоростью 100 км/ч (максимум во время полета был 109 км/ч - Ред.) У нас мало кто летал с такими скоростями. Но когда летишь в этом потоке, то скорости не замечаешь, потому что ты являешься частью этого потока. То есть ветра в корзине почти нет, но при этом очень холодно. Температура опускается ниже -30 градусов”, - отмечает рязанец.

Самый большой аэростат в России нес 80 баллонов с газовым топливом.

Даже Федор Конюхов, привыкший к сложным условиям, после полета признался, что ему было тяжело. Да, рекордсмены были соответствующим образом экипированы, но одно дело, когда ты, например, всходишь на гору, а другое - когда в корзине ты почти статичен.

Стартовал аэростат ранним утром 24 марта из города Кировска (Мурманская область), и совершил посадку 26 марта в 03:24 по Москве на взлетно-посадочную полосу аэродрома Хатанга на Таймыре. Весь маршрут пролегал за северным Полярным кругом в коридоре 67 – 72 градусов северной широты. Дольше за Полярным кругом на аэростате никто не летал.

Старт состоялся ранним утром 24 марта из города Кировска (Мурманская область).

Кроме того, как рассказал Федор Конюхов в своем Telegram-канале, впервые полет на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского.

- Территория России вытянута с запада на восток, что способствует в установлении таких рекордов. На Земле воздушные потоки движутся именно в этом направлении. Маршрут специально выстраивался именно так. Над этими морями находятся течения, в которые мы хотели попасть. Воздушный поток над акваториями особо нечему останавливать, так как поверхность ровная, поэтому скорости больше. А еще в полярных широтах всегда низкие температуры, что позитивно сказывается на грузоподъемности - меньше надо работать горелкой, чтобы поддерживать температуру и положительную плавучесть воздушного судна. Это идеальный вариант, - пояснил Александр Буранцев.

В итоге все прошло как нельзя лучше. Но это не значит, что не приходилось преодолевать определенные трудности. В таких полетах по-другому не бывает!

“В последнюю ночь уже было тяжело с кислородом, все устали. Аэростат летел над плато Путорана, где была турбулентность, связанная с тем, что это горный массив. Приходилось бороться с воздушными потоками и обледенением: топливо почти выработано, температура в оболочке была близка к точке росы, и на стенках оболочки постоянно конденсировалась влага”, - поясняет рязанский член команды.

Воздушный шар прошел над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского. Фото: t.me/konyukhovfedor

Завершился полет без преувеличения ювелирной посадкой. Гуру воздухоплавания (и наставник Александра) Иван Меняйло проявил себя как ас от мира тепловых аэростатов:

“В радиусе сотни километров не было других населенных пунктов. Обычно посадка происходит в полях, но в зимних полетах Иван этого не любит, и всегда выбирает расчищенные от снега участки. Чтобы сесть на полосу аэродрома, они спускались с четырех километров на недогруженном, можно сказать, полусдутом шаре. Во время спуска они проходили инверсионные слои, в которых возможен сдвиг ветра - смена направления на коротком участке. При этом нередко происходит турбулентность, которая может “сжать” шар, вследствии чего он может потерять свою грузоподъемность вплоть до схлопывания. А недогруженный 12-тысячный аэростат и подавно. Турбулентность безопасно нужно проходить в “надутом” состоянии. В таких условиях спуск на достаточно приличной скорости, чтобы попасть в специально расчищенную полосу аэродрома - это ювелирная работа и высочайший уровень мастерства. Разумеется, другие участники воздушного движения были об этом предупреждены”, - объяснил Александр.

Иван Меняйло во время полета. Максимально аэростат поднимался на 5820 метров. На такой высоте не обойтись без кислородной маски. Фото: t.me/konyukhovfedor

Уровень воздухоплавательного спорта в России действительно высок. Не зря в 2018 году наша сборная выиграла командный зачет Чемпионата мира по воздухоплаванию в Австрии. Будучи метеорологом национальной команды с 2015 года, в этой победе рязанец Александр Буранцев тоже поучаствовал. А начинал наш собеседник (кстати, выпускник естественно-географического факультета РГУ им. С.А. Есенина) в 2012 году как спортивный судья на фестивале “Небо России”, проходящем в Рязани, в котором с тех пор ежегодно принимает участие.

Александр Буранцев (справа) со знаменитым путешественником Федором Конюховым.

Любопытно, что первым из воздухоплавателей на аэродроме в Хатанге, куда приземлились Конюхов и Меняйло, побывал рязанец Лев Маврин, родоначальник фестиваля “Небо России”. Отсюда в феврале 1998 года, при -43 градусах Цельсия, он взлетел на легендарном аэростате “Желтый”.

“Этот рязанский шар до сих пор способен летать, и мне даже довелось поднимать его в воздух - всё прошло идеально!” - добавил Александр Буранцев.