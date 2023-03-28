Несостоявшаяся экопоселенка Мария Емельянова: «Рязань нам все запретила, а Тула сказала: «Добро пожаловать!»

Органическое земледелие позволяет получать биологически ценную продукцию.

В 2010 году несколько семей из Москвы и других регионов России решили организовать экодеревню - некое экологически чистое пространство для жизни, основанное на развитии органического сельского хозяйства. Местом реализации амбициозного проекта посчастливилось стать Рыбновскому району Рязанской области. Именно здесь, рядом с населенными пунктами Романцево и Голенькино, на площади 190 гектаров должно было вырасти экопоселение «Есенинская слобода».

Экопроект убила охранная зона

- Нас было 12 семей. Мы выбрали это замечательное место, место со своей историей. Планировали организовать экодеревню, жить на природе, на земле, воспитывать детей, - рассказывает Мария Емельянова, одна из активистов проекта. - Хотели построить не только дома для проживания, но и школу. Мы собирались там осесть, что-то созидать, делать. Провели коммуникации, отсыпали дороги - это реанимировало деревню Голенькино - там все участки оживились, на летний период вернулись дачники. Мы не требовали, чтобы нам что-то сделали, - делали все сами. Было проведено огромное количество работ: началось жилое строительство, организовывались мероприятия, устраивались детские лагеря. И вот тут, на середине пути, когда уже многое было сделано - нам фактически ударом под дых чиновники заблокировали все начинания.

Активисты прошли огромный путь в реализации своего проекта. И в тот самый момент, когда возникла необходимость смены вида разрешенного использования земли, вдруг выяснилось, что вся территория попала в охранную зону музея-заповедника «Есенинская Русь».

- Мы очень долго бились со своими земельными вопросами, проделали огромную работу по оформлению документов, нас уже даже присоединили к населенному пункту Голенькино. И когда мы пошли менять вид использования участка с земель сельхозназначения на земли личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, нам и сказали, что мы попали в зону «Есенинская Русь» со всеми ограничениями и запретам. Для нас это было полной неожиданностью, - вспоминает Мария Емельянова. - В связи с этим мы сократили свою деревню фактически до 30 гектаров. Это было для нас катастрофическим ударом. Планов было огромное количество, но наши инициативы просто убили. Эпопея нашего уничтожения продолжалась примерно с 2015 года. Все это время мы старались что-то решить, консультировались с адвокатами. Но все упиралось в какие-то непредсказуемые сроки. Настолько всем на нас было наплевать, что в 2019 году мы были вынуждены покинуть Рыбновский район. Там остались только несколько семей (четыре из двенадцати), они пытаются что-то сделать, но большинство отказались от этого проекта.

Найти людей, которые готовы переезжать в деревню и что-то там строить, очень сложно. Для 12 семей это был фактически подвиг, если называть вещи своими именами. Было потрачено огромное количество времени и средств, долго собиралась и сплачивалась команда единомышленников. Было столько воодушевления и планов, что когда они рухнули - для многих людей это стало трагедией.

От «есенинских» запретов спаслись в аграрном раю

В итоге Мария вместе с мамой уехали в Тульскую область, приобрели в собственность земельный участок площадью 27 гектаров, взяли в аренду еще 213 гектаров заброшенной земли, зарегистрировали крестьянское фермерское хозяйство (КФХ), начали строительство. Для этого оказалось достаточно просто прийти в местные органы власти и спокойно получить разрешение. Администрация Суворовского района оказала полнейшее содействие в реализации всех планов.

- После рязанской истории для меня было просто открытием, что к фермерам

такое отношение, - продолжает свой рассказ Мария. - К нам отнеслись не просто по-человечески! Нас постоянно приглашают на акселераторы, на обучение, мы находимся в непрерывном контакте с людьми - даже язык не поворачивается назвать их чиновниками. Настолько хорошо поставлена работа в минсельхозе Тульской области, в администрации Суворовского района, что с нами, как с начинающими фермерами, у которых масса вопросов, у которых масса ошибок, - с нами буквально носятся, рассказывают, объясняют. По сравнению с Рязанской областью, это небо и земля. В Рязанской области нас все фактически посылали, хотя в принципе объемы проектов сопоставимы.

Начинающие фермеры получили агростартап. Мария с мамой единственные, кто от Тульской области удостоился гранта агротуризма на строительство пяти туристических объектов. Из 213 гектаров 130 уже пущено в оборот. Это были земли, заросшие бурьяном и кустарником. Сейчас восстанавливается старинный колхозный сад площадью 10 гектаров, 70 процентов этой работы уже проведено. Общая консультационная поддержка со стороны властей помогла создать и развивать это хозяйство. И по словам Марии, такое отношение не только к ним, но и к другим фермерам.

Что потеряла Рязань - приобрела Тула

На деньги агростартапа, а это около 3 миллионов рублей, было построено здание площадью 100 квадратных метров для переработки яблок и других фруктов. Появилась теплица на 300 квадратных метров, построен углубленный зимний сад на 85 квадратных метров для выращивания цитрусовых и экзотических растений. Сейчас у КФХ - поголовье кур, создается пасека. Строится полноценная усадьба - Косолапово.

Поддержка фермерам в Тульской области производится и в виде субсидий. Например, уже получены средства на ввод залежных земель в оборот - это затраты на окультуривание земли. Частично закуплена техника. На очереди вопрос переработки яблок, ягод и фруктов, овощей и зелени, которые выращиваются в хозяйстве.

- Все это могло быть совершенно спокойно организовано в Рязанской области, - говорит Мария. - Но это только часть потерянных возможностей. Сейчас мы идем по пути органического земледелия, все выращиваем без удобрений, пестицидов. Наш проект больше производственный - снабжение населения продовольствием. Если сложить синергию многих семей, то дело можно было бы организовать намного лучше. Сейчас у нас в КФХ трудятся три человека, плюс один человек заведует туристическим направлением, есть еще люди, которые работают у нас по найму. Мы занимаемся направлениями агротуризма, гастротуризма. Было бы проще, если бы этот труд был разделен на многих людей. Раз мы в Тульской области в одиночку смогли достичь такого, то что могли бы сделать 12 семей в Рязанской области - остается только догадываться.

Усадьба Косолапово - это только один из примеров того, что потеряла Рязанская область из-за непродуманных, «запрещающих» и «охраняющих» решений местных чиновников. Развитие Рыбновского района, одного из самых перспективных в регионе, после принятия ограничений по охранной зоне музея-заповедника «Есенинская Русь» резко затормозилось. Сейчас, чтобы не потерять все, просто необходимы решительные действия областной власти по отмене необоснованных запретов.

В ТЕМУ

Что сейчас делается в усадьбе Косолапово (Тульская область) и чего уже не будет в «охраняемой» деревне Голенькино (Рязанская область):

- восстановление старого сада и закладка нового плодового органического сада;

- закладка ягодника;

- закладка виноградника;

- посадка лесополос, лесовосстановление;

- работа по отбору сортов для местных условий;

- питомник (в т. ч. редких растений);

- пасека (колоды, ульи), апидомики;

- пермакультурные проекты, органическое земледелие;

- образовательные проекты;

- оздоровительный центр.