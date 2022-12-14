«У меня вкуса нет? Но за тебя-то я вышла замуж». Яркий наряд молодоженов разделил Рязань на два лагеря

Яркий свадебный наряд рязанцев не оставил равнодушных. Фото: ЗАГС Рязанской области.

«Дорогие молодожены! Пусть ваша дальнейшая совместная жизнь будет такой же счастливой, яркой, позитивной и очень радостной, как и вы в день вашей свадьбы!» - написали поздравление работники ЗАГС Рязанской области под фотографией молодой пары.

Все чаще молодожены уходят от классических платьев-костюмов и наряжаются так, будто в ЗАГС заскочили прямиком из офиса или фитнес-центра: кроссовки, шляпы, голые щиколотки и тату напоказ. Это не хорошо и не плохо, порой, очень даже интересно… Но в этот раз рязанцев по-настоящему сразили, разделив их на два лагеря – кто «за», кто «против». У невесты длинное платье с открытыми плечами, а легкая ткань украшена пестрейшим тропическим принтом. Под стать любимой был и жених, все с тем же тропическим дизайном…

«Мммдааа… Может, конечно, я чего-то не понимаю, но такой "попугайный" прикид, по-моему, совсем даже не для бракосочетания. Но это мое мнение. В любом случае, счастья и любви молодоженам», - прокомментировала одной из первых подписчица странички ЗАГС.

Свадебный наряд с тропическим принтом поразил рязанцев. Фото: ЗАГС Рязанской области.

Этот комментарий тут же набрал несколько десятков лайков в поддержку мнения, но многие подписчики признались, что наряд не как у всех, креативно и, главное, чтобы были счастливы.

«Класс, никогда не нравилась классика - платья на обручах необъятные, костюмы на мужчинах строгие, а тут так креативно, молодцы!» - поддержала «попугайный» наряд еще одна девушка.

Неожиданно в комментариях произошел мини-баттл между двумя подписчиками, который развеселил и примирил все стороны.

- А мне нравится, круто, - скромно написала Екатерина и поставила несколько улыбчивых смайликов.

- Ну и вкус у вас, Екатерина… - бросил ей Роман, но тут же получил достойный ответ:

- Нормальный у меня вкус, за тебя-то я вышла замуж.

Понравился кому-то наряд или нет, но все рязанцы пожелали молодоженам жить долго и счастливо. КП-Рязань присоединяется к пожеланиям.

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