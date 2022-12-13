«Каждый день – маленький шаг вперед»: как в Рязани растят малышей, оставшихся без семьи

Рязанский дом ребенка получил современное оборудование для реабилитации.

Педагогика + реабилитация

Рязанскому дому ребенка – более ста лет: эту солидную дату он отметил в 2018 году. Когда-то давно большинство жителей этого дома были так называемые биологические сироты, родители которых умерли. А сегодня основной процент подопечных - сироты социальные: их мамы и папы отказались забирать их из роддома или воспитывают, но сами неблагополучны, а потому лишены родительских прав или ограничены в них. К сожалению, у 99% таких детей есть проблемы с физическим и психологическим здоровьем, начиная от отставания в развитии и заканчивая инвалидностью.

- Сегодня у нас 80 детей от рождения до 4 лет, - рассказывает главный врач Рязанского дома ребенка Елена Шатская. – Главная проблема - нехватка «витамина материнской любви». Есть печальная статистика: на каждого нашего воспитанника приходится 3,5 заболевания. Это много. К счастью, в нашем доме ребенка создана прекрасная материальная база для реабилитации. Педагогические и медицинские методики, запущенные параллельно с самого раннего возраста, дают очень хорошие результаты. И мы стараемся помогать восстанавливать здоровье не только наших подопечных, но и детей, которые продолжают воспитываться в биологических семьях, где сложилась трудная жизненная ситуация. Есть разные формы помощи: стационарная, полустационар-пятидневка, дневное пребывание.

Каждый день на счету

Уникальная реабилитационная база дома ребенка создавалась по крупицам многие годы и продолжает совершенствоваться по сей день. Применяются новые методики, закупаются уникальные современные средства для реабилитации и развития детей, оборудование для обеспечения их безопасности и многое другое. Часто эти приобретения делаются благодаря спонсорской помощи.

— Она значительно расширяет наши возможности. Например, мы запланировали приобрести беговую дорожку с подвесом для работы с детьми, у которых есть нарушения опорно-двигательного аппарата (ДЦП и другие заболевания). За счет того, что подвесы принимают на себя большую часть веса ребенка, его крошечные ослабленные мышцы получают шанс начать работать. Дети учатся ходить. В начале этого года цены выросли, и на подвес бюджета не хватило. К счастью, нам его подарила компания «Транснефть – Трубопроводная строительная дирекция»: организация оплатила счет, и мы получили полноценное оборудование, и дорожку, и подвес, - рассказывает Елена Шатская.

Сейчас в доме ребенка ведется монтаж системы видеонаблюдения. К сожалению, в последние годы случаев, связанных с проникновением на территорию детских учреждений злоумышленников, было слишком много. «Транснефть – ТСД» помогла закупить все необходимое для этой системы, и теперь видеонаблюдение поможет обеспечивать безопасность детей.

Накормить и научить играть

Самая первая задача, которую решают в доме ребенка при поступлении нового подопечного, – накормить его. Иногда это довольно сложно. Если у ребенка есть проблемы с пищеварением или аллергия, он истощен и ослаблен, ему необходимо особое питание - специализированные смеси, что достаточно дорого. Поступают в дом ребенка и дети, отказывающиеся от привычной еды – супов, каш, котлет: в родительской семье они ели только хлеб. Истощенность нужно компенсировать также специальными смесями. Благодаря благотворительной помощи «Транснефть – ТСД» сотрудники детского дома приобрели для малышей лечебное питание, которого хватит на три месяца.

Вместе с детским питанием приехали бизиборды – красочные тренажеры в виде животных, с разными элементами для развития мелкой моторики, а еще с их помощью можно научить играть, потому что многие из малышей были лишены игрушек и просто не знают, что с ними делать.

Вместе с детским питанием поступили бизиборды – красочные тренажеры с разными элементами для развития мелкой моторики.

Несмотря на часто печальное начало жизни подопечных Рязанского дома ребенка, историй со счастливым концом тут множество. В 99% случаях дети уходят в родную или приемную семью. И каждый день происходит хоть маленький, но очень важный шаг в сторону улучшения качества жизни детей, веселее и шире становятся их улыбки. А это и есть самое главное для тех, кто им помогает.

Справочно:

ООО «Транснефть – Трубопроводная строительная дирекция» реализует благотворительные проекты в регионах, где ведет строительство и реконструкцию нефтетранспортных объектов ПАО «Транснефть». С момента образования дирекции в 2013 году помощь получили более 160 социальных учреждений в 80 областях Российской Федерации.

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