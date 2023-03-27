Рязанский врач-психотерапевт Егор Леонов: для победы в телеигре нужно не только обладать достаточным запасом знаний, но и уметь применять их в напряженной ситуации

По мнению врача-психотерапевта Егора Леонова, для победы в интеллектуальных телеиграх нужно не только обладать достаточным запасом знаний, но и уметь применять их в напряженной ситуации.

Рязанец впервые победил на телеигре «На выход! (бывшее « Слабое звено»), премьера выпуска с его участием состоялась 22 марта на канале СТС. Это был не первый рязанец, кто принимал участие в съемках. До него наши земляки играли по-разному. Кто-то выбывал в самом начале, были и те, кто доходил до финала. Но победить удалось только одному.

Понятно, что для победы необходимо обладать не только знаниями, но еще уметь ими воспользоваться. Как этого добиться? Что этому помогает, а что мешает?

За помощью мы обратились к врачу-психотерапевту рязанского «Центра психического здоровья» Егору Леонову.

- Егор Владимирович, скажите, как держался участник из Рязани? Особенности его поведения. Его психотип и темперамент. Что из этого ему помогло?

- Залог успешного выполнения деятельности – установка четко сформулированных, понятных, достижимых целей. Во время представления участников сразу обращает на себя внимание ясность поставленных Александром целей. Это позволяет сразу же обрисовать в голове план действий, необходимые для достижения цели шаги, а также позволяет получить от самого себя обратную связь: «Помогает ли мне то, что я делаю, приблизиться к достижению цели?». В напряженной ситуации может возникать страх неопределенности, не позволяющий трезво мыслить, сбивающий с толку. Ясность своих намерений помогает справиться с неопределенностью, сконцентрироваться на достижении успеха, не отвлекаясь на переживания. Критическим моментом в игре было «падение с высоты» - Александр после нескольких успешных выступлений стал по статистике самым слабым игроком. Заметно, что это подействовало на Александра, он стал более взволнованным, менее сосредоточенным. Однако навыки справляться с фрустрацией помогли ему не спасовать и в дальнейшем показать уверенную, достойную игру.

Традиционно в психологии личностные качества человека оценивают через факторы «Большой пятерки»: экстраверсия, доброжелательность, добросовестность (сознательность), нейротизм, открытость опыту. По профессии Александр – журналист, а для этой профессии присущи низкие показатели нейротизма (т.е. высокая эмоциональная стабильность), высокая открытость опыту, экстраверсия. Что примечательно, современные исследования выделяют такие же качества среди спортсменов, завоевывающих золотые медали на соревнованиях.

- Возьмем других игроков. Что помешало им победить?

- Среди выбывших игроков обращает внимание недостаточная способность справляться со стрессом, боязнь идти на риск. Некоторые игроки «спотыкались» после неверного ответа и уже не вставали обратно. Длительные паузы перед ответом выдают неуверенность в принятии решения в ситуации, когда надо идти на риск, а также недостаточную способность справляться с напряжением. Такие качества не только не позволяют набирать достаточную статистику правильных ответов, но и не производят положительного впечатления на других участников. Из-за этого такие игроки гораздо более вероятно идут «на выход».

- Какими качествами должен обладать участник, чтобы рассчитывать на победу?

- Безусловно, открытость опыту, т.е. способность накапливать знания, запоминать различные факты – необходимая черта личности человека, которая позволит ему накопить достаточный багаж для участия в подобных шоу. Однако за этим порогом вхождения участники столкнутся с более сложной проверкой навыков: нужно не только обладать достаточным запасом знаний, но и уметь применять их в напряженной ситуации. Это не привычка, которой можно выучиться за неделю до состязаний. Это – черта характера, которая куется на протяжении жизни, формируется исходя из требований среды, в которой рос и существовал человек.

- Но все-таки хотелось узнать, какой тип личности имеет больше шансов на победу? Вспоминая слова нашего земляка, Петра Ганнушкина, про то, что психически здоровые люди для общества, в общем-то бесполезны.

- Труды Петра Борисовича опередили время на много лет вперед, пользуемся ими до сих пор. Но современное представление о личности отходит в сторону от «ярлыков» - однозначных и безусловных вариантов личности. Ну и Ганнушкин в своей классификации говорил о уж явно патологичных личностях, классические варианты которых вряд ли что-либо выигрывают по жизни. Нынешняя психология рассматривает личность как совокупность свойств, поведенческих паттернов, характерологических черт.

А если немного отойти от научностей, то можно сказать так:

Большим шансом на победу обладает скомпенсированный «ананкастный» тип личности. Это люди, которые руководствуются правилом «либо никак, либо на максимум». Такие личности отличаются упорством в своих целях, строго руководствуются высокими профессиональными стандартами и ждут такого же от других. Они способны отринуть свои переживания и проблемы для достижения результата, демонстрируют выдержку, хладнокровность.

- Благодарю.

Александр Караваев