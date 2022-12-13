Куда ползти со сломанной ногой: почему рязанцев не принимают в травмпункте при поликлинике №2

Многие травмированные рязанцы по привычке приезжают в травмпункт на улицу Профессора Никулина.
Новогодние каникулы могут принести не только положительные эмоции, но и, увы, травмы. Гололед, катания с горок, беззаботные гуляния в новогоднюю ночь - традиционно представляют опасность для разгоряченных горожан. Врачи не устают предупреждать, что в середине зимы посещаемость травмпунктов в среднем возрастает на 40%! Но куда сегодня обращаться рязанцам, если один из старейших травматологических центров на улице Профессора Никулина уже несколько месяцев не принимает пациентов?
На полумиллионную Рязань сейчас приходятся лишь два взрослых и один детский травмпункт. При этом отделение при поликлинике -11 принимает только приписанных к этому участку пациентов. Жители остальных районов города, а также ближайших сел и деревень привыкли обращаться в основной травмпункт, который находился при поликлинике №2 на улице Профессора Никулина. Однако с сентября этого года помещение закрылось на ремонт. Прием временно ведется в новом здании БСМП, расположенном по адресу: улица Стройкова, 85.
Пока травмпункт выехал на новое место, в старом помещении сделали перепланировку, расширили коридор, обновили интерьер, заменили электропроводку. Работы еще ведутся, но многие рязанцы по старой памяти приезжают по прежнему адресу - ведь травмпункт здесь работал 28 лет!
- Неудобно ехать из Недостоева на улицу Стройкова, а потом еще далеко идти от остановки автобуса, и к тому же надо преодолеть два десятка ступеней, чтобы подняться на крыльцо. А если на костылях? Ждем не дождемся, когда травмпункт вернется на прежнее место, - поделились наши читатели.
Руководство поликлиники утверждает, что это временная мера, и когда завершится ремонт, травмпункт откроется на прежнем месте. Однако сроки пока не называются, и у многих это вызывает опасение, ведь нет ничего более постоянного, чем временное.
Но достаточно ли на 500 тысяч населения два взрослых травмпункта? Заглянем в историю зарождения службы неотложной помощи в Рязани, чтобы ответить на этот вопрос.
В 70-е годы в городе открылись два травмпункта - первый при станции скорой помощи на улице Полевой, второй в здании третьей горбольницы (нынешний кардиодиспансер) на улице Стройкова. В 80-е годы открылся детский травмпункт в детской канищевской больнице и травмпункт в больнице №11, которые работают по сей день. В 1994 году при запуске поликлиники №2 при ней открылся амбулаторно-травматологический центр. Он объединил в себе травмпункты при станции скорой помощи и кардиодиспансере. Но эксперты отмечают, что согласно нормативным документам в городе с полумиллионным населением должно действовать пять (!) подобных медучреждений.
Старожилы медицины заверяют, что при проектировании нового здания БСМП на улице Стройкова планировалось открыть третий в городе травмпункт, чтобы разгрузить потоки из разных районов города и уменьшить очереди в центре при поликлинике №2. План этот осуществили лишь наполовину - новый травмпункт открыли, а прежний закрыли, хоть пока и на время. В результате очереди просто перекочевали на новое место, да еще и возникли новые неудобства для пациентов - высокое крыльцо, дальность от остановки общественного транспорта.
В августе 2020 года городская поликлиника №2 присоединилась к ОКБ имени Семашко. В то время в СМИ появилась информация, что новое руководство считает существование травмпункта нецелесообразным и подумывает о его ликвидации.
Вместе с тем ежемесячно травмпункт принимал порядка 4000 пациентов со всех районов города, а также из Рыбновского, Михайловского, Спасского и других районов области. Тут нужно пояснить, что ФАПы, действующие на селе, не могут оказать такую специализированную помощь, которая требуется, например, при переломах.
- В районах травматология умерла. Если раньше было распределение выпускников и надо было отработать на селе три года, то сейчас такого нет. Туда никто не едет. Даже в областном центре зарплаты низкие, поэтому специалистов не хватает. Люди уходят в частные центры, уезжают в Москву или вообще меняют профессию, - поделился врач-травматолог на условиях анонимности.
Рязанцы ждут, что до наступления новогодних каникул востребованный травмпункт вернется в родные пенаты на улицу профессора Никулина.
Ранее сообщалось, что В Рязани хотят открыть еще два травмпункта. Один из них появится в Дашково-Песочне (читать подробнее).
ВАЖНО
Согласно приказу Минздрава №323, травматологическая неотложная помощь оказывается всем гражданам РФ, а также иностранцам бесплатно независимо от ведомственной принадлежности лечебного учреждения.