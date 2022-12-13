Куда ползти со сломанной ногой: почему рязанцев не принимают в травмпункте при поликлинике №2

Многие травмированные рязанцы по привычке приезжают в травмпункт на улицу Профессора Никулина.

Новогодние каникулы могут принести не только положительные эмоции, но и, увы, травмы. Гололед, катания с горок, беззаботные гуляния в новогоднюю ночь - традиционно представляют опасность для разгоряченных горожан. Врачи не устают предупреждать, что в середине зимы посещаемость травмпунктов в среднем возрастает на 40%! Но куда сегодня обращаться рязанцам, если один из старейших травматологических центров на улице Профессора Никулина уже несколько месяцев не принимает пациентов?

28 лет лечит рязанцев

На полумиллионную Рязань сейчас приходятся лишь два взрослых и один детский травмпункт. При этом отделение при поликлинике -11 принимает только приписанных к этому участку пациентов. Жители остальных районов города, а также ближайших сел и деревень привыкли обращаться в основной травмпункт, который находился при поликлинике №2 на улице Профессора Никулина. Однако с сентября этого года помещение закрылось на ремонт. Прием временно ведется в новом здании БСМП, расположенном по адресу: улица Стройкова, 85.

Пока травмпункт выехал на новое место, в старом помещении сделали перепланировку, расширили коридор, обновили интерьер, заменили электропроводку. Работы еще ведутся, но многие рязанцы по старой памяти приезжают по прежнему адресу - ведь травмпункт здесь работал 28 лет!

- Неудобно ехать из Недостоева на улицу Стройкова, а потом еще далеко идти от остановки автобуса, и к тому же надо преодолеть два десятка ступеней, чтобы подняться на крыльцо. А если на костылях? Ждем не дождемся, когда травмпункт вернется на прежнее место, - поделились наши читатели.

Руководство поликлиники утверждает, что это временная мера, и когда завершится ремонт, травмпункт откроется на прежнем месте. Однако сроки пока не называются, и у многих это вызывает опасение, ведь нет ничего более постоянного, чем временное.

Два вместо пяти

Но достаточно ли на 500 тысяч населения два взрослых травмпункта? Заглянем в историю зарождения службы неотложной помощи в Рязани, чтобы ответить на этот вопрос.

В 70-е годы в городе открылись два травмпункта - первый при станции скорой помощи на улице Полевой, второй в здании третьей горбольницы (нынешний кардиодиспансер) на улице Стройкова. В 80-е годы открылся детский травмпункт в детской канищевской больнице и травмпункт в больнице №11, которые работают по сей день. В 1994 году при запуске поликлиники №2 при ней открылся амбулаторно-травматологический центр. Он объединил в себе травмпункты при станции скорой помощи и кардиодиспансере. Но эксперты отмечают, что согласно нормативным документам в городе с полумиллионным населением должно действовать пять (!) подобных медучреждений.

Старожилы медицины заверяют, что при проектировании нового здания БСМП на улице Стройкова планировалось открыть третий в городе травмпункт, чтобы разгрузить потоки из разных районов города и уменьшить очереди в центре при поликлинике №2. План этот осуществили лишь наполовину - новый травмпункт открыли, а прежний закрыли, хоть пока и на время. В результате очереди просто перекочевали на новое место, да еще и возникли новые неудобства для пациентов - высокое крыльцо, дальность от остановки общественного транспорта.

В августе 2020 года городская поликлиника №2 присоединилась к ОКБ имени Семашко. В то время в СМИ появилась информация, что новое руководство считает существование травмпункта нецелесообразным и подумывает о его ликвидации.

Вместе с тем ежемесячно травмпункт принимал порядка 4000 пациентов со всех районов города, а также из Рыбновского, Михайловского, Спасского и других районов области. Тут нужно пояснить, что ФАПы, действующие на селе, не могут оказать такую специализированную помощь, которая требуется, например, при переломах.

- В районах травматология умерла. Если раньше было распределение выпускников и надо было отработать на селе три года, то сейчас такого нет. Туда никто не едет. Даже в областном центре зарплаты низкие, поэтому специалистов не хватает. Люди уходят в частные центры, уезжают в Москву или вообще меняют профессию, - поделился врач-травматолог на условиях анонимности.

Рязанцы ждут, что до наступления новогодних каникул востребованный травмпункт вернется в родные пенаты на улицу профессора Никулина.

Ранее сообщалось, что В Рязани хотят открыть еще два травмпункта. Один из них появится в Дашково-Песочне (читать подробнее).

ВАЖНО

Согласно приказу Минздрава №323, травматологическая неотложная помощь оказывается всем гражданам РФ, а также иностранцам бесплатно независимо от ведомственной принадлежности лечебного учреждения.