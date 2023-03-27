В XII сезоне Ночной хоккейной лиги в Рязани сыграли 46 команд. Фото: Дмитрий Вороширин.

26 марта во дворце спорта «Олимпийский» в Рязани состоялось торжественное закрытие регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области.

Великолепная четверка

В этот день прошло четыре последних в сезоне матча за третьи места и финалы в дивизионах «Любитель 40+» и «Лига Надежды». Всего же в сезоне сыграли 46 команд, состоящих из тысячи любителей хоккея. По результатам чемпионата выиграли команды «Шкода-Рязань», «Автомобилист», «МБ Рязань» и «Альфа». Победители отправятся на финал «НХЛ» в Сочи. Впервые в этом году был представлен дивизион «Лига мечты» для выпускников спортшкол.

В день закрытия региональный этап посетили высокопоставленные гости. Губернатор Рязанской области Павел Малков высоко оценил уровень рязанской «НХЛ» и добавил, что его пятилетний сын тоже играет в хоккей.

- В Рязани растет интерес к хоккею, в том числе, благодаря «НХЛ», - отметил губернатор и пожелал удачи рязанским игрокам на финале в Сочи.

Фото: Дмитрий Вороширин.

Продолжение победных традиций

В день закрытия фестиваля состоялась пресс-конференция с участием исполнительного директора «НХЛ» Алексея Патракова, председателя Совета Легенд «НХЛ», члена правления Федерации хоккея Александра Якушева, члена Совета Легенд «НХЛ», шестикратного чемпиона мира Владимира Мышкина, министра спорта Рязанской области Владислава Фролова и президента Федерации хоккея Рязанской области, депутата рязанской городской думы Олега Смирнова.

Почетные гости отметили высокий уровень организации фестиваля в Рязанской области и растущий интерес к игре, ведь с каждым годом количество игроков и команд увеличивается. В этом сезоне сыграли 46 команд, на лед вышли более тысячи хоккеистов-любителей. По итогам сезона Рязанская область заняла третье место по количеству команд, уступив лишь столичному региону. В очередной раз наш город подтвердил гордое звание «Рязань – столица любительского хоккея», и журналисты поинтересовались у участников пресс-конференции, в чем причина такого успеха.

- В этом году в «НХЛ» по стране играет 81 регион – это абсолютный рекорд лиги по количеству команд и участию областей. Первая наша задача – это популяризация любительского хоккея. В чем особенность Рязани? Во-первых, это региональный представитель. Рязанская область одна из первых по региональным положениям закрыла возможность играть людям из других регионов. Командам интересно играть друг с другом. В Рязани выбрали такую стратегию, и она оказалась выигрышной. Для лиги более ценно, когда в среднем городе такой высокий интерес к любительскому хоккею, - пояснил Алексей Патраков.

На что Олег Смирнов добавил, что есть случаи, когда люди специально делали прописку в Рязанской области и даже здесь устраивались на работу, чтобы получить возможность играть в «НХЛ».

Не в первый раз посетил «НХЛ» в Рязани Владимир Мышкин, он поздравил рязанцев с успешным окончанием сезона:

- Я впечатлен размахом, которого достигла Рязань и желаю вам, чтобы планка не опускалась, и добавил, что секрет успеха «НХЛ» в том, что «народ любит и обожает хоккей»:

- Продолжение победных традиций, которые были заложены старшим поколением хоккеистов, - это и есть залог успеха. Ведь хоккей дает лучшие эмоции!

Александр Якушев выразил благодарность Олегу Смирнову за вклад в развитие хоккея на Рязанской земле.

- Ни для кого не секрет, что уже на протяжении многих лет Рязанская область – один из лучших регионов по всем показателям – по качеству, по масштабу, росту и развитию.

Владислав Фролов отметил, что Олег Смирнов зародил широкий интерес к хоккею еще в 2005 году, создав свою команду и заразив любовью к этой игре многих бизнесменов:

- Отрадно, что Рязанская область продолжает бить рекорды по количеству участников и команд. Хочу пожелать ребятам приложить усилия, чтобы достойно выступить на сочинской арене.

Фото: Дмитрий Вороширин

По словам организаторов, в следующем сезоне в рязанской «НХЛ» будет играть более 50 коллективов. Уже формируются команды ФСИН, «Рязаньэнерго», банка ВТБ, партии «Единая Россия» и поселка «Южный».

Очередной сезон лиги завершился, но активная хоккейная жизнь в регионе продолжается, ведь хоккей в Рязани - круглый год, и с апреля до конца июня в регионе пройдет чемпионат области.

Зрителей ждала яркая игра. Фото: Дмитрий Вороширин

ВАЖНО

Проект «Ночная Хоккейная Лига» был основан в 2011 году по инициативе и при участии президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, а также известных российских и советских хоккеистов Александра Якушева и Вячеслава Фетисова. В настоящий момент НХЛ — проект № 1 в развитии массового любительского спорта в стране.