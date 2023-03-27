«Кроха задыхается уже, синеет. За 15 секунд долетели до машины...» Фельдшер рассказал о жестких ситуациях в работе «скорой»

Обычный день сотрудника скорой помощи.

О работе на скорой, интересных случаях в медицинской практике, сложностях диагностики и психологической помощи пациентам КП-Рязань рассказал волонтер и Член Молодежной комиссии Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Артем Черкасов, который является фельдшером выездной бригады скорой медицинской помощи ГБУ РО ГК ССМП станции центр.

«38-я – на выезд!» Рабочие моменты и неизвестность

- Мой рабочий день начинается, как и у многих других фельдшеров и врачей, потому что мы все работаем в одной связке, у нас схожая структура работы. Смена начинается с 8 утра. Я приезжаю раньше на час, и мне вполне хватает этого времени, чтобы подготовиться к работе. Прихожу, есть отдельная комната и койка. Переодеваюсь в рабочую одежду, достаю еду, раскладываю свои вещи. Потом ищу человека, то есть предыдущую «смену», которую должен принять. Мне передают массивный чемодан с лекарствами. Когда принимаю оранжевый чемодан, проверяю по протоколу, все ли лекарства в наличии. Кардиограф тоже проверяю (чтобы был заряд), потому что кардиограф и чемодан всегда рядом. Ближе к выезду осматриваю машину скорой помощи: есть ли кислород, шины, реанимационный набор и прочее.

Дальше нам дают адрес, диспетчер вызывает: «38-я – на выезд!» Подходишь к окошку диспетчерской, берешь карту вызова. Врачу (если ты с врачом в бригаде) на планшет тоже приходит прием и медицинская карта, только в электронном виде. Ну и едем на указанный адрес, чтобы оказать помощь пострадавшему или больному, в зависимости от ситуации. И так до следующего утра – ровно сутки, до 8 утра.

Оранжевый чемодан работника «скорой».

«Это меня так затянуло…»

Артем Черкасов стал фельдшером осознанно, ближе к 25 годам. В 23 года его очень заинтересовала медицина. В частности, массаж: как его правильно делать. Сначала был самоучкой – делал массаж близким и друзьям. Вдохновила его также и родная сестра, которая закончила медицинский университет и стала врачом. Потом сам решил поступить в Рязанский медицинский колледж и отучиться на фельдшера, чтобы официально и делать массаж, и работать в медицинской организации, и быть профессиональным медработником. А уже в процессе обучения у Артема возникла мысль о работе в скорой помощи.

- Возникали ли мысли бросить эту работу?

- Ни разу такого не было, потому что мне искренне хотелось этим заниматься.

Очередной адрес, на который выехала 38-я бригада СМП.

Искусство отдыха: футбол, массаж и «непрофессиональная деформация»

- Поначалу было тяжело: все пропускал через свою душу и сердце. Каждый вызов уникален, и каждый раз я переживал. Постепенно выработалось уже такое состояние... Я не скажу, что это профессиональная деформация. Просто я перестал через себя все это пропускать, поэтому жить стало проще. А так я разгружаюсь от накопившейся негативной энергии с помощью спорта, моих увлечений и хобби. Они помогают мне отвлечься и перенаправить эту энергию в мирное русло.

Мое основное хобби и отдушина – это массаж, который идет в противовес «скорой». Это занятие помогает мне поддерживать баланс и гармонию в жизни. Также занимаюсь футболом – это увлечение у меня с детства. Сейчас мы с ребятами уже который год два раза в неделю собираемся, бегаем, делимся командами.

- Когда находите на это время?

- Нахожу тогда, когда есть возможность. Вот чувствую, что настал этот день. Допустим, получается у меня в 9 часов вечера, я сразу собираюсь и еду. Конечно, не нужно забывать про отдых и сон. Надо уметь правильно восстанавливаться. Если не будет нормального сна и отдыха, то ты ничего не сможешь нормально делать. Недосып и хроническая усталость пойдут в болезни, будет становиться только хуже.

«Иногда приходилось скручивать»: агрессивные пациенты и клинические случаи

- Что самое интересное в работе?

- Я выделяю два аспекта. Первый – возможность набраться опыта в рамках правильности оказания первой медицинской помощи, наработка в практических навыках. Все, что мы делаем, это руками и головой. Та практика, которую можно получить на «скорой», мало где еще можно извлечь. Второй аспект – клинические случаи. Ты видишь сотни и даже тысячи разных клинических случаев. Они могут быть похожи между собой симптомами, и нужно уметь быстро и правильно дифференцировать заболевание – в этом и заключается профессионализм медработника – уметь поставить предварительный диагноз.

- Встречалась ли в твоей работе грубость от пациентов?

- Как правило, встречалась от асоциальных семей. Обычно это были люди, которые уже долго выпивают, и у них развился острый психоз. Встречались еще люди с «белочкой» – алкогольной делирией. Бывало, агрессию проявляли. Я в линейке работаю, однако мне довелось месяц поработать в 7-й психиатрической профильной бригаде. Вот там чуть ли не каждый вызов встречали агрессию со стороны пациента и не только. Иногда приходилось скручивать – правильно связать конечности. По линейной – обычной терапевтической бригаде – может быть, раза 3-4 встречалась грубость. Но даже если люди сначала были где-то грубоваты, они потом сожалели об этом. После того, как они видели, что помощь оказана и его близкому стало легче, «нагрубившие» тихонечко подходили и извинялись.

Выезд на очередной адрес.

Раз на раз не приходится. Могут ли быть у работника скорой «спокойные деньки»?

- Бывают разные смены. Даже случается, что ты можешь поспать ночью. Бывает, что днем заедешь несколько раз, на полчаса или час, чтобы поесть, отдохнуть, ноги протянуть. А бывает, что этого совсем мало. Раз на раз не приходится. В этом как раз и заключается сложность работы – пребывание в постоянном психоэмоциональном напряжении. Ты не знаешь, что тебя ждет. Есть, конечно, примерная установка, но как все сложится, предугадать нельзя. Вдобавок идут физические нагрузки – перетащить человека, оборудование на адрес, на квартиру, транспортировка для дальнейшей госпитализации пациента, доезд – все это требует определенных физических усилий.

- Всегда ли пропускают скорую?

- На моей памяти, в основном, пропускают. Люди знают, что им рано или поздно прилетит штраф. Это еще зависит от нравственных человеческих качеств. Однако бывают единичные случаи, когда не пропускают. За два года моей работы такое было два раза.

- Часто ли вас благодарят пациенты?

- Очень часто. Чуть ли не на каждом адресе благодарят. И это, безусловно, очень приятно и ценно. Пожалуй, это самый главный показатель в работе – ты оказал помощь, человеку стало легче, и вот такая благодарность. Даже порой не словами, а сам процесс – ты все сделал, что должен был.

Копилка историй и суеверия в медицине

- Я выделю несколько адресов. У женщины, которая является ветераном ВОВ, было высокое давление. Во время оказания помощи она очень многое рассказала про то непростое время: как они жили, про немецкую оккупацию, 42-й год, Беларусь… И когда слушаешь, через что она прошла, то понимаешь – мы живем в хорошее время. Я неоднократно попадал на адреса к нашим ветеранам, низкий им поклон. В основном, это было давление – либо слишком низкое, либо высокое. Такие встречи очень памятны и ценны, потому что наших ветеранов становится все меньше и меньше. Сейчас остались единицы. И каждый раз встреча с ними откладывает неизгладимый отпечаток в душе.

Следующий случай произошел в косметологической клинике, куда нас вызвали. У молодой девушки случился отек Квинке: пошла острая аллергическая реакция на косметическую маску для лица. Я набрал в шприц препарат, а пациентка наотрез начала отказываться от укола в вену из-за непреодолимого страха. И такое часто случается, когда человеку необходимо сделать укол, а они дико их боятся, просто до маниакального. И ты должен уговорить человека, подготовить его психологически, чтобы сделать эту процедуру. Но времени не так много: порой остаются считанные минуты, чтобы спасти человека. Этот момент очень важен. Но, слава Богу, она взяла волю в кулак и вытерпела.

Фельдшер Артем Черкасов.

Случай третий: я только начинал работать, мы попали с еще одним фельдшером на адрес в 3 часа ночи, а там – у маленького ребенка ларингоспазм / ларингит. А он такой маленький, прям кроха-кроха, и видно, что задыхается, синеет уже. И что мне на всю жизнь запомнилось, как мы в долю секунды, с мамой и папой, которые были одеты в домашнее, очень легко для поздней холодной ноябрьской осени, быстро укутали ребенка в одеяло и выбежали без верхней одежды, документы лишь с собой прихватили. Обычно мы как приходим: «Документики, пожалуйста», что-то написать, провести осмотр. А это за какие-то 15-20 секунд вылетели обратно в машину и под 150 км/ч на газели домчали до ОКБ. Аж колодки все износились, и машина вся перегрелась после этой поездки. Мы успели тогда вовремя довезти, ввели укол, мониторили оксигенацию, кислород при этом всегда был наготове. Мы все сделали быстро и правильно. Настолько произошло все быстро, я потом такое мало где видел.

Еще один случай произошел зимой в Солотче. Я был тогда на дежурстве с врачом в 33-й солотчинской бригаде. Выехали на место, где находится Лысая гора – там такие спуски есть между сосен – кто с чего начал катиться, ребенок, молодые пары… Кто головой в дерево въехал на скорости, кто кубарем покатился... Много народу, все катаются, а кто-то с травмой уже лежит. Травмы были разной степени: перелом ключицы, закрытое сотрясение головного мозга, ушиб предплечья и пр. Около тре-четырех человек пострадало. Их всех мы транспортировали по сугробам – в такие моменты и тренируешь выносливость. И вот мы везем в больницу людей с травмами, вязнем в снегу. Еще и машина застряла, как только мы развернулись, нас вытаскивали.

- Часто ли застревает скорая?

- Застреваем частенько. В том году очень часто застревали. Бывало, что на сутках могли по три раза застрять. Снега много было. В этом году даже поменьше снега, мы только один раз застряли при мне. До этого раза чытыре в году застревали в дворах.

- Есть ли суеверия в вашей работе?

- Хотя мы и стараемся быть несуеверными, все равно в работе какие-то детали подмечаются. Например, многие медики не надевают перчатки до приезда на адрес. Якобы это связано с тем, что вызов будет «тяжелым». Сразу носилки не берут – бывает, что их можно взять сразу, но до последнего этот момент оттягивают. Водители, кстати, очень суеверные: очень внимательные и переживающие, следят за всем, потому что все время в дороге, и от них очень многое зависит. У них суеверия даже побольше, чем у нас.

«Надо помочь – помогаю»

Фельдшер Артем Черкасов на сутках.

Я всю жизнь помогаю, сколько себя помню. Это неизменная часть меня, такой я человек. Я не заставлял себя, я этому не учился, просто это было мне дано.

Когда мне было 20 лет, и я еще не был связан с медициной, на остановке женщина неудачно упала и рассекла себе половину лица, а также сильно ушиблась рукой. Она лежала в грязи и крови, в то время как я проходил мимо. Оценив ситуацию, я сказал ей: «Подождите, я вам сейчас окажу помощь», мигом сбегал до аптеки и примчался обратно. Купил перекись, бинты – обработал, забинтовал, а затем отправил пострадавшую в травмпункт. Надо помочь – помогаю.

- Удавалось ли применить навыки оказания первой медицинской помощи на своих близких?

- Да. У моей бабушки много хронических заболеваний, она гипертоник, и со слабой сердечно-сосудистой системой. Однажды приходилось экстренно принимать меры: случался криз, нужно было снижать давление или понижать ритм. В остальном – банальные порезы, ушибы, обработать или перевязать – это все, понятное дело, случалось. На стороне, в жизни, было несколько случаев: у прохожего произошел эпилептический припадок – оперативно среагировал и правильно оказал помощь. Неоднократно бывали обморочные состояния летом на жаре – тоже помогал. В жизни с этим сталкиваешься. И, мне кажется, любой человек в жизни с этим сталкивается. Главное – не растеряться в такой непростой ситуации и не забыть вызвать бригаду скорой помощи.

Все должно быть нормально

Я хочу, чтобы в нашем государстве и нашем обществе труд медработников, особенно которые оказывают экстренно-неотложную помощь, в частности, на «скорой», уделяли больше внимания, насколько это возможно. Кроме того, больше следили бы, где и в каких условиях мы работаем. Чтобы выплаты были вовремя и прозрачны. Ковидное время, конечно, подвигло государство отнестись к нам с пристальным вниманием. До этого было хуже. Нагрузка тогда, в 2020 и 2021 годах, была «аховая».

От нас очень многое зависит. В гражданском мирном плане мы – на передовой. Это великий труд. И поэтому я считаю, что статус должен быть выше, чем он есть на самом деле. Если есть возможность повысить зарплату – повышать. Мы – связующее звено между ячейками общества. Есть армия, есть образование, есть основные институты. Все это связано, нельзя также обижать и учителей.

Спасибо, что сейчас обновляется парк. В большей части мы уже пересели на новый транспорт. Кстати, я считаю, что от машины тоже многое зависит. Все должно быть нормально.

Нас нужно укреплять изнутри. Мы должны быть сильным организмом. А чтобы таковым являться, скорая должна быть как никогда крепка. Берегите скорую! Мы работаем для вас, для людей. Какая бы ни была трудная секунда, мы приедем и сделаем все необходимое, чтобы спасти человека и оказать ему помощь.

Медработники почти полностью пересели на новый транспорт.

- Сколько получают работники «скорой»?

- На мой взгляд, зарплата недостаточная в условиях экономической ситуации, инфляции. Скажу как есть – приходится трудиться на нескольких работах, чтобы держаться наплаву.

- Если выпускник школы или вуза сомневается, стоит ли ему идти в мир медицины?

- В медицину идут работать те, кто уверенно стоит на своем. Это больше не работа, а призвание. Медицина – это образ жизни. Медработник должен быть интегрирован полностью. По моему мнению, если сомневаешься – лучше не иди.

Топ-5 качеств, которыми должен обладать медработник?

1. Ответственность;

2. Уметь слышать и понимать человека – будь то пациент или коллега;

3. Наблюдательность и внимание;

4. Тактичность и воспитанность;

5. Самообладание: какая бы ни была тяжелая ситуация, нужно сохранять спокойствие.