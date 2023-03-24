Студенты предложили Игорю Мурогу ввести в РГУ дни самоуправления и баллы за внеурочную работу. Фото: Пресс-служба РГУ.

Практика прямого взаимодействия студентов с новым руководителем вуза набирает обороты. От онлайн-взаимодействия в группах и чатах, общения на праздниках, конференциях и занятиях она перешла в формат прямых деловых встреч. Первую из них инициировали четверокурсники отделения «Реклама», которые в рамках изучения темы «Маркетинговые стратегии», выполнили интересную творческую работу. Они наполнили стратегическое видение развития РГУ конкретными практическими шагами, которые, по их задумке, помогут учебному заведению достичь поставленных целей, главная из которых - стать опорным вузом Рязанской области. Каждую классифицированную маркетинговую стратегию, применимую к университету, студенты сопроводили комплексом разнообразных мер – от рекламно-представительских до организационных, адресованных руководству вуза.

Каждого первокурсника ждет подарок от вуза

И.о. ректора РГУ Игорь Мурог, провозгласивший главенство студентов в вузе, принял предложение о встрече и в итоге уделил обсуждению 44 студенческих инициатив целых полтора часа. Каждый из девяти докладчиков – авторов идей, которые легли в основу совместной творческой работы, лично аргументировал руководителю вуза свои предложения. Игорь Мурог сразу же одобрил инициативу введении дней самоуправления в РГУ, когда старшекурсники будут вести занятия у младших курсов, а выпускники вуза – проводить у них же мастер-классы. Также и.о. ректора поддержал учреждение в университете системы начисления поощрительных баллов за любую внеурочную работу студентов в вузе. Баллы планируется начислять за деятельность в кружках, участие в соревнованиях, благотворительной и волонтерской деятельности, а обменять их можно будет на канцтовары, фирменную символику РГУ и многое другое. Полный список активностей и баллов, начисляемых за них, будет разработан подавшими эту идею студентами и опубликован в университетской газете. Отныне, всем кто поступает в РГУ планируется выдавать представительские подарочные наборы, состоящие из канцтоваров, элементов одежды и аксессуаров с символикой вуза. Как оказалось, в этом вопросе взгляды студентов и и.о. ректора совпали. Несколько раньше Игорь Мурог уже инициировал подготовку набора первокурсника и студенческие идеи теперь помогут в его наполнении.

За полтора часа студенты-рекламисты озвучили и.о.ректора РГУ 44 предложения, призванных сделать вуз более привлекательным для молодежи. Фото: пресс-служба РГУ

Программ специалитета и дисциплин по выбору станет больше

Еще одной важной для вуза вехой, согласованной на встрече руководителем РГУ, станет старт массового производства одежды и аксессуаров с фирменной символикой университета. Планируется, что они будут общедоступны и каждый студент сможет приобрести понравившийся товар с родным логотипом за небольшие деньги или за накопленные баллы. Не менее важным стало одобрение Игорем Мурогом предложения об использовании студентами выставочного потенциала фойе и коридоров вуза. Теперь каждый студент может предложить в студенческий клуб свою тематику выставки и сам же, после согласования, реализовать ее в отведенный срок. Таким образом, значительно повысится ротация экспозиций в университете, а учащиеся смогут полнее реализовывать свой творческий потенциал. Отдельно обсудили необходимость создания благоустроенных локаций в РГУ, в частности, «романтизации» библиотеки вуза, превращение ее в арт-пространство для внеурочной учебной и научной работы студентов, в чем и.о. ректора пообещал оказать всяческое содействие. В ходе обсуждения инициатив, руководитель вуза подтвердил курс на увеличение количества программ специалитета в РГУ, расширение перечня дисциплин по выбору. Без внимания не осталось предложение сделать дисконт на обучение абитуриентам из студенческих династий РГУ - его руководство вуза рассмотрит отдельно. В ближайшее время будет модернизирован и официальный сайт университета, в чем взгляды Игоря Мурога и студентов также совпали.