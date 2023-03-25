Реки покидают берега. Еще три моста затопило в Рязанской области

Затопленный мост в Михайлове. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

25 марта в Рязанской области подтопило еще три низководных моста. Два сооружения ушли под воду в Михайловском районе, один – в Кораблинском, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате подъема воды в Проне подтопило мост в городе Михайлове. Уровень воды над полотном моста составляет 10 сантиметров. А в селе Рачатники уровень воды над мостом составит 20 см.

Затопленный мост в селе Рачатники Михайловского района. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

В селе Пустотино Кораблинского района в результате подъема воды в реке Мостья подтопило низководный мост недалеко от села Пустотино. Уровень воды над полотном моста составляет 20 см.

Накануне сообщалось, что под водой оказалась переправа через реку Истья вблизи деревень Острая Лука и Ерофеевская Слобода Спасского района. Уровень воды над полотном моста составляет 40 см, а переправа через Проню в Старожиловском районе погрузилась под воду на 80 см.

По состоянию на 25 марта в Рязанской области затоплены 16 мостов.

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