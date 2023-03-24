«Не радикальный, а богобоязненный». Как в рязанских колониях мусульмане держат пост Рамадан

Председатель ДУМ Рязанской области Рашид Бултачеев: Должно быть место, где человек может уединиться со Всевышним, чтобы ему никто не мешал...

23 марта в ИК-2 УФСИН России по Рязанской области открылась молельная комната для осужденных, исповедующих ислам. Столь знаменательное событие произошло в первый день священного для мусульман месяца Рамадан.

Ранее в колонии уже была молельная комната, но находилась она в жилой зоне, и в соответствии с изменениями в законодательстве, помещение вынесли за территорию жилой зоны. Теперь доступ к ней имеют мусульмане всех отрядов колонии.

- Должно быть место, где человек может уединиться со Всевышним, чтобы ему никто не мешал. В жилой зоне были определенные сложности, кто-то ходил, что-то делал, а здесь и тихо, и спокойно. Можно в очередной раз задуматься о своей жизни, еще раз взвесить, как ты жил, относился к другим людям, к своей семье, к Всевышнему Аллаху… Это переосмысление помогает исправиться и пойти по прямому, истинному пути, - сказал на открытии молельной комнаты имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев.

Всего в исправительных учреждениях региона содержатся более 260 осужденных, исповедующих ислам. Но как показывает практика, потом они в колонии уже не возвращаются.

- С кем проводим работу, общаемся регулярно, пока никто из них больше не попадал, - отметил начальник отдела по работе с военнослужащими, осужденными и мигрантами Духовного управления мусульман Абдусалом Хакимов. - В 2013 году меня пригласили в ИК-1, начальник сказал, что у них радикальный мусульманин находится, нужно с ним поговорить. Я встретился с человеком, но это оказался просто богобоязненный мусульманин, и его богобоязненность кажется другим, что он радикальный. Это хороший человек со своими ошибками, в 2017 году он освободился, живет в Саратове и больше законы не нарушает.

Пост в месяц Рамадан подразумевает воздержание от еды и питья в течение всего светового дня.

Пост в месяц Рамадан подразумевает воздержание от еды и питья в течение всего светового дня – ни глотка воды, ни куска хлеба. Покушать можно только после заката солнца, и до рассвета. Но чтобы не нарушать распорядок дня в колонии, осужденные мусульмане ходят в столовую со всеми заключенными. Но не едят. А уже вечером в отрядах, где есть комнаты приема пищи, можно подогреть и поесть.

- Мне еще долго тут находиться, пять лет, но, ИншаАлла, все хорошо будет. Сами мы совершили преступления, грехи, вот и отвечаем за это, просим прощения у Аллаха. Я в отряде один мусульманин, коврик у меня с собой всегда, найду уголок, тихо помолюсь – никто мне не мешает, и я никому. Некоторым сотрудникам, правда, надоедает постоянно проверять, но ничего, справляемся, - признался один из заключенных.

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