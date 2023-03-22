Молочная азбука «АМКИ»

Молочная азбука поможет потребителю лучше разобраться в науке производства молочной продукции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молочные продукты входят в меню большинства рязанцев, но далеко не всем понятны термины, которыми изобилует эта отрасль. «КП-Рязань» решила провести доступный каждому покупателю ликбез, и вместе с агромолкомбинатом «Рязанский» составила «Молочную азбуку». В алфавитном порядке мы будем знакомить читателей с важными понятиями из молочной отрасли, чтобы вам стало легче ориентироваться в вопросах здорового питания. Итак, сегодня мы открываем азбуку с первых букв алфавита - А и Б.

Читатели молочной азбуки «АМКИ» могут выиграть подарок.

А -

«Амка» - бренд молочной продукции, выпускаемой агромолкомбинатом «Рязанский». Это одно из крупнейших в Рязанской области современных производств, которое занимает не только львиную долю регионального рынка, но и держит надежные позиции на прилавках в ЦФО.

Более 40 лет агромолкомбинат производит качественную молочную продукцию, в том числе для федеральных торговых сетей.

Предприятие представляет линейку из почти полусотни наименований молочной и кисломолочной продукции. Это молоко различной жирности и фасовки, творог, сливочное масло, сметана, ряженка, «Снежок», йогурты с разными наполнителями, кефир, напиток «Ацидофильный» и многое другое вкусное и полезное питание для потребителей разных возрастов. Кстати, продукцию «Амка» поставляют в школы и детские сады.

«Ацидофилин» - это кисломолочный продукт, который напоминает по внешнему виду и консистенции кефир. Но свойства и вкус этих напитков заметно различаются. Все дело в закваске! Этот полезный напиток появился благодаря российскому врачу И. О. Подгородецкому, который в 1903 году обнаружил ацидофильную палочку. Технология приготовления этого продукта проста. Коровье молоко смешивают с закваской из ацидофильной палочки, кефирного грибка и молочного стрептококка, а затем долго настаивают при температуре 32-37°С.

Полученный напиток легко усваивается организмом, поэтому его рекомендуют при диетическом, лечебном питании детям. Напиток содержит множество нутриентов - витамины А, B1, B2, PP, С, кальций, калий, магний, фосфор и железо.

Этот продукт нормализует пищеварение, улучшает обмен веществ, «лечит» микрофлору кишечника и восстанавливает иммунитет.

В кишечнике бактерии ацидофилина оказывают целебное действие, подавляя деятельность потенциально патогенных микроорганизмов и предотвращают процессы гниения. Поэтому ацидофилин назначают пациентам после приема антибиотиков или страдающим от дисбактериоза. «Амка» многие годы выпускает «Ацидофилин» в удобных пластиковых стаканчиках, этот продукт так хорошо знают и любят рязанцы.

Антиоксидант - вещество, которое эффективно защищает организм от разрушительного действия свободных радикалов (молекул кислорода с неспаренным электроном). Согласно результатам многочисленных исследований, одной из основных причин патологических процессов в организме, которые вызывают преждевременное старение и развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, является избыток свободных радикалов.

Различные антиоксиданты ферментативной и неферментативной природы помогают с этим бороться. А при недостатке антиоксидантов в организме происходит повреждение нуклеиновых кислот, белков, липидов, мембран и других макромолекул клетки. Чтобы не допустить такой окислительный стресс, значительная часть антиоксидантов должна поступать в организм с пищей, богатой антиокислительным комплексом. К таким продуктам относятся молочные продукты, в том числе весь ассортимент «Амки». Молоко проявляет антиокислительные свойства благодаря содержанию ферментных антиоксидантов - каталаза, пероксидаза, супероксиддисмутаза - и неферментных - витамины А, Е, С, SH-соединения.

Аминокислоты - это органические соединения, «строительный материал» для протеинов, из которых состоит человеческое тело. Они играют ключевую роль в транспортировке и хранении питательных веществ.

В отличие от растений, которые сами синтезируют аминокислоты, людям и животным нужно пополнять запасы некоторых необходимых для жизни аминокислот из продуктов питания. Важные для организма аминокислоты содержатся в молоке и молочной продукции «Амка».

Например, серин, полезный для нервной системы, а также аминовалериановая кислота аргинин, которая помогает работе сердца и сосудов. Еще одна аминокислота, содержащаяся в молоке, считается основой нормального протекания жизненных процессов организма - гистидин.

Еще в молоке содержится полин, необходимый для регенерации тканей, и цистеин, облегчающий работу ЖКТ. Также в состав молочных продуктов входит глицин, который способствует активной умственной деятельности, повышает работоспособность, помогает быстрому восстановлению мышечной массы и здоровому сну. Эта аминокислота также играет роль в построении ДНК. В молоке содержится еще немало важных для здоровой жизнедеятельности нашего организма аминокислот - триптофан, лизин, метионин и другие.

Молоко - ценный продукт в питании детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Б -

Белок - главный строительный материал для организма, из него состоят мышцы, кости, кожа, ткани человека. Люди, которые следят за здоровьем, знают, что рацион должен быть богат белковыми продуктами.

Диетологи считают, что правильный рацион должен включать не менее 30% белков. Такая диета способствует похудению, набору мышечной массы, обеспечивает защитные функции организма и играет важную роль в пищеварении. В молоке и молочных продуктах «Амка» сохраняются полноценные белки, которые содержат восемь незаменимых аминокислот.

Безопасное производство - это один из ключевых показателей эффективного производства. В наши дни крупные компании смещают фокус в сторону формирования не просто культуры безопасности, а общей производственной культуры.

На таких предприятиях выстраивают взаимосвязи процессов, направленных на обеспечение эффективности и безопасности. Так, на агромолкомбинате «Рязанский» безопасность - не просто в приоритете, а является одним из важнейших индикаторов корпоративной культуры.

Бифидобактерии - от латинского bifidus «разделенный надвое». Под микроскопом они выглядят, как слегка изогнутые палочки, иногда на концах с раздвоением, утончением или утолщением в виде шаровидных вздутий.

В человеческом организме эти бактерии представлены больше всего, и основная их часть находится в кишечнике. Известно 24 штамма бифидобактерий. Эти микроорганизмы помогают нормализовать кишечную микрофлору, препятствуют развитию патогенных бактерий. Они помогают защитить организм от развития инфекций, от патологических процессов в кишечнике. Также они способствуют ферментативному перевариванию пищи, стимулируют перистальтику кишечника. Бифидобактерии помогают эффективному усвоению ряда витаминов, укрепляют иммунитет, стимулируют лимфатическую систему. Этим и обусловлены полезные свойства «Бифи-лайфа», выпускаемого под брендом «Амка».