Подготовка проруби к моржеванию. Фото: Иван ВИСЛОВ

10 декабря в Рязани прервался фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода». Причина – смерть одного из участников праздника. Прямо в проруби во время игры в водное поло стало плохо 62-летнему мужчине.

«Из проруби на Рюминском пруду мужчину извлекли уже без признаков жизни», - сообщило СУ СК России по Рязанской области.

В настоящее время Железнодорожным МСО Рязани проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, погибший в Рязани в проруби «морж» страдал онкологическим заболеванием, а в ледяной воде, во время игры в водное поло, у него случился инфаркт. Известно, что мужчина регулярно занимался моржеванием и новичком в этом деле не был.

Фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода» проводился в Рязани второй год подряд. По недолгой традиции проводят праздник на Рюминском пруду у стадиона ЦСК. Организаторами мероприятия выступают министерство физкультуры и спорта Рязанской области, региональная федерация закаливания и зимнего плавания, а также клубы закаливания.

Отметим, что в программе мероприятий, кроме показательных заплывов, техники обливания холодной водой, испытаний холодоустойчивостью, практиковались и общие заплывы для новичков.

Свою проверку организовала и прокуратура, которая оценит, насколько серьезно организаторы приняли меры, чтобы соблюсти законодательства в сфере охраны жизни и здоровья участников. Кроме того, прокурорские работники взяли на контроль доследственную проверку следователей СК.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В комментариях в социальных сетях рязанец Андрей Жарков вспомнил историю другого случая:

- В 1991 году из армии пришел, на завод устроился. Ездил на троллейбусе и удивлялся, как со стороны «радика» до Семашко в мороз бегал дед. А там колонка стояла, обливался и дальше бежал. Ну, а потом смотрю, нет деда. А знакомый в доме с ним жил, говорит: Умер от инфаркта дед. Не пил, не курил, в одних спортивных трусах бегал…

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