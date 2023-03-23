Корреспондент попробовал себя в роли бойца контртеррористического подразделения

Фото: Центр «Дружина».

Месяц назад я познакомился с Центром начальной военной подготовки (НВП) и тактической медицины «Дружина». Благодаря им прошел курс оказания первой медицинской помощи в боевых условиях. Недавно мне позвонил руководитель направления центра «Дружина» Павел Бурмистров, с буквально следующими словами:

- Александр, у нас тут очередная группа заканчивает курс обучения. Для отработки навыков мы планируем на выходных организовать ребятам традиционный полевой выход. Не хотите ли вы принять участие в тактических учениях по отражению прорыва диверсионной группы?

- Я с радостью согласился.

К гостям в нагрузку

То, что мне предстоит выполнить, я представлял лишь в общих чертах. Но когда мне описали подробности – стал переживать.

- План таков. С места сбора выдвигаемся, идем через лес 4 километра, затем группами по 3 человека оборудуем огневые точки-засады, на которых находимся до 9 утра, - сообщил мне инструктор Центра Андрей Поташов.

Фото: Центр «Дружина».

- А как ночевать?

- Выроешь окоп, уложишь пенку, сделаешь тент или что-то вроде того.

Мда… Ночевать в мерзлой земле – перспектива еще та. Но где наша не пропадала? Ведь как говорят, не бывает плохой погоды, бывает плохая экипировка.

Из шкафа извлек теплую охотничью куртку, из гаража привез полукомбез из непромокаемой, но дышащей ткани – наследство от покойного дяди. Достал со шкафа пенку и спальный мешок. Спальник, правда, не рассчитан на зимние условия, но компактный и легкий, и в конце-концов, я же не голышом в него залезать буду? Также в походный рюкзак полетели две банки тушенки и упаковка сладких сухарей. Примус для разогрева еды был забракован инструктором – по его мнению, он слишком шумный.

- Но ты не переживай, в каждом отделении будет источник тепла – газовая горелка или окопная свеча, - обнадежил инструктор.

И вот я на месте. Из машин выгружаются люди. Все в камуфляже, со всякими страйкбольными причиндалами. Все в основном из Рязани, но были гости из столицы Черноземья – Воронежа. Гостей было четверо, а боевые дозоры формировались в составе трех человек. Поэтому было принято решение сделать две группы по два воронежца и одного рязанца. К одной паре отрядили и меня. Благо я сильно связан с этим городом, а значит, нам проще будет найти взаимопонимание.

Мерзлая земля – не помеха

Руководитель учебного центра «Дружина» Андрей Нестеров выдал нам следующую легенду, - по проселочной дороге, вдоль леса, должны провести колонну вражеской техники. Наша задача – остановить ее и уничтожить. Рассмотрели возможные варианты ее появления, на основании чего расставили огневые точки.

Фото: Центр «Дружина».

Началось все с марш-броска через лес. Шесть километров по дороге, с периодическими остановками для осмотра местности. Дошли до места. Разделились на группы. Воронежцы пошли устанавливать пассивную защиту – мины и сигнальные гранаты. Одна растяжка прикрывала наш тыл…

Пока ребята занимались минами, я начал обустраивать свою огневую точку. Надо было вырыть окоп для стрельбы лежа. Глубина – сантиметров 40. Но все осложнялось тем, что верхние сантиметров 20 грунта представляли собой замерзшую корку. И пробить ее даже длинной и острой лопатой было непросто. На обустройство лежбища у меня ушло часа два. На дно положил свою пенку. Подготовил спальник. Финальным укрытием была еще одна пенка.

Стало темнеть. Решили приготовить чай. Но это оказалось делом непростым, так как у воронежцев оказалась не компактная газовая конфорка, а обычная горелка, которую насаживают на баллон и обычно применяют для размораживания замков. В общем, грели-грели, кое-как согрели. Но шумела эта горелка немногим тише моего примуса…

Дальний бой и галлюцинации на фоне бессонницы

Наступила ночь. Мы застыли в ожидании. И тут в тылу срабатывает растяжка! Но это не диверсант к нам подобрался, а коллега, который сам эту самую растяжку ставил, решил сходить «до ветру». И сам напоролся.

Около полуночи в рации прозвучало: техника идет! Мы заняли огневые позиции. В километре от нас раздались, пронзая ночную тишину, выстрелы страйкбольных автоматов. Зазвучали взрывы пиротехнических зарядов. Через минут 10 стрельба стихла. К нашей позиции никто не шел. Где-то через час вновь в том месте раздались выстрелы, но был скоротечным. Нам по рации сообщили, что противник ушел, но может предпринять попытку прорыва с нашей стороны.

Ночь была безлунная и тихая, а образовавшийся снежный наст позволял слышать звуки шагов издалека. В третьем часу нам послышались шаги. Попытка разглядеть что-то в ночной мгле привела к тому, что нам показалось, что на нас ползет несколько силуэтов.

Залп из автоматов. Один силуэт убежал, остальные… исчезли. Собака (а может лиса?) подходила к нам.

Снова спать, держа ухо навостро… Несмотря на морозную для марта ночь, а утром температура упала до -6, я не замерз – сказалась правильно подобранная экипировка и грамотно вырытый окоп. Коллегам пришлось тяжелее. Их одежда была легче, но менее теплой, а широкие окопы плохо держали тепло. И под утро уже ребята вместо сна разогревались гимнастикой.

В 8 утра прозвучала команда: снимаемся! Мы сняли инженерные заграждения, быстренько собрали вещи, и отправились на пункт сбора.

Прошел разбор полетов, командир высоко оценил подготовку всех отделений. «Враг» не прошел! В немного сонливом состоянии, с горящим от мороза и свежего воздуха лицом, я вернулся домой.

Что мне дала эта тренировка? Я получил навык нахождения в природных условиях в зимнее время, когда рассчитывать приходится, в общем-то, только на себя... Это была вторая в моей жизни ночевка на открытом воздухе (в палатке – не считается) и первая в условиях зимы. Ребятам же, прошедшем курсы НВП и тактической медицины в Дружине, было безусловно легче и привычнее, ведь в экстренной ситуации, человек опускается до уровня своей подготовки.

Куда звонить?

Звоните на телефон горячей линии центра «Дружина»: +7-910-614-42-99 и записывайтесь на бесплатные курсы. Вступайте в группу в ВК https://vk.com/takmedrzn, подписывайтесь на телеграмм-канал «Дружины» https://t.me/takmedrzn.