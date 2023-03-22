От холодного ангара до предприятия с продукцией европейского уровня

Генеральный директор ООО «Рэдвент Инжиниринг» Махач Сайгитов занесен на Доску почета Скопинского района.

В Скопинском районе бизнес чувствует себя комфортно. Созданные здесь для него условия позволяют «людям дела» строить далеко идущие планы, вкладывая деньги и в свое развитие, и в развитие территории.

В муниципалитете завершено строительство свиноводческого комплекса стоимостью 4,8 млрд рублей, в прошлом году по линии фармацевтического производства в район инвестировано 3,5 млрд рублей, но наряду с крупными компаниями здесь успешно ведут свой бизнес и предприятия малого предпринимательства, ярким представителем которого является «Рэдвент Инжиниринг».

Компанию «Рэдвент Инжиниринг», которая базируется в Скопинском районе, формально относят к субъектам малого предпринимательства. Однако темпы ее экономического и производственного роста за последний год впечатляют. Предприятие выпускает вентиляционные воздухораспределительные устройства и по некоторым позициям сегодня не имеет конкурентов среди российских коллег.

«Можно сказать, вернулся домой»

- Наше производство на территории Скопинского района действует с 2014 года, - рассказывает генеральный директор ООО «Рэдвент Инжиниринг» Махач Сайгитов. - До этого я несколько лет жил в Москве и занимался смежными видами деятельности - в основном, поставками и монтажом вентиляции и кондиционеров. В какой-то момент пришло понимание, что создание собственного производства - это более перспективное направление.

Подыскали помещение здесь, в Желтухинском. Выбор места не случаен. Я сам родился и вырос неподалеку, в скопинском Заречном, окончил местную школу. Так что я, можно сказать, вернулся домой.

Выбор направления производства тоже был закономерным. Работая в этой сфере, я понял, что данная продукция востребована, но поставляется либо с Запада, либо из Китая, а собственных производств в нашей стране очень мало.

- Помните, как все начиналось?

- Еще бы! Начинали с одного-единственного цеха, который обустроили на базе бывшего зернохранилища. Без окон, с текущей крышей, без отопления… Сами подвели электричество, установили самодельную покрасочную камеру. Я нанял несколько человек рабочих из числа местных жителей, и мы начали выполнять первые заказы.

Постепенно обороты стали нарастать. Рост наблюдался на протяжении всех девяти лет работы, а сейчас - только ускоряется. Большую часть прибыли мы регулярно вкладываем в развитие - в техническое переоснащение, в обустройство дополнительных помещений, - и эта стратегия приносит результаты.

Заняли освободившуюся нишу

- Расскажите о продукции, которую вы выпускаете.

- Мы разрабатываем и производим вентиляционные воздухораспределители из алюминия, стали и пластика самых разных видов и конфигураций. Есть уличные и для внутренних помещений, промышленные и бытовые, для вытяжек и каминов, на окна и двери… Конструкция изделий зависит от потребностей заказчика, а их перечень широк - от промышленных предприятий до медицинских учреждений и лабораторий. Около 40% заказов поступает из Москвы, остальное - это регионы России и страны СНГ. Заказчики уже убедились в высоком качестве нашей продукции, поэтому нам доверяют.

Есть виды изделий, например, щелевые и сопловые диффузоры, которые в России выпускают только на нашем, скопинском предприятии.

- Как на вас сказалась стратегия импортозамещения?

- За последний год многие наши конкуренты, из числа зарубежных компаний, ушли с российского рынка, и мы вовремя сумели занять освободившуюся нишу. Мы работаем на отечественном сырье, на оборудовании, сделанном в России или в дружественных странах, поэтому никаких перебоев или простоев у нас не возникало. Все, что потребовалось, - это нарастить объемы производства.

По факту, за последний год и объемы выпущенной продукции, и финансовые обороты у нас увеличились на 50-60% относительно 2021 года. Мы также заметно, практически вдвое, увеличили штат, расширяем складские и производственные площади. В этом году планируем не меньший рост.

В отдаленных планах - и географическое расширение, например, открытие филиала в Казахстане, но пока что и нашему, скопинскому предприятию есть куда расти. Наши задачи на ближайшее будущее - улучшать качество и расширять ассортимент продукции.

КСТАТИ

В числе заказчиков «Рэдвент Инжиниринг» - один из музеев Московского Кремля, Ленинградская атомная электростанция, торгово-выставочный комплекс «Крокус-Сити».

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

По итогам 2022 года Махач Сайгитов, генеральный директор ООО «Рэдвент Инжиниринг», занесен на Доску почета Скопинского района.

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