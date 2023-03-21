ЖК «Видный»: для тех, кто смотрит в будущее

В ЖК «Видный» есть все необходимое для перехода на новый уровень комфорта вашей жизни! Фото: ГК «ЕДИНСТВО».

Весна - это пора надежд, когда все мы живем предвкушением грядущих приятных перемен. Пробуждается в это время и рынок недвижимости - девелоперы выводят на продажу новые объекты. Интересных предложений, а значит, и сделок становится больше.

А что может быть лучше, чем обновить окружающую обстановку и повысить качество жизни своей семьи?

Если вы задумываетесь о новом благоустроенном жилье, отвечающем всем требованиям качества и надежности, наша статья поможет сделать правильный выбор. Ведь именно сейчас вы можете не только купить квартиру своей мечты, но и совершить эту сделку на весьма выгодных для себя условиях.

Наступление весны ознаменовалось для нашего города стартом продаж в одном из самых масштабных жилых кварталов Рязани. Сегодня квартал «Видный» - это пять сданных в эксплуатацию жилых домов и новый 15-этажный кирпичный дом, который спроектирован с учетом передовых строительных технологий и учитывает различные нюансы и потребности людей. Поэтому можете не сомневаться: в ЖК «Видный» есть все необходимое для перехода на новый уровень комфорта вашей жизни!

Новый дом №6 - это продолжение квартальной застройки района Семчино с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью, который расположен в природной зоне, где круглый год вы сможете наслаждаться свежим воздухом, тишиной и покоем, оставаясь при этом в центре событий!

Новый уровень комфорта в микрорайоне Семчино!

В основе проекта «Видный» - идея создать особую среду для комфортной жизни. Руководствуясь принципами смарт, такими, как функциональность, удобство и дизайн, специалисты ГК «ЕДИНСТВО» сформировали интегрированное полезное пространство, где понятия «мой двор», «мой дом» и «моя квартира» становятся единым целым.

Первое, что видит владелец квартиры или его гости, оказавшись на территории ЖК - входные группы и подъезды дома. Именно поэтому оформлению общественных пространств девелопер уделил при проектировании особое внимание. Единство формы, безбарьерный вход, первоклассные материалы отделки, оригинальные дизайнерские решения - все эти элементы гармонично сочетаются между собой, составляя лаконичный элегантный стиль.

В целом благоустроенная территория для современного покупателя жилья является одним из важнейших факторов. Отвечая потребностям своих клиентов, ГК «ЕДИНСТВО» реализует концепцию правильного устройства дворовой территории и организации общего пространства с заботой о каждом жителе. В проекте двора все продумано до квадратного метра! Ведь это центр притяжения и основное место проведения досуга для взрослых и детей.

На территории дома создана сказочная атмосфера с уникальным проектом ландшафтного дизайна: бульвар с арт-объектами, места для отдыха и обустроенные площадки для игр детей и занятий спортом. А надпись «Там на неведомых дорожках» как бы приглашает жителей и гостей ЖК отправиться в удивительное путешествие среди зеленых холмов и трав, в котором их ждут приключения и неожиданные встречи. Например, можно познакомиться с Микки Маусом, сделать селфи с фламинго и даже прокатиться на акулах. На современной детской площадке детям легко развиваться, заводить новых друзей и познавать окружающий мир.

Дворовая территория закрыта от посторонних и освобождена от машин. Попасть внутрь могут только жители домов и люди, которым они доверяют. Так что находиться во дворе будет спокойно и безопасно.

Комфорт на любой вкус и возможности

В домах жилого квартала «Видный» реализован современный рациональный подход к планировкам - с акцентом на максимальный комфорт для жизни и продуманное использование площади. Каждый проект разрабатывается специалистами с учетом предпочтений людей с разными характерами и обстоятельствами: наличие детей, желание творчески развиваться, возраст, образ жизни.

В зависимости от желания и возможностей предлагается выбрать разнообразные планировки квартир. В ЖК «Видный» представлен современный вид квартир с функциональным использованием пространства. Здесь нет узких коридоров и бесполезных углов, а на вместительной кухне можно проводить семейные ужины и собирать друзей. Мебель, оборудование и даже декор не нагружают интерьер.

Одним из главных достоинств планировок является практически неограниченный выбор нетиповых дизайнерских решений.

Оформлению общественных пространств ЖК девелопер уделил при проектировании особое внимание. Фото: ГК «ЕДИНСТВО».

Поклонники классических планировок не будут разочарованы - в ЖК «Видный» застройщик предлагает для них широкий выбор от компактных однокомнатных до вместительных, рассчитанных на большую семью, трехкомнатных квартир. Во всех форматах предусмотрено удобное зонирование пространства, комнаты изолированы друг от друга и каждая наполнена светом. Вы сможете выбрать планировку с улучшенной предчистовой отделкой, которая сэкономит время и средства на трудоемкие виды отделочных работ!

Предчистовая отделка - промежуточный этап между черновой и полной отделкой. Выполнена значительная часть дополнительных работ. Предчистовая отделка подразумевает, что самые шумные и грязные работы уже сделаны. При этом косметический ремонт вы берете на себя, чтобы сделать его по своему вкусу. Если у вас нет желания или недостаточно средств, чтобы ремонтировать квартиру с нуля, это самый подходящий вариант.

Поверьте, воплотить мечты и создать свое уютное пространство для жизни и встречи гостей, позволит любая планировка.

Главный акцент в жилом доме сделан на «умных системах, которые помогают семьям экономить свой бюджет. Во-первых, здесь предусмотрено система индивидуального, поквартирного отопления. Оно дешевле центрального, так как вы платите по счетчику только за истраченное количество газа. И выгода потребителя при оплате отопления и горячей воды исчисляется в тысячах рублей. В домах смонтирована система «теплый пол»* в санузле и ванной комнате, в коридоре у входной двери - это удобно и уютно, а также практично и современно!

А сохранить тепло в квартирах помогут окна с двухкамерным стеклопакетом.

Инфраструктура для благополучной жизни

Расположение ЖК «Видный» можно назвать уникальным. С одной стороны, удаленность участка от центра Рязани позволила застройщику воплотить мечту любой семьи - возвести комфортное жилье с зелеными и безопасными дворами, большими детскими площадками, рядом с которым расположены детские сады и школы.

ГК «ЕДИНСТВО».

В условиях плотной точечной застройки едва ли можно реализовать масштабные проекты, отвечающие всем потребностям современного горожанина. Новые жилые кварталы в микрорайоне Семчино сегодня привлекают рязанцев не меньше, чем дома в историческом центре. Ведь здесь есть все для благополучной жизни: в шаговой доступности торговые точки, детские центры, кафе и рестораны, школы и детские сады, салоны красоты, аптеки, медицинские учреждения.

Как отмечают местные жители: если в центре города деревья в основном срубают, то у них в районе, напротив, много зелени. Совсем рядом с жилыми кварталами - поля и прогулочная зеленая зона, где можно в любое время совершить прогулку или устроить пикник. Кстати, наслаждаться природными пейзажами легко и не покидая квартиры - с верхних этажей открываются прекрасные виды.

*Подробности можно уточнить в офисах продаж.

С другой стороны, благодаря налаженной транспортной доступности - с остальными частями города Семчино связывает несколько маршрутов - дорога отсюда до центра и до крупных ТРЦ («М5 Молл», «Премьер», «Ашан», «Лента» и «Метро») займет около 15-20 минут.

ЖК «Видный» - идеальное место для тех, кто следит за собой, стремится быть активным и продуктивным, придерживается принципов разумного потребления и думает о здоровье и благополучии близких. Переходите на новый уровень комфорта вместе с ГК «ЕДИНСТВО»!

Успейте получить спеццену!

Для своих клиентов Группа компаний «ЕДИНСТВО» предлагает ряд интересных и доступных вариантов приобретения квартир в своих жилых комплексах и кварталах.

Так, изучив потребности покупателей, специалисты компании сформировали пул квартир, которые можно приобрести на старте продаж по программе лояльности и поддержки новоселов «Спеццены». На выбор покупателей разнообразные планировки, метраж, этажность. И только условия покупки для всех одинаково выгодные.

С 2023 года программа обновлена: теперь «Спеццены» - это квартиры с плюшками! Давайте познакомимся со всеми ее преимуществами.

Плюшка №1. Специальная цена на квартиру в интересующем районе города.

Плюшка №2. Именной сертификат на бонус (скидку), который можно использовать на покупку квартиры, кладовки или паркинга в одном из объектов ГК «ЕДИНСТВО» и который суммируется с другими акциями.

Плюшка №3. Различные варианты ипотеки от десятка банков-партнеров ГК «ЕДИНСТВО» на выгодных условиях.

Плюшка № 4. Программа «Рассрочка 0% без переплат».

Плюшка №5. Скидки на ремонт и обустройство у партнеров по дисконтной программе «Вместе». Карту получают все клиенты, заключившие договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО». Цель программы - объединить в одной карте большое количество самых разных скидок от партнеров застройщика и таким образом сделать ее действительно полезной для владельца. С полным перечнем предприятий партнеров можно познакомиться на сайте vmeste62.ru/discount.

Как попасть в число счастливых обладателей специального предложения? Все очень просто - позвоните по телефону (4912) 900-700 и получите приглашение на консультацию в офис продаж Группы компаний «ЕДИНСТВО». Успейте купить!

ГК «ЕДИНСТВО»

Рассрочка по потребностям

Одним из привлекательных способов приобретения жилья является рассрочка - отличный вариант улучшения своих жилищных условий при отсутствии всей необходимой суммы сразу. Данная схема предполагает гибкий график оплаты, отличается простотой оформления документов и достаточно лояльными условиями получения.

Сегодня расскажем об уникальных условиях, которыми вы можете воспользоваться по обновленной программе «Бессрочная рассрочка 2.0».

• Первый взнос не менее 70% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку до 24 месяцев (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора можно выплачивать любыми частями в удобное для вас время.

• Первый взнос не менее 50% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на 12 месяцев (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся сумму вы выплачиваете любыми частями в удобное время.

• Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома), с обязательной оплатой до 70% в течение трех месяцев с момента подписания договора.

• Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с нефиксированной ценой и получить рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора платите любыми частями в удобное для вас время. Данная схема предусматривает, что последующие платежи будут взиматься по цене 1 кв. м площади квартиры, действующей на день оплаты.

Узнать подробности о программе можно у специалистов компании по адресу: Вокзальная, 41 или по телефону (4912) 900-700. Сайт: edinstvo62.ru.

Зачетные квартиры на новых условиях

Если вы планируете продать свою старую квартиру, чтобы приобрести современное технологичное жилье в новостройке, лучше всего доверить сделку специалистам. Сделать это на максимально выгодных условиях своим клиентам помогает ГК «ЕДИНСТВО». Недавно в компании запустили обновленную программу «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ 2.0» с новыми условиями.

Для этого вам необходимо сделать 7 простых шагов:

1. Обратиться в отдел продаж Группы компаний «ЕДИНСТВО» и выбрать квартиру, участвующую в данной программе*.

2. Оценить рыночную стоимость вашей квартиры с помощью партнеров** Группы компаний «ЕДИНСТВО», которые обеспечат профессиональное сопровождение и помощь по продаже недвижимости.

3. Дать согласие на участие в программе «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ 2.0».

4. Забронировать строящийся объект недвижимости на срок до двух месяцев с фиксацией цены договора***.

5. Реализовать вашу квартиру с помощью партнеров** ГК «ЕДИНСТВО».

6. Заключить договор долевого участия в строительстве и зарегистрировать его согласно законодательству РФ.

7. Оплатить цену договора участия в долевом строительстве.

В случае необходимости вы можете воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров ГК «ЕДИНСТВО» или оформить рассрочку по оплате нового жилья.

*В программе «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ 2.0» принимают участие все жилые комплексы, кроме ЖК «Космос» и ЖК «Правый берег».

**Партнерами Группы компаний «ЕДИНСТВО» является ряд крупных рязанских агентств недвижимости.

***Программа «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ 2.0» суммируется со спецценами, приветственным бонусом, акциями и спецпредложениями.

Доверяя комплексное решение квартирного вопроса опытным специалистам, вы гарантированно получите современную комфортную квартиру в лучшем районе Рязани; выгодные условия продажи вашего старого жилья благодаря работе партнера Группы компаний «ЕДИНСТВО»; гарантию приобретения понравившейся квартиры благодаря услуге бронирования.

Новоселье сейчас, а первый взнос - через год!

Девелопер старается, чтобы покупка квартиры была доступна для каждого, поэтому предоставляет своим клиентам возможность выбрать подходящие именно вам условия ипотечного кредита. Ипотечный брокер совершенно бесплатно сделает просчет по 13 банкам-партнерам Группы компаний «ЕДИНСТВО» и подберет наиболее выгодную программу под ваши условия.

Специалист по ипотеке проведет подробную консультацию, ответит на все ваши вопросы, подберет оптимальные условия и заполнит единую анкету для самостоятельного обращения в банки, а также поможет в сборе необходимого пакета документов.

Вы получите одобрение от нескольких банков на особых условиях для клиентов ГК «ЕДИНСТВО». Останется лишь поставить свою подпись под кредитным договором.

Новое выгодное предложение для клиентов ГК «ЕДИНСТВО» от Банка «Уралсиб» - первый взнос через год*. Оно предполагает, что вы можете оформить сделку и стать владельцем квартиры, даже если на момент покупки у вас не хватает средств на оплату первоначального взноса. Внести его можно в любой срок до 12 месяцев (но не позднее сдачи дома в эксплуатацию).

Все подробности можно узнать в офисе Группы компаний по адресу: ул. Вокзальная, д. 41 (БЦ «Европа») или по телефону 900-700. Кроме того, вы можете оставить заявку и получить индивидуальный расчет по выбранной квартире.

* Кредит на приобретение квартиры в многоквартирном доме или апартаментов на первичном рынке жилья. Кредитная ставка: 3,99 - 13,49% годовых, зависит от суммы кредита, рода занятости клиента, наличия/отсутствия документов о доходе и занятости, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности заемщиков, страхования приобретаемой недвижимости после ввода дома в эксплуатацию. Возможна скидка 1,6-3,6 процентных пункта (размер зависит от программы кредитования) на срок 3-12 месяцев на время нахождения кредитных средств на аккредитиве до внесения полного размера первоначального взноса. Заемщик: граждане РФ, возраст от 21 до 70 полных лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев. Валюта кредита - рубли РФ. Срок кредита - от 3 до 30 лет (включительно). Минимальная сумма кредита - 900 000 руб., максимальная: 20 000 000 руб. - если приобретается недвижимость в Москве, Московской обл., Санкт-Петербурге, 12 000 000 руб. - в Сочи и 8 000 000 руб. - в других регионах присутствия Банка. Расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости после оформления в залог (перечень страховых компаний на uralsib.ru), нотариальное заверение документов, услуги электронной регистрации сделки. Обеспечение - залог/залог прав требования приобретаемого объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка. Минимальный первоначальный взнос: 15% для клиентов, работающих по найму, 30% для самозанятых, 40% для собственников бизнеса/индивидуальных предпринимателей (далее - СБ/ИП); при подаче заявки по программе «Ипотека по двум документам» по минимальному пакету документов - не менее 20% для клиентов, работающих по найму, и не менее 50% для СБ/ИП; при направлении на оплату первоначального взноса средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал/средств субсидии размер собственных средств первоначального взноса для клиентов, работающих по найму, не менее 5% по полному пакету документов и не менее 10% по минимальному пакету документов; размер собственных средств первоначального взноса для СБ/ИП не менее 20% по полному пакету документов и не менее 30% по минимальному пакету документов. Подробнее на www.uralsib.ru или по телефону 8-800-250-57-57. Тарифы действительны на 09.01.2023 г. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.

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