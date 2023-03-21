Скорость в крови – штрафы лови. В 2022 году рязанские водители более 1,8 млн раз превысили скорость

В 2022 году более 1,8 млн рязанских водителей превысили скорость Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Рязанское управление ГИБДД прокомментировало результаты исследования «КП – Рязань» о нарушениях Правил дорожного движения в регионе.

Тонировка, нарушение парковки и «пьяное вождение»

Согласно результатам нашего опроса автомобилистов, проведенного в нашем Telegram-канале, чаще всего рязанские водители нарушают следующие три пункта ПДД. Замыкает тройку лидеров вариант ответа «Непристегнутый ремень безопасности», затем следует нарушение «Разговоры по мобильному во время езды», и абсолютное большинство опрошенных признались, что чаще всего превышают максимально допустимую скорость.

- Проведенное редакцией исследование в определенной степени отражает статистику привлечения к ответственности лиц за правонарушения, допущенные в сфере безопасности дорожного движения, - отметили в пресс-службе дорожной полиции.

В региональном управлении ГИБДД предоставили статистику нарушений за минувший год, и цифры подтвердили результаты нашего исследования. Так, чаще всего в прошлом году рязанские водители превышали скорость. Согласно статистике ГИБДД, в 2022 году выявили 1 811 736 фактов превышения установленной скорости движения. При том, что всего в Рязанской области зафиксировали за год 2 120 513 нарушений ПДД.

За пересечение сплошной и выезд на полосу встречного движения в прошлом году дорожные полицейские привлекли к ответственности 3443 водителя.

В прошлом году 3276 водителей задержали за «пьяное вождение», а также за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Расплата за нетрезвое вождение - серьезная.

Одно из популярных нарушений, согласно данным ГИБДД, связано с тонировкой. В прошлом году инспекторы остановили 33 916 машин с тонированными стеклами.

Пешеходам не уступили дорогу в 2022 году, согласно статистике ГИБДД, 3 166 водителя. При этом инспекторы привлекли к ответственности почти в два раза больше пешеходов-нарушителей - 6285 человек.

На эвакуаторах увезли на штрафстоянки 6156 машин, водители которых нарушили правила остановки и стоянки.

Нарушение "тонировки" - одно из самых распространенных в регионе. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Рейды «Тонировка», «Мотоцикл», «Пешеход»

Как показывает статистика дорожной полиции и результаты нашего опроса, рязанские водители далеки от эталона. Как повысить культуру вождения и законопослушность автомобилистов, а тем самым - безопасность на дорогах?

В Госавтоинспекции Рязанской области отметили, что проводят комплексную работу по профилактике нарушений ПДД и снижению уровня дорожно-транспортного травматизма.

- Задачи по профилактике решаются как с помощью мер административного воздействия, так и с помощью правового информирования населения и непосредственного взаимодействия с общественностью, в том числе при помощи СМИ и социальных сетей, - отметили в пресс-службе.

В подтверждении своих слов нам предоставили цифры. Так, в прошлом году в регионе провели 28 рейдов и 26 профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель». Специально для пеших участников дорожного движения инспекторы провели 27 профилактических мероприятий «Пешеход» и 25 - «Пешеходный переход». Также региональная ГИБДД провела 37 профилактических мероприятий по пресечению нарушений правил перевозки детей.

Работа велась и с водителями общественного транспорта. Инспекторы провели по три мероприятия «Тахограф» и «Грузовик», а также 94 - «Такси» и 78 мероприятия для водителей автобусов. Также инспекторы провели 15 рейдов «Тонировка» и 17 рейдов «Мотоцикл». Активно дорожная полиция проводила профилактическую работу с детьми в школах и детсадах.