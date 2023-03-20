В апреле в Рязани отключат горячую воду в 57 жилых домах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле в Рязани начинается массовое отключение горячей воды, сообщают «РВ» со ссылкой на РМПТС. Причина отключения - планово-профилактические работы при подготовке к осенне-зимнему периоду.

График отключения горячей воды в Рязани в апреле 2023 года

С 3 по 7 апреля горячей воды не будет по следующим адресам:

- улица Чкалова, дом №1, дом №1 корпус 1, дом №1 корпус 2;

- 1-й Мопровский переулрк, 3 (поликлиника №2).

С 10 по 13 апреля горячей воды не будет по следующим адресам:

- улица Вознесенская, дом №10;

- улица Грибоедова, дом №11/8, дом №20, дом №24/5, дом №26/6, дом №40, дом №42;

- улица Фурманова, дом №2/4, дом №54б.

С 11 по 12 апреля горячей воды не будет по следующим адресам:

- улица Карла Маркса, дом №3 корпус 2.

С 13 по 14 апреля отключение горячей воды запланировано по адресу:

- улица Энгельса, дом №22.

С 17 по 21 апреля горячей воды не будет по следующим адресам:

- улица Вознесенская, дом №9, дом №11, дом №13, дом №15;

- улица Высоковольтная, дом №37 корпус 1, дом №37 корпус 2, дом №37 корпус 3, дом №37 корпус 4;

- проезд Грибоедова, дом №5;

- улица Грибоедова, дом №3, дом №5, дом №7, дом №9, дом №16б;

- улица Дзержинского, дом №59 корпус 2, дом №59 корпус 3;

- улица Есенина, дом №36, дом №38;

- улица Ленинского Комсомола, дом №17, дом №17 корпус 1, дом №19;

- улица Подгорная, дом №5, дом №15, дом №15б.

С 24 по 28 апреля горячей воды не будет по следующим адресам:

- улица Щорса, дом №33а (детсад №116 «Семицветик»), дом №33/9, дом №35, дом №35 корпус 1, дом №35 корпус 2, дом №37, дом №37 корпус 1, дом №37 корпус 2;

- улица Нахимова, дом №1 (школа №57);

- улица Высоковольтная, дом №14, дом №16;

- улица Дзержинского, дом №62 корпус 1;

- проезд Никулина, дом №34;

- улица Островского, дом №27 корпус 1, дом №31 корпус 1;

- улица Пушкина, дом №38;

- улица Стройкова, дом №7, дом №11;

- улица Татарская, дом №14.