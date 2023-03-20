В апреле в Рязани отключат горячую воду в 57 жилых домах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В апреле в Рязани начинается массовое отключение горячей воды, сообщают «РВ» со ссылкой на РМПТС. Причина отключения - планово-профилактические работы при подготовке к осенне-зимнему периоду.
С 3 по 7 апреля горячей воды не будет по следующим адресам:
- улица Чкалова, дом №1, дом №1 корпус 1, дом №1 корпус 2;
- 1-й Мопровский переулрк, 3 (поликлиника №2).
С 10 по 13 апреля горячей воды не будет по следующим адресам:
- улица Вознесенская, дом №10;
- улица Грибоедова, дом №11/8, дом №20, дом №24/5, дом №26/6, дом №40, дом №42;
- улица Фурманова, дом №2/4, дом №54б.
С 11 по 12 апреля горячей воды не будет по следующим адресам:
- улица Карла Маркса, дом №3 корпус 2.
С 13 по 14 апреля отключение горячей воды запланировано по адресу:
- улица Энгельса, дом №22.
С 17 по 21 апреля горячей воды не будет по следующим адресам:
- улица Вознесенская, дом №9, дом №11, дом №13, дом №15;
- улица Высоковольтная, дом №37 корпус 1, дом №37 корпус 2, дом №37 корпус 3, дом №37 корпус 4;
- проезд Грибоедова, дом №5;
- улица Грибоедова, дом №3, дом №5, дом №7, дом №9, дом №16б;
- улица Дзержинского, дом №59 корпус 2, дом №59 корпус 3;
- улица Есенина, дом №36, дом №38;
- улица Ленинского Комсомола, дом №17, дом №17 корпус 1, дом №19;
- улица Подгорная, дом №5, дом №15, дом №15б.
С 24 по 28 апреля горячей воды не будет по следующим адресам:
- улица Щорса, дом №33а (детсад №116 «Семицветик»), дом №33/9, дом №35, дом №35 корпус 1, дом №35 корпус 2, дом №37, дом №37 корпус 1, дом №37 корпус 2;
- улица Нахимова, дом №1 (школа №57);
- улица Высоковольтная, дом №14, дом №16;
- улица Дзержинского, дом №62 корпус 1;
- проезд Никулина, дом №34;
- улица Островского, дом №27 корпус 1, дом №31 корпус 1;
- улица Пушкина, дом №38;
- улица Стройкова, дом №7, дом №11;
- улица Татарская, дом №14.