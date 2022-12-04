Митрополит Марк: Накормишь человека, а он еще 100 рублей просит. Получил закуску, теперь ему нужны деньги на выпивку

По словам митрополита, нередко бывает ситуация: просит тот, кто не нуждается, а кто нуждается - не просит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк объяснил, как лучше давать подаяние нуждающимся людям, приведя в примеры завсегдатаев кремля.

«Около Рязанского кремля есть люди, завсегдатаи, которые приходят, как на работу. Есть мама с сыном... Я как-то сыну предложил: Алексей, ну пойди дворником хоть поработай, что ж ты стоишь целыми днями, не скучно тебе? Но услышал какой-то гневный ответ: А ты своим музыкантам скажи.

Но это не мои музыканты, люди приходят, немножко денег заработать, самовыразиться, люди создают какую-то культурную среду. А так стоять и просить подаяние... Бывает, цыгане из Ряжска приезжают, используя детей. Очевидно, что люди не нуждаются, или могли бы заработать деньги честным трудом, но они этого делать не хотят», - сказал владыка в эфире радио «Логосъ-Рязань».

Митрополит признался, что у него нет представлений, кому можно подавать, кому нельзя. Но в каких-то случаях можно помочь и людям, которые ведут асоциальный образ жизни.

«Человек попросит накормить, конечно, мы дадим супа, чаю, хлеба - это святое дело. Но деньги давать, это, к сожалению, потворствовать греху. Есть у нас Влад в кремле, накормишь его, так он еще и 50-100 рублей просит. То есть, человек получил закуску, извиняюсь, теперь ему нужны деньги на выпивку. Но здесь уже отказываем, говорим, ищите сами. Подавайте только тем людям, которые, действительно, нуждаются. Нередко бывает ситуация, просит тот, кто не нуждается, а кто нуждается - не просит», - отметил глава Рязанской епархии.

Некоторое время назад рязанский священник Дмитрий Фетисов призвал верующих, не давать милостыню цыганам. По его словам, их идеология заключается в тезисе: «Работать - западло, ведь для этого есть русские» (читать подробнее).

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