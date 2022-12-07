Как рязанцам найти своего близкого в зоне спецоперации. Куда писать и звонить?

В рязанском военкомате пояснили, как работает полевая почта для участников СВО Фото: Евгения ГУСЕВА

Одно из недавних нововведений для мобилизованных и служащих по контракту – открытие полевой почты. «КП-Рязань» узнала в военкомате, как написать письмо или отправить посылку близкому, который находится в зоне Специальной военной операции.

Посылка или бандероль?

Связь с родными и близкими остается самой главной частью жизни даже для человека, призванного отдать долг Родине. Мобилизованные и служащие по контракту сталкиваются со множеством ограничений, свойственных военной жизни. Помимо прочего, военные крайне ограничены в средствах общения, а в зоне СВО использование мобильных телефонов и вовсе категорически запрещены, так как несет смертельную опасность для воинов. Для того, чтобы бойцы могли поддерживать общение со своими близкими Министерство обороны РФ организовало полевую почту.

Рязанцы могут отправить участникам СВО письмо, бандероль до 2 кг и посылку до 10 кг. Для этого необходимо передать послание через «Почту России». При этом следует строго соблюдать требования почты о списке разрешенных вещей. Ознакомиться с этими требованиями можно в отделениях «Почты России».

Пишите письма

Чтобы посылка или письмо без проблем нашли своего адресата, важно правильно написать адрес. Для этого нужно знать номер войсковой части, в которой служит мобилизованный или контрактник.

- Как правило, все знают, в какой части служат их близкие. Но если вам не известен номер войсковой части, обратитесь за помощью в ваш военкомат. Мы найдем, в какой части служит мобилизованный или военнослужащий, и обязательно вам ответим. Также вы можете обратиться в военкомат через форму обратной связи на его официальном сайте. Вам нужно оставить свои координаты, и вам обязательно перезвонят и скажут, где служит ваш воин, - отмечает военный комиссар Рязанской области полковник Олег Серкез.

Если сам участник СВО пожелает связаться с близкими и написать письмо, то у него будет такая возможность. В зону спецоперации будут централизовано доставлять специальные конверты и канцтовары – бумагу, ручку.

Каждый боец будет иметь возможность написать письмо и оправить родным по любому адресу, заверяют в военкомате.

КОНКРЕТНО

Как заполнять конверт для отправки по полевой почте:

Индекс 103400, Москва – 400, войсковая часть – XXXXX (войсковая часть – полевая почта XXXXX).