Начальник бюро АО «ГРПЗ» Наталья Бузыканова: Надо оставаться человеком в любой ситуации

Губернатор вручил награду Наталье Бузыкановой.

В каждой культуре - свои правила и традиции воспитания, но один принцип присущ, пожалуй, всем - подавать пример детям. Рязанка Наталья Бузыканова посвятила почти 40 лет работе на Государственном Рязанском приборном заводе, входящем в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех, и воспитала двоих детей. Ко Дню матери она рассказала о том, как ей удалось совместить успешную карьеру и примерное материнство.

Честность и порядок

О своей малой родине - селе Перво Касимовского района - Наталья Викторовна рассказывает с особой теплотой и любовью. Именно там, в уютном родительском доме, сформировались ее жизненные устои, которых она придерживается по сей день. В их большой семье было семеро детей, родители усердно трудились и вели образцовый быт. Отец Виктор Семенович работал грохотовщиком на Касимовском карьере и был человеком твердых советских убеждений, закоренелым коммунистом, избирался депутатом сельского совета. Мать Антонина Романовна всю жизнь проработала дояркой и содержала дома огромное хозяйство. Куры, корова, свиньи, овцы - как только управлялись с фермой многодетные родители! Конечно, им помогали дети, а потому с малых лет росли в труде и дисциплине.

- Я с детства брала пример с матери. Мама - чистюля, - вспоминает Наталья Викторовна, - она поддерживала строгий порядок во всем, вела хозяйство безупречно. А отца я слушалась безоговорочно. Он всегда говорил, что главное в жизни - это честность. Несмотря на то, что семья у нас была большая, мы всегда были ухоженные. Не устану повторять: родители у меня - великие труженики. Они сами построили большой дом, завели скотину и трудились без устали. Теперь, когда их не стало, мы поддерживаем дом, сажаем огород и регулярно посещаем их могилки.

После окончания школы с отличием Наталья поступила в Касимовский индустриальный техникум. Познакомилась с будущим мужем Владимиром, уроженцем Шацка. И их дружба в скором времени переросла в любовь. Когда Владимир отслужил в армии, а Наталья успешно окончила техникум, они решили пожениться.

В 1981 году молодая семья уехала к родственникам мужа в Куйбышев. В Поволжье у них родился первенец Виталий. Из-за сложностей в быту Бузыкановы решили вернуться в родные края и перебрались в Рязань. Наталья Викторовна провела в декрете 1,5 года, а в 1983 году устроилась работать диспетчером на Рязанский приборный завод.

- Я пришла на Приборный диспетчером в механический цех на участок станков с ЧПУ. Меня взяли временной единицей, а затем перевели на сборку в другой цех. Старалась побыстрее влиться в работу, освоиться. И вскоре меня повысили до должности старшего диспетчера, - вспоминает она.

Чтобы решить квартирный вопрос, супруги четыре года отработали в строй-отряде на кирпичном заводе в Подмосковье. Переехав в заработанную малосемейку на улице Типанова, семья увеличилась. Через 13 лет после рождения сына у Бузыкановых появилась дочь Ольга. Пришлось опять думать о расширении жилплощади, семье вновь пришлось работать в стройотряде в Москве на сырой отделке на заводе железобетонных конструкций. В результате они получили двухкомнатную квартиру на улице Грибоедова.

Рязанка Наталья Бузыканова посвятила почти 40 лет работе на ГРПЗ, входящем в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех

«Завод мой дом, моя семья»

Началась Перестройка - тяжелое время для каждой семьи, но Бузыкановы не унывали. На заводе происходили резкие сокращения работников, задержки с выплатой зарплаты, и Наталья Викторовна взялась за подработку в другой сфере.

- У меня было три смены в неделю на заводе, и, чтобы дети росли в достатке, четыре дня в неделю подрабатывала на Центральном рынке продавцом, - вспоминает она. - Вначале было очень стыдно, когда встречала там своих заводских. Жила вообще без выходных, уставала жутко.

Она стойко пережила тяжелые времена вместе с родным заводом. В конце 90-х на предприятии начали налаживаться дела: стали активно поступать заказы, выплаты зарплаты стабилизировались, завод заработал с новой силой.

С 1998 года Наталья Бузыканова занимает должность начальника производственно-диспетчерского бюро одного из сборочных цехов ГРПЗ.

- Были люди, которые уходили с завода, а я не люблю менять места в поисках лучшего. Через полгода будет 40 лет, как я здесь работаю. Завод - мой дом, моя семья, моя служба, мои девчонки, - рассказывает она.

Работа на производстве всегда ответственна, насыщенна и беспрерывна. Как руководителю Наталье Викторовне важно держать на контроле множество дел, строго следить за выполнением календарного плана цеха. Каждое ее утро начинается с совещания, а заканчивается смена подробным планом на завтра.

- Нашему сборочному цеху выдают план, и наша задача - его выполнить.

Я раздаю задания диспетчерам, мы комплектуем, определяем «дефицитку». У нас цех сложный, расположен в нескольких корпусах. И нужно держать во внимании все этапы производственного цикла. Моя дочь говорит: «Мама, ты живешь на работе». Так и есть! Я встаю в пять утра, приезжаю пораньше, к шести часам, на смену. А возвращаюсь, порой, в восемь вечера. Не ухожу домой, пока у меня на столе не будет порядок идеальный. Работы очень много, но это и есть моя жизнь. Я живу работой! Люблю ее!

Наталья Викторовна - требовательный руководитель, но справедливый. В коллективе знают, что она любит во всем строгий порядок, и стараются сами поддерживать его во всем.

- Я иногда так отругаю, что пыль столбом. Но не наказываю. Считаю, что это не выход - мне жалко людей. Надо оставаться человеком в любой ситуации. Я ведь и сама начинала с диспетчера, а теперь уже 24 года, как начальник бюро, - отмечает она.

«Что мы вложим в детей, то мы и получим»

Несмотря на активную трудовую жизнь, Наталья Викторовна дала достойное воспитание сыну и дочери и теперь уверенно говорит: «Я горжусь своими детьми!»

Ее сын Виталий окончил колледж с отличием и поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени Маргелова. После окончания - служба в армии, а 13 лет назад Виталий устроился на Приборный завод.

- Ему предлагали сразу должность мастера. Но я сказала, что не хочу краснеть за сына. Пусть сначала привыкнет к гражданской жизни, вникнет в работу и начнет со сборки деталей в механосборочном цехе. Сначала он работал слесарем, потом - мастером, а теперь стал начальником участка в моем цехе.

Династия Бузыкановых на Виталии не заканчивается. На ГРПЗ работает оператором ЭВМ и его супруга Юлия.

Дочь Ольга окончила Рязанский государственный радиотехнический университет, а затем вышла замуж и уехала в Москву. Сейчас она работает экономистом в столичной фирме, а Наталья Викторовна помогает молодой семье. Коснулась ее семьи и частичная мобилизация. Мужа дочери призвали выполнять свой воинский долг.

Наталья Викторовна признается, что была требовательна в воспитании детей.

- Я болезненно воспринимала, когда сын приносил четверку. Ругала его, мол, а ведь мог бы и пятерку получить, помогала в учебе. Что мы вложим в детей, то мы и получим. Все идет из семьи, все - на примере родителей. И дети видели, что мы в жизни всего достигали своим неустанным трудом, никогда ни на кого не надеялись, кроме самих себя.

Четыре года назад Наталья Викторовна потеряла мужа Владимира Ивановича, который тоже отработал на Приборном всю жизнь. Но ее большая семья по-прежнему собирается по выходным в предвкушении, что же на этот раз приготовит Наталья Викторовна - какие салаты, пирожки, супы. Очень любит приезжать к бабушке на выходные внук Никита.

«О пенсии даже не задумываюсь»

За многие годы работы на ГРПЗ Наталья Бузыканова была не раз удостоена высоких трудовых наград. В 2013 году ее имя занесли на заводскую Доску почета, она получила благодарственное письмо от главы муниципального образования, председателя Гордумы, почетную грамоту от Минпромторга России. А 3 ноября губернатор Рязанской области Павел Малков торжественно вручил ей почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью».

- После вручения знака у меня открылось второе дыхание. Я очень благодарна руководству нашего завода и региона за высокую оценку моего труда. В торжественной обстановке губернатор вручил мне знак. Запомнилось, что он спросил: «Наталья Викторовна, еще поработаем?» Я ответила: «Конечно!» Пока будет здоровье, буду работать, о пенсии даже не задумываюсь.

Поздравление от сына

Виталий Бузыканов:

- Мама, прими несколько теплых слов благодарности от твоего сына: ты всегда была и остаешься для меня путеводной звездой. Спасибо тебе за вечную заботу, за любовь, за твои тревоги и за радость моим успехам. Спасибо тебе, мама, за твои бессонные ночи, за мое уютное детство, за теплые воспоминания, которыми всегда наполнено мое сердце. И самое главное - спасибо, что ты у меня есть!