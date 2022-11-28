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Общество28 ноября 2022 15:20

Интересна ли «Чёрная пятница» россиянам

Как реально российский потребитель реагирует на распродажи и акции привязанные к этой дате

Фото: Shutterstock

На основе анализа больших данных специалисты МегаФона выяснили, что по сравнению с прошлым годом покупательский спрос вырос в 3 раза. При этом, «Черная пятница» продолжает оставаться самой популярной распродажей в стране, а мобильный трафик в этот период на 10% опередил результат Дня шопинга 11.11.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров — этой категорией интересовалась треть россиян, совершающих покупки. На втором месте оказались книги — 27%, далее следуют ювелирные украшения — 21%. Мужчины больше интересовались техникой и электроникой, а женщины – одеждой и обувью.

В интернет-магазине оператора также зафиксирован высокий интерес покупателей к акции, общее количество заказов увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Более 50% всех покупок составили смартфоны, 18% — аксессуары и 7% — беспроводные наушники.

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