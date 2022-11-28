В 14 районах Рязанской области 28 ноября отключат электричество. Список населенных пунктов и график

В понедельник во множестве районов Рязанской области отключат электричество.

В понедельник, 28 ноября 2022 года, в 14 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители более шестидесяти населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Михайловский район:

- поселок Некрасово, село Маково — с 14:00 до 17:00;

- деревня Горностаевские Выселки, деревня Малое Свистово, село Солнечное, деревня Дугинка-1 — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- поселок Сараи — с 10:00 до 17:00;

- поселок Никольский, поселок Урицкий — с 10:00 до 13:00.

Путятинский район:

- село Летники, поселок Прудки, село Черная Слобода, село Береговое, поселок Мясной — с 11:00 до 17:00.

Спасский район:

- деревня Кучино — с 10:00 до 16:00;

- село Старый Киструс — с 09:30 до 13:00;

- деревня Горки, деревня Гулынки, село Панино — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- село Городище — с 10:00 до 16:00.

Рязанский район:

- село Льгово, деревня Земенки, село Долгинино — с 10:00 до 16:00;

- село Алеканово, село Дубровичи, деревня Гнетово — с 10:00 до 17:00.

Касимовский район:

- село Погост — с 10:00 до 16:00;

- село Данево, деревня Бигзино, деревня Арполово, деревня Семенчуково — с 09:00 до 17:00;

- деревня Морозово, деревня Марьино Данево, деревня Варваровка, деревня Выропаево, деревня Балобаново, село Телебукино, деревня Басово, село Малеево, деревня Выкуши, деревня Малый Мутор, деревня Большой Мутор — с 09:00 до 16:00.

Клепиковский район:

- деревня Коробово, деревня Ухино, деревня Березово, деревня Макарово, деревня Макеево, деревня Хараблино, деревня Корякино, село Давыдово, деревня Уткино, деревня Кобылинка, деревня Радино — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Октябрьское, поселок Пронск, поселок Орловский — с 09:00 до 17:00.

Шацкий район:

- поселок Выша — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- деревня Дермелеево, село Большое Коровино — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Заполье — с 09:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- село Лубянки — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Новая Пустынь, село Борки — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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