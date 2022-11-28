В 14 районах Рязанской области 28 ноября отключат электричество. Список населенных пунктов и график

В понедельник во множестве районов Рязанской области отключат электричество.
В понедельник, 28 ноября 2022 года, в 14 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители более шестидесяти населенных пунктов.
Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Михайловский район:
- поселок Некрасово, село Маково — с 14:00 до 17:00;
- деревня Горностаевские Выселки, деревня Малое Свистово, село Солнечное, деревня Дугинка-1 — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- поселок Сараи — с 10:00 до 17:00;
- поселок Никольский, поселок Урицкий — с 10:00 до 13:00.
Путятинский район:
- село Летники, поселок Прудки, село Черная Слобода, село Береговое, поселок Мясной — с 11:00 до 17:00.
Спасский район:
- деревня Кучино — с 10:00 до 16:00;
- село Старый Киструс — с 09:30 до 13:00;
- деревня Горки, деревня Гулынки, село Панино — с 09:00 до 17:00.
Рыбновский район:
- село Городище — с 10:00 до 16:00.
Рязанский район:
- село Льгово, деревня Земенки, село Долгинино — с 10:00 до 16:00;
- село Алеканово, село Дубровичи, деревня Гнетово — с 10:00 до 17:00.
Касимовский район:
- село Погост — с 10:00 до 16:00;
- село Данево, деревня Бигзино, деревня Арполово, деревня Семенчуково — с 09:00 до 17:00;
- деревня Морозово, деревня Марьино Данево, деревня Варваровка, деревня Выропаево, деревня Балобаново, село Телебукино, деревня Басово, село Малеево, деревня Выкуши, деревня Малый Мутор, деревня Большой Мутор — с 09:00 до 16:00.
Клепиковский район:
- деревня Коробово, деревня Ухино, деревня Березово, деревня Макарово, деревня Макеево, деревня Хараблино, деревня Корякино, село Давыдово, деревня Уткино, деревня Кобылинка, деревня Радино — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- село Октябрьское, поселок Пронск, поселок Орловский — с 09:00 до 17:00.
Шацкий район:
- поселок Выша — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- деревня Дермелеево, село Большое Коровино — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- село Заполье — с 09:00 до 17:00.
Ухоловский район:
- село Лубянки — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Новая Пустынь, село Борки — с 09:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!