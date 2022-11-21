ТОП-5 простых и эффективных способов сэкономить деньги

Предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

Наступает время, когда каждый рубль на счету - нужно готовиться к новогодним праздникам и покупке подарков. Но одна мысль о том, что придется во многом себе отказывать, вгоняет в депрессию. А ведь экономить можно и без вреда для психики. Надо лишь подключить логику и здравый смысл, а также стать более дисциплинированным.

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Фото: предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

Общественный транспорт традиционно считается одним из самых доступных способов передвижения по городу. Но если вы пользуетесь им каждый день, да еще не по разу, затраты могут быть существенными. Сэкономить на поездках в городском транспорте Рязани можно с помощью проездных, транспортных карт и действующих акций. К примеру, платежная система «Мир» продлила акцию по оплате проезда в рязанском общественном транспорте национальной картой, загруженной в смартфон. До конца года при оплате таким способом проезд будет стоить на 4 рубля дешевле - 21 рубль вместо 25. Как оплатить? Приложить телефон к валидатору – и готово! Загрузить национальную карту в гаджет можно с помощью мобильных платежных сервисов Mir Pay и Samsung Pay. Такая функция доступна для владельцев смартфонов на базе Android (версии 7.0 и выше). При этом устройство должно поддерживать технологию NFC (функция бесконтактной оплаты). Кстати, таким образом пассажиры транспорта Рязани уже сэкономили на поездках больше 4,5 миллионов рублей.

ПОКУПКИ ПО СПИСКУ

Совет довольно банальный, но очень эффективный. Составьте перечень того, что планируете покупать - продукты, одежду, подарки. А напротив некоторых позиций даже проставьте даты, когда надо ехать за покупками. Дело в том, что в декабре цены ведут себя по принципу: чем ближе праздник, тем выше стоимость. Уже к концу первой декады декабря у самых ходовых подарков появляется новогодняя наценка, а в конце месяца наступает ценовой пик. Поэтому подарки, если есть такая возможность, хорошо бы купить в конце ноября - начале декабря. Кстати, с середины декабря дорожают покупки и в интернет-магазинах, где к новогодней наценке добавится повышенный спрос на услуги курьеров. А значит, доставка будет стоить дороже.

АНАЛИЗ ЦЕН

Сегодня сравнивать цены гораздо проще - есть сайты магазинов, специальные мобильные приложения, сервисы доставки, где отражены все скидки и акции на товары. Можно использовать сайты-купонаторы при распродажах, акциях. У разных сетей разные скидки на разные категории товаров и, если это учитывать, сэкономить можно до несколько сотен рублей, даже при небольшой закупке.

СВЯЗЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

Каждый год мобильная связь дорожает, но мы беспрекословно ее оплачиваем. А как иначе, ведь без общения и интернета никак нельзя. Между тем на телефонных разговорах и часах, проведенных в сети, можно неплохо сэкономить. Прежде всего, надо следить за изменением тарифных планов мобильных операторов и подбирать их под себя. Платить за лишние минуты и гигабайты незачем. Также обязательно следует провести ревизию услуг, к которым вы подключены. Возможно, многими из них вы уже не пользуетесь, но плата за них списывается. Для междугородних и международных звонков и просто для длительных разговоров лучше использовать Skype, Viber, WhatsApp, Telegram. И не помешает разобраться с работой приложений, чтобы они передавали данные только по Wi-Fi и работали с ограничениями.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЧЕТА

Все знают о том, что после покупки квартиры можно оформить налоговый вычет. Вернуть налог также можно, если вы тратите деньги на обучение, лечение, благотворительность, спорт и фитнес, на добровольное пенсионное страхование и страхование жизни сроком от пяти лет. При этом не придется лично идти в налоговую и стоять там в очередях - все документы можно оформить через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Не списывайте со счетов и государство, если на одного члена семьи приходится сумма меньше, чем прожиточный минимум. Есть множество поддерживающих программ, причем как федеральный, так и региональных. Поэтому имеет смысл изучить информацию, например, на госуслугах или обратиться за помощью в многофункциональные центры.