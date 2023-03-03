Холеры в Рязани нет, но меры предосторожности соблюдать нужно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Холера в Рязани, как и в России в целом, не появлялась уже долгое время. В этом заверили жителей региона специалисты управления Роспотребнадзора по Рязанской области. Но с конца февраля-начала марта от двух надзорных органов появились сообщения с упоминанием опасной инфекционной болезни.

Сюрприз из Ирана

28 февраля 2023 года управление Россельхознадзора рассказало, что во время обследования склада временного хранения, расположенного в Рязанской области, обнаружили в партии табачного сырья из Ирана многоядную муху-горбатку. В ведомстве уточнили, что опасный вредитель является переносчиком холеры. Но так как мухи находились в «нежизнеспособном состоянии», то опасности для людей и животных не представляли.

После дальнейшего тщательного обследования более 41 тонны табака, всю подкарантинную продукцию выпустили.

Вбросы о холере

2 марта о возможной холере в Рязани высказалось управление Роспотребнадзора по Рязанской области. Специалисты ведомства прокомментировали появившуюся в интернете информацию о якобы грядущей вспышке холеры.

«Распространяемая информация о якобы обнаружении в источниках питьевой воды холерных вибрионов не соответствует действительности. Роспотребнадзор усиленно контролирует качество и безопасность питьевого водоснабжения», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, впервые активные вбросы о холере в Рязани появились в мессенджерах и социальных сетях в мае 2022 года. Позже они повторились в июне и октябре того же года.

«Случаев заболевания холерой в России и, в частности, Рязанской области не было уже долгое время. А специалисты постоянно работают над недопущением завоза опасной инфекции», - подчеркнули в ведомстве (читать подробнее).

За «долгое время» и в Рязани, и в целом по стране случаи холеры не регистрировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Симптомы холеры – от жажды до стула в виде «рисового отвара»

Но днем ранее рязанский Роспотребнадзор выложил статью «Что нужно знать о холере», в которой рассказал о симптомах опасного заболевания и мерах предосторожности, указав, что при отсутствии лечения холера может за несколько часов привести к смерти.

Специалисты называют три течения холеры:

- легкое, когда жидкий стул и рвота однократны. При этом самочувствие удовлетворительное, но есть повышенная жажда и сухость во рту;

- среднее — обильный и частый стул – по 15-20 раз в сутки в виде «рисового отвара», рвота без тошноты. Возможны умеренные боли в области пупка, дискомфорт, урчание в животе. Обезвоживание организма с судорогами отдельных групп мышц. Появляются жалобы на сухость во рту, жажду, недомогание и слабость. При этом нет повышенной температуры;

- тяжелое — выраженная степень обезвоживания, частый обильный водянистый стул, рвота, судороги мышц и неутолимая жажда.

Чтобы не заразиться холерой в странах Азии и Африки (список ниже), неблагополучных инфекционному заболеванию, необходимо мыть руки с мылом, пользоваться дезинфицирующими салфетками, спреями и гелями. Пить только бутилированную или кипяченную воду, а также напитки и соки промышленного производства и гарантированного качества.

Кроме того, важно не купаться в сомнительных водоемах, а при купании в открытом водоеме или бассейне не заглатывать воду.

Страны, где регистрировали случаи холеры с 2010 по 2022 год: Индия, Непал, Бангладеш, Ирак, Йемен, Филиппины, Афганистан, Сомали, Танзания, Уганда, Бурунди, Кения, Эфиопия, Малави, Зимбабве, Мозамбик, Замбия, Ангола, Демократическая Республика Конго, Камерун, Судан, Южный Судан, Гана, Кот-д-Ивуар, Либерия, Нигерия, Нигер, Сьерра Леоне, Гаити и Доминиканская Республика.