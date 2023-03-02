Выпускников РГУ привлекли к участию в делах вуза

РГУ им. С.А. Есенина. Первое заседание Ассоциации выпускников вуза.

1 марта в зале заседания Ученого совета РГУ состоялось первое заседание Ассоциации выпускников вуза.

- Вам не безразлична судьба родного учебного заведения. Все мы хотим развития вуза, его движения вперед, открыл встречу и. о. ректора РГУ Игорь Мурог. – Поэтому мы воссоздаем Ассоциацию выпускников, чтобы поставить ваш опыт, ваши знания на службу родному вузу.

Ассоциация представляет собой общественное движение, объединяющая всех выпускников РГУ. В нее может вступить каждый желающий, кто когда-либо учился в вузе. Ранее, у главного университета Рязани уже был опыт создания подобного объединения, но тогда его функционал не был четко определен и активность движения постепенно сошла на нет. Нынешнее руководство вуза стремится не повторять прошлых ошибок, поэтому ассоциация изначально была задумана как полноценный консультативно-совещательный орган при ректоре университета, чьи решения будут носить рекомендательный характер. Объединение выпускников призвано мониторить пробелы в образовательном процессе, помогать приводить его в соответствие требованиям рынка труда, участвовать в организации практикумов для студентов, содействовать выработке направлений развития вуза.

- Формирование живого начала в вузе станет драйвером, притягивающим интерес молодежи. Нужно привнести в вуз живой росток познания, - обозначил главную цель выпускник РГУ, предприниматель Игорь Коськин.

- Лицо университета – его выпускники. Своим авторитетом они поднимают авторитет вуза, - подчеркнул на встрече выпускник РГУ, председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков. - Наше объединение в ассоциацию, я надеюсь, поможет сохранить славную историю университета, вернуть РГУ прежний авторитет, сделать его лучшим вузом региона.

- Участие выпускников в судьбе родного вуза поможет формированию, внедрению и продвижению идей, возрождающих высокий статус РГУ и всего высшего образования в Рязани в целом, - выразила мнение выпускница РГУ, управляющая гипермаркетом «Глобус» Дина Мелешкина.

- Ассоциация объединит потенциал выпускников и направит его на развитие РГУ. Руководство университета, в свою очередь, сможет напрямую слышать их мнение о том, как должен развиваться вуз, - поддержал коллег выпускник РГУ, председатель Комитета по делам молодежи в Правительстве Рязанской области Алексей Косачев.

Даже первое заседание Ассоциация собрало под своими знаменами много видных бизнесменов, чиновников, общественных деятелей, ранее обучавшихся в вузе. Выпускниками с ходу были озвучены важные инициативы. Одно из них открытие подготовительных курсов для учащихся рязанских школ, планирующих поступать в университет.

- Выпускники РГУ – важная часть корпоративной культуры вуза, - отметил Игорь Мурог, - Примеры успешных выпускников являются ориентирами для нынешних студентов, благодаря им формируется широкая социальная и профессиональная сеть, которая в будущем поможет учащимся вуза легче встроиться в экономику региона, полнее применить свои знания и таланты.

Собрания Ассоциации станут регулярными. Периодичность будет такова, чтобы выпускники всегда могли подключаться к решению актуальных вопросов, стоящих перед вузом, чтобы идеи и предложения доносились до руководства своевременно.