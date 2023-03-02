Рязанцы пожаловались на отсутствие врача-кардиолога в детской поликлинике №2, а власти ответили про взрослую

Рязанцы пожаловались на отсутствие кардиолога в детской поликлинике №2 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детской поликлинике №2 отсутствует врач-кардиолог, а принимает только консультант-кардиолог. Об этом КП-Рязань сообщили читатели.

- Запись к специалисту ведется, но полноценного врача-кардиолога в поликлинике нет. В регистратуре говорят, что это консультант-кардиолог. И такая ситуация уже больше года, - рассказала читательница.

На сайте детской поликлиники значится одна вакансия «Врач детский кардиолог», а также требуются один «Врач детский эндокринолог» и четыре (!) участковых педиатра.

Между тем, 1 марта губернатор Рязанской области Павел Малков опубликовал в своем ТГ-канале ответы на вопросы рязанцев из соцсетей, один из которых касался темы кардиологии:

- Еще одна жительница областного центра пожаловалась, что во второй поликлинике нет кардиолога. Александр Пшенников подчеркнул, что работают три специалиста, но почасовая нагрузка у всех разная. В ближайшее время появится еще один специалист. Поручил наладить информирование пациентов. Очевидно, есть недочеты в этом вопросе, их нужно устранить, - написал губернатор.

Возникает вопрос: возможно, что речь все-таки шла о детской поликлинике №2, а не о взрослой?