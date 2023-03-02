Горячую воду в Рязани в 2023 году начнут планово отключать с марта-апреля

Если верить РМПТС, в «первую волну» сроки отключений не превысят пять дней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МУП «РМПТС» анонсировало первые отключения горячего водоснабжения (не аварийные) в 2023 году. Произойдут они в связи с планово-профилактическими работами уже в марте-апреле. В списке 62 адреса, в том числе 57 жилых домов и школа №57.

В зону отключений попали некоторые дома на улицах Вознесенской, Высоковольтной, Грибоедова, Дзержинского, Есенина, К. Маркса, Ленинского Комсомола, МОГЭС, Нахимова, Островского, Подгорной, Пушкина, Стройкова, Татарской, Фурманова, Чкалова, Щорса, Энегельса, на проездах Грибоедова и Никулина, в переулках 1-й Мопровском и Пожарном, а также в 3-м переулке МОГЭС.

Максимальный срок прогнозируемого отсутствия ГВС в «первую волну» - пять дней.

«Сроки проведения работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города», - таким комментарием сопроводило список РМПТС.

Адреса отключений ГВС в Рязани в марте-апреле 2023 года:

- ул. Вознесенская, 9, 10, 11, 13, 15;

ул. Высоковольтная, 14, 16, 37к1, 37к2, 37к3, 37к4;

ул. Грибоедова, 3, 5, 7, 9 11/8, 16б, 20, 24/5, 26/6, 40, 42;

ул. Дзержинского, 59к2, 59к3, 62к1;

ул. Есенина, 36, 38;

ул. К. Маркса, 3к2;

ул. Ленинского Комсомола, 17, 17к1, 19;

ул. МОГЭС, 14, 16;

ул. Нахимова, 1;

ул. Островского, 27к1, 31к1;

ул. Подгорная, 5, 15, 15б;

ул. Пушкина, 38;

ул. Стройкова, 11;

ул. Татарская, 14;

ул. Фурманова, 2/4, 54б;

ул. Чкалова, 1, 1к1, 1к2;

ул. Щорса, 33а, 33/9, 35, 35к1, 35к2, 37, 37к1, 37к2;

ул. Энегельса, 22;

- пр. Грибоедова, 5;

- пр. Никулина, 34;

- пер. 1-й Мопровский, 3

- 3-й пер. МОГЭС, 3

- пер. Пожарный, 1.