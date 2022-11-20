Сергей Лазарев в Рязани покажет 9 декабря 2022 года масштабное шоу «Я не боюсь». Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 декабря 2022 года в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский» пройдет концерт Сергея Лазарева.

Тур «Я не боюсь», который начался в сентябре с концертов в Москве и Санкт-Петербурге, порадовал зрителей уже в 17 городах России, включая дополнительный концерт в столице. Следующий город – Рязань.

Именно 9 декабря рязанцы смогут увидеть шоу Сергея Лазарева в ДС «Олимпийский» (улица Зубковой, 12, корп. 2). Начало концерта в 20:00.

«Зрителей ждут масштабные декорации, уникальные танцевальные постановки, красочные костюмы, невероятный свет, живой звук, яркие спецэффекты, любимые хиты, музыкальные новинки и мощная энергетика Сергея Лазарева», - обещают организаторы концертного тура в Рязани «Я не боюсь».

Купить билет на концерт Сергея Лазарева в Рязани можно на портале artzvezdy. Стоимость билета на шоу – от 3 до 6 тысяч рублей.