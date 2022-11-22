Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2022 11:50

Как изменятся цены на такси в Рязани

В регионе скорректировали тарифы на поездки
Как изменятся цены на такси в Рязани

Как изменятся цены на такси в Рязани

По итогам обсуждения таксопарки Рязани и Яндекс приняли решение скорректировать тарифы такси. Изменения помогут партнерам агрегатора улучшить экономику поездок, что связано с ростом расходов на обслуживание автомобилей.

Корректировать тарифы будут плавно. Это необходимо, чтобы не упало число заказов и, как следствие, не сокращался заработок водителей. Раньше базовая стоимость поездки в Рязани составляла 111 рублей по тарифу «Эконом» (4 км и 9 минут в пути). После изменений аналогичная поездка будет стоить 118 рублей.

Участники рынка такси ожидают, что корректировка тарифов позволит привлечь в систему больше водителей. В результате повышающий коэффициент в период высокого спроса будет срабатывать реже.

КАРТИНА ДНЯ