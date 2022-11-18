Дмитрий Чернышев: «Результат работы дизайнера виден всегда и всем»

Продакт-дизайнер онлайн-платформы для инвестирования Republic Дмитрий Чернышев. Фото из личного архива

– Дмитрий, чем занимаются UX/UI-дизайнеры?

– Обычно UX- и UI-дизайнер – это один и тот же человек, потому что процессы здесь взаимосвязаны.

UI-дизайнер создает пользовательский интерфейс, он подбирает цвета, стили элементов интерфейса, систематизирует и оформляет все составляющие продукта – от заголовков и текста до каждой кнопки. UX-дизайнер изучает пользовательский опыт. Он выстраивает алгоритмы работы интерфейса, тестирует прототипы на фокус-группах, думает о том, как увеличить конверсию тех или иных продуктов, страниц сайта, экранов приложения. Его зона ответственности – навигация по сайту, набор функций внутри цифрового продукта.

– Какими навыками, на ваш взгляд, должен обладать человек, для того чтобы стать успешным дизайнером?

– Задача UX/UI-дизайнера – сделать так, чтобы для пользователя продукт был максимально простым и удобным. Результат его работы всегда и всем виден.

Специалисту нужно понимать хотя бы базовые основы программирования.

Он должен хорошо разбираться в типографике, цвете, основах копирайтинга, уметь делать дизайн для разной аудитории, четко и точно понимая ее потребности. Конечно, ему необходимо чувство стиля. Хорошо, если он способен делать хотя бы самую несложную анимацию.

Аналитический склад ума, терпение и педантичность очень важны для дизайнера. Вообще, перечень навыков может быть бесконечно широк. За время моего 10-летнего стажа мне приходилось решать совершенно разные задачи: я делал наружную рекламу, презентации, работал с печатью, взаимодействовал с клиентами. Очень хорошо, что компании, для которых я делал заказы, были из разных отраслей. Это расширило мой кругозор.

– Есть ли какие-то возрастные ограничения для входа в профессию? Может ли стать дизайнером человек 40+, например?

– Большинство UX/UI-дизайнеров – это люди в возрасте от 22–23 до 50 лет. На самом деле, как и в любой специальности, здесь важен не возраст, а профессионализм.

– Сколько может заработать UI/UX-дизайнер? В каких странах у этих специалистов самые высокие доходы?

– Наверное, в США, где уровень дохода составляет от $4 тыс. до $10 тыс. Кроме зарплаты, сотрудники могут рассчитывать на получение небольшого процента акций. Впрочем, все зависит от компании. Хорошее предложение можно получить и в других странах, особенно в Англии и Германии. Да и в России зарплаты UI/UX-дизайнера в крупных IT-компаниях бывают очень приличными.

– Сколько времени должен проработать дизайнер, чтобы начать нормально зарабатывать?

– Я думаю, нормально начать зарабатывать можно уже через пару-тройку лет, если прикладывать достаточные усилия и выбирать удачные места работы.

– От чего зависит успех работы дизайнера?

– От качества решения задач компании, бизнеса с помощью дизайна. Если вы можете делать интерфейс, который не вызывает проблем у пользователей, улучшает нужные метрики и заставляет людей делать то, что от них требуется, а также стимулируете пользоваться этим продуктом снова и снова, то все у вас будет хорошо.

– В каких вузах лучше получать специальность UI/UX-дизайнера? Какую литературу читать?

– Я выбрал специальность «графический дизайн» сразу после школы. Отучился в двух институтах, но, к сожалению, никаких практических навыков там не приобрел, так как графический дизайн – лишь часть того, что нужно знать в этой профессии. Те же знания можно сейчас получить быстрее и проще, прочитав хорошие книги и пройдя нужные онлайн-курсы. Лично я большинство необходимых навыков приобрел в процессе работы.

– Где Вы работали?

– Мое первое место работы – компания 3DreamTeam, туда я устроился еще во время учебы в институте. Она занималась 3D-визуализацией разных архитектурных проектов, в том числе в Сколково и на Олимпиаде в Сочи. Потом был в команде проекта «Теории и практики», компании COUB. Все это дало некоторый опыт и уверенность в своих силах. Хотя порой приходилось нелегко. Иногда были такие жесткие дедлайны и сложные задачи, что я по нескольку дней жил в офисе. Но было ощущение, что если упущу свой шанс, больше он не предоставится. И я справился.

Параллельно с работой в COUB получил предложение стать внештатным арт-директором сайта от Andy Warhol's Interview Russia, потом занимался дизайном приложений для английского криптопроекта Sweatcoin.

Сейчас я работаю в американском стартапе Republic. Изначально там я занимался веб-дизайном, немного маркетингом и даже наружной рекламой, так как вначале бюджет был сильно ограничен. Сейчас сфера моей деятельности – мобильные приложения Republic, исследования, тестирование решений, создание и запуск разных продуктов.

– Как начинающему дизайнеру устроиться на работу? Что здесь можете посоветовать?

– Идеально попасть на бесплатную стажировку в любую серьезную компанию, например «Яндекс» или VK, а также пройти какие-то онлайн-курсы и начинать собирать первое портфолио. Сейчас рынок не перенасыщен профессионалами. Например, компания, где я работаю, искала хороших специалистов не один год и продолжает делать это сейчас. Увы, у большинства соискателей весьма посредственные портфолио, хотя при этом к резюме могут прилагаться разные награды и публикации в приличных изданиях.

– Какие ошибки может допустить дизайнер при трудоустройстве и дальнейшей работе в компании?

– У меня было не так много собеседований в жизни. Чаще всего, как только я уходил из одной компании, меня сразу же, благодаря хорошим рекомендациям с прежних мест работы, подхватывала другая. Но по опыту своих коллег и разговорам со своими работодателями я могу дать такие советы. Прежде чем обращаться в компанию по поводу трудоустройства, изучите ее хорошенько, подумайте, чем можете быть ей полезны, что можете улучшить, как может ей помочь ваш предыдущий опыт работы. Текст письма должен быть максимально конкретным и в то же время вежливым и не очень длинным.

Не добавляйте в портфолио вообще все, чем занимались в этой профессии, а показывайте только лучшее, кратко объясняя, в чем состояла задача и как вы ее решили. Не говорите сразу о деньгах, постарайтесь оттянуть момент обсуждения вашей зарплаты как можно дольше, делая акцент на том, почему вы хотите получить именно эту должность.

Не начинайте работу в новой компании со слов: «Я хочу тут все переделать» (хотя обычно этого хочет каждый новый дизайнер). Как правило, когда вы немного поработаете и поймете, как там все устроено, то придете к совсем другим решениями и будете аккуратнее относиться к существующему дизайну, постепенно меняя то, что необходимо. Общайтесь с командой, пытайтесь понять, кто чего хочет и как им в этом помочь, у кого какие проблемы и как их решить с помощью дизайна.

Пытайтесь принимать обоснованные решения, не надо устраивать скандалы и споры в стиле «вы ничего не понимаете» и «я так вижу». Всегда можно объяснить свою точку зрения, предложить разные варианты решения задачи. Обязательно, перед тем как сделать дизайн, проанализируйте похожие проекты. Это позволит показать коллегам решения конкурентов и объяснить, почему ваше предложение в данном случае будет наиболее подходящим.

– Как часто, исходя из вашего опыта, дизайнеры меняют работу? Какой оптимально срок имеет смысл проработать на одном месте?

– Думаю, в начале карьерного пути менять компанию раз в год–два вполне нормально (я сам так делал). Это помогает набраться опыта, работая над разными проектами и с разными командами, понять, что вам нравится, а что нет. Также полезен и фриланс, он помогает получать разнообразный опыт работы с клиентами.