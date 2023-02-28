Китайский марафон: мощный Haval Dargo, импозантная OMODA и практичный Chery Tiggo

Настоящий мужской тест-драйв от ГК "Автоимпорт".

В мужской праздник 23 Февраля ГК «Автоимпорт» подготовила для рязанцев подарок и устроила «Безудержный тест-драйв» автомобилей топовых моделей этого года. Несмотря на крепкий по-настоящему зимний мороз, на парковке около торгового центра «М5 Молл» собралось немало желающих опробовать в деле новинки и автоматически принять участие в розыгрыше ценных призов.

На тестовой площадке красовались «китайцы» Haval Dargo, Chery Tiggo 8 Pro Max, новинка этого года - OMODA C5, а также корейские Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe. Еще одну модель Chery Tiggo 7 Pro Max можно было подробно и в комфортных условиях рассмотреть внутри торгового центра.

Познакомиться поближе с Chery Tiggo 7 Pro Max можно было в комфортных условиях.

Авторынок в России претерпел колоссальные изменения, освободился огромный сегмент привычных для нас европейских и японских производителей. На их место пришли китайские модели, в том числе и совершенно новые для нас. Достойную ли замену предлагает Китай? Думаем, этот вопрос задают себе многие. Чтобы найти ответы, мы и решили принять участие в тест-драйве!

OMODA. Прохожие сворачивают головы

Первой нам досталась новинка этого года от концерна Chery - импозантная OMODA С5. Известно, что у Chery есть премиальный бренд Exeed. OMODA же - это так называемый масс-премиумный сегмент. В нашей стране марка представлена пока единственной моделью, но влюбляешься в нее буквально с первого взгляда.

От этой машины невозможно отвести взгляд - она ослепительна, неповторима, притягивает внимание и буквально заставляет прохожих сворачивать головы. Словом, дизайн запредельный! Так ли прекрасна эта машина внутри, как снаружи? Заглянем в салон. Отмечаем очень комфортное кресло (регулируется по всем направлениям), приятную кожаную обивку, эргономичный руль.

OMODA C5 дополнит ваш стильный имидж.

Разумеется, для тест-драйва нам предоставили авто в максимальной комплектации. Машина нафарширована электроникой: подогрев руля, переднего и заднего стекол, зеркал, система двухзонного климат-контроля, датчики парковки, камеры заднего вида и круговой обзор, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль…

Основное управление всем этим великолепием ведется через 10-дюймовый дисплей с функцией тачскрин. На втором экране панели приборов - тахометр и спидометр. Есть несколько вариантов его оформления, и это отлично, потому что классический стиль - на любителя. Важно, что есть штатная навигация, а еще можно подключить Apple-карты и Яндекс.Навигатор.

Забавно, что голосовое управление начинается с фразы «Привет, Chery». Кстати, на руле тоже красуется логотип концерна. С помощью голосовых команд можно, например, открыть люк (немного не хватает панорамной крыши), позвонить, включить любимую радиостанцию.

Проверяем ходовые характеристики. На небольшом бездорожье машина ведет себя плавно, с удовольствием проглатывая неровности. Сзади здесь стоит балка, но работает она явно не хуже многорычажной подвески. При этом такая балка надежна и проще в уходе и обслуживании.

OMODA C5 внутри так же выглядит очень стильно.

А вот разгон с места для любящих динамичный старт водителей может расстроить - из десяти секунд она, конечно, на сухом асфальте выйдет, но до «Формулы-1» ей далеко. Автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра (147 л. с.) и вариатором собственной разработки Chery. Машина довольно экономична - в среднем расход составляет 7 литров, а заправляться можно АИ-92. Из недочетов - машина только переднеприводная, а режимов движения всего два - «Эко» и «Спорт».

А вот цена за масс-премиумный приятно удивила. Авто представлено в трех комплектациях. Стоимость базовой начинается от 2 млн 14 тысяч рублей. Кроме того, дилер предлагает различные скидки. К примеру, на максимальную комплектацию по программе трейд-ин вам готовы понизить цену на 485 тысяч рублей!

OMODA АВТОИМПОРТ

Адрес: Рязань, Куйбышевское ш., 40Б

Тел.: +7 (4912) 509-300

Время работы: 08:00-20:00

omoda-avtoimport.ru

Быстрый и практичный Tiggo 8 Pro Max

Пересаживаемся на Chery Tiggo 8 Pro Max. Это семиместный внедорожник с более сдержанным классическим дизайном. Здесь огромный багажник и третий ряд кресел, а значит, машина прекрасно подходит для большой семьи и путешествий.

Открываем дверь. Приятно удивляет выплывающая подножка! Садимся за руль, отмечаем, что есть память настроек водительского кресла на трех водителей. Как и положено по современным стандартам, заводим машину нажатием кнопки. Наслаждаемся приятным освещением в салоне, который дает панорамная крыша с люком.

Семиместный Chery Tiggo 8 Pro Max - практичный и комфортный.

Здесь есть датчики, предупреждающие о препятствии в зоне открытия пассажирских дверей, - чем не смогла похвастать OMODA. Также установлена встроенная система навигации, есть возможность подключения и своих сервисов.

Климат-контроль также двухзонный, как и в OMODA, но с ионизацией воздуха. Значительное отличие - во множестве режимов движения, и, конечно, в возможности подключения полного привода. Есть адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосах. Поездки на дальние расстояния будут удивительно комфортны. Как и в премиальном Exeed, здесь есть атмосферная подсветка в дверях и на приборной панели. А камеры кругового обзора обладают возможностью ночного видения.

Под капотом внедорожника мощный турбированный двигатель объемом 2 литра (197 л. с). Дилер уверяет, что разгон до сотни составляет всего 7,5 секунды. Пробуем разогнаться и видим, что машина ведется себя бодро. Здесь стоит «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями, на который, кстати, распространяется семилетняя гарантия.

Подвеска многорычажная. Машина приятно справляется с небольшими неровностями. У этого внедорожника огромный дорожный просвет, и мы легко влетаем на заваленные сугробами обочины, что очень удобно на зимней узкой дороге.

Салон Chery Tiggo 8 Pro Max во многом перекликается с салоном OMODA C5.

Что ж, по большому счету - это тот же премиальный Exeed, но заметно дешевле. Купить в максимальной комплектации его можно за 3,5 млн рублей.

CHERY ЦЕНТР РЕГИОН 62

Адрес: Рязань, Куйбышевское шоссе, 51

Тел.: +7 (4912) 77-77-62

Время работы: 08:00-20:00

region62-chery.ru

Haval - брутальный, но внимательный к мелочам

Третьим китайцем в нашем тест-драйве стал внедорожник Haval Dargo приятного оранжевого цвета и с панорамной крышей. Внешне он выглядит брутально - есть в нем что-то от легендарного Gelandewagen. Да и в интерьере немало схожего с немецким коллегой. Квадратный, практичный, спортивный - такие ассоциации вызывает салон. Чувствуется внимание производителя к мелочам - оранжевая строчка в отделке, всевозможные ремешки и полочки для удобства. На панели приборов установлены огромные экраны для удобного управлениям различными функциями, которых здесь огромное множество.

Автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 2 литра (192 л. с.). Полный привод. При этом внедорожник довольно динамичный. Машина хорошо переключает передачи благодаря 7-ступенчатому «роботу» с двойным «мокрым» сцеплением. Режимов езды предостаточно - «Спорт», «Снег», «Грязь», «Эко», «Трава» и другие. Нам удалось немного полазить по свежему снежному покрову, и нужно сказать, что Dargo так уверенно справился с целиной, что заставил уважать себя по-настоящему.

Нaval Dagro уверенно справляется со снежной целиной!

Для комфортной езды в этой машине есть абсолютно все. Даже проекция ключевых показателей приборной панели на лобовом стекле! Удобно видеть скорость перед глазами, а еще машина предупредит, если нарушишь действие дорожных знаков. Также здесь есть очень удобная функция автопарковщика - эта громадина может припарковаться сама!

Стоимость минимальной комплектации «Комфорт» начинается от 2,9 млн рублей, но этот вариант только с передним приводом. Комплектация «Элит» начинается от 3,1 млн рублей - с тканевым салоном и без люка, но с круиз-контролем и подогревом передних сидений. За максимальную комплектацию придется отдать 3,3 млн рублей. Но дилер предлагает скидку 350 тысяч рублей по программе трейд-ин и очень выгодный автокредит со ставкой 0,01%!

Мнения участников тест-драйва разделились. Кто-то отдал предпочтение Haval Dargo, другие - Chery Tiggo 8 Pro Max, третьи - OMODA C5, четвертые ставили выше Hyundai.

HAVAL АВТОИМПОРТ

Адрес: Рязань, Московское шоссе, 22Б

Тел.: +7(4912)503-888

Время работы: 08:00 — 20:00

cars.autoimport-haval.ru

Старый добрый Hyundai

Корейские кроссоверы Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe давно зарекомендовали себя на рязанском рынке. Они не нуждаются в дополнительном представлении - ведь они по-настоящему хороши: удобны, надежны и комфортны. Во всем чувствуется породистость. Владеть таким автомобилем - это получать ежедневное, ежечасное, ежеминутное удовольствие от прикосновения к рулю, к выверенным кнопкам. Ехать на таком автомобиле - все равно что перечитывать любимую книгу, сидя в удобном кресле у камина морозным зимним вечером.

Hyundai Santa Fe - это классика. Нельзя быть музыкантом и не ценить Баха или Бетховена.

Важно, что в рязанском дилерском центре Hyundai есть в наличии и Santa Fe и Tucson.

HYUNDAI – АВТОИМПОРТ

Адрес: Рязань, Московском шоссе, 22Б.

Тел.: +7 (4912) 70-00-7.

Время работы: 08:00 — 20:00

hyundai-avtoimport.ru

После окончания тест-драйва его участников ожидали ценные подарки.

Тест-драйв прошел на самом высоком уровне!

Автомобили тестировала Анастасия КУДРЯШОВА.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Участник тест-драйва рязанец Валентин:

- Тестировал все машины. Понравилась больше всего Chery Tiggo 8 Pro Max. Комфортный автомобиль. Высокий, маневренный, динамичный. За свою цену очень понравился. Рассматриваю этот вариант для покупки в ближайшем будущем.

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